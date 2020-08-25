Los avances en las tecnologías de punta han dado lugar a algunos desarrollos influyentes. La inteligencia artificial y el machine learning están haciendo realidad la automatización y las tecnologías inmersivas como la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) pronto ofrecerán interfaces cinestésicas y múltiples experiencias de puntos de contacto.
Se espera que estas tecnologías de tendencia ofrezcan mucho más de lo que se esperaba de ellas hace unos años. Están revolucionando las metodologías operativas convencionales de diferentes sectores y también están marcando el comienzo de cambios en los negocios de logística y cadena de suministro, especialmente en el campo del monitoreo de carga.
Los sectores de la logística y el transporte se encuentran entre los principales campos de aplicación de las tecnologías de punta, ya que más del 95% de todos los productos manufacturados se mueven en contenedores en algún momento de su ciclo de vida.
Se prevé que Internet de las cosas (IoT) y blockchain cambiarán las reglas del juego debido a sus capacidades de monitoreo remoto y descentralización, respectivamente. Mientras que el primero permite a las empresas rastrear el estado y la condición de la carga que se transporta, el segundo crea un marco seguro y rápido para el almacenamiento digital de contratos y transacciones rápidas.
Además, ambas tecnologías complementan y mejoran las características de la otra. IoT crea una red generalizada de dispositivos interconectados y blockchain permite la ingestión y el intercambio de datos entre estos dispositivos a través de una plataforma segura. Su fusión constituye la solución ideal para que las empresas de logística gestionen de forma remota sus flotas, supervisen el estado de la carga y garanticen la entrega de los productos antes de la fecha límite.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El IoT crea transparencia en las operaciones de la flota, lo que permite a las empresas monitorear la ubicación y el estado de la carga que se envía. La tecnología es especialmente valiosa cuando se emplea para rastrear el viaje y el estado de la carga perecedera.
Dispositivos como GPS y sensores de temperatura se conectan a la carga para rastrear su ubicación y condición. Estos datos se transfieren a través de puertas de enlace a una plataforma donde los operadores de flotas y los manipuladores de carga pueden monitorear y gestionar los envíos. Obtienen visibilidad de sus operaciones de transporte, lo que les permite tomar decisiones inteligentes para mejorar la eficiencia de su cadena de suministro y garantizar la entrega oportuna de los productos.
Tendrán datos clave sobre la ubicación y el estado de los productos incluso cuando la carga se transfiera de puerto a puerto. Los sensores también les ayudarán a gestionar el movimiento de sus vehículos en función de las condiciones de demanda y oferta, las predicciones meteorológicas, las opciones de ruta y el tipo de carga que se transporta. Pueden tomar decisiones inteligentes para mantener las mercancías en movimiento y ver la ubicación en vivo de la carga en una computadora o teléfono inteligente, lo que les permite estimar cuándo se entregará el envío.
Si bien la ETA es muy importante para el destinatario de la carga perecedera, también quiere que esté fresca y sin daños cuando llegue la carga. A lo largo del recorrido, los sistemas de monitoreo de carga permiten a los manipuladores garantizar que la carga esté fresca hasta que llegue al cliente. Se pueden controlar parámetros como el flujo de aire, la temperatura, la humedad y la condensación en el contenedor para garantizar que el paquete se encuentre en perfectas condiciones.
El IoT también se puede utilizar para otras aplicaciones en el proceso de envío. Una solución de IoT interactiva bidireccional podría permitir a los administradores de flotas controlar de forma remota algunas funciones de los propios contenedores. Por ejemplo, la presencia de humedad, agua y condensación puede dañar el empaque y provocar la aparición de moho y bacterias.
Los gerentes de flotas podrían operar de forma remota un evaporador instalado en el motor de enfriamiento para eliminar la condensación y la humedad del área de almacenamiento y evitar la degradación de los productos sin comprometer la capacidad de enfriamiento del motor.
Los sistemas de IoT también se pueden utilizar para evitar el robo de carga del remolque del camión. Los sensores de control de peso, cuando se instalan en el eje del remolque, pueden controlar el peso de la carga y compartirlo con los operadores de la flota. En caso de que el peso de la carga disminuya inesperadamente, se podría enviar una alerta a los manejadores de flotas para alertarlos sobre un posible robo de carga.
La mayoría de la documentación en las empresas de logística sigue estando en papel e, incluso con la implementación de sistemas de IoT, no se puede aprovechar al máximo sin incluir la tecnología blockchain.
La cadena de bloques permite crear documentos inteligentes de conocimiento de embarque (BoL) que se almacenan digitalmente y se comparten con las diferentes partes relacionadas con el traslado de la carga. Por lo tanto, todas las partes pueden verificar si se cumplen los términos y condiciones especificados en el BoL digital a través de los datos recopilados de los sensores de IoT. Además, dado que blockchain almacena datos en un libro mayor descentralizado e inmutable, no hay forma de manipular los datos una vez ingresados.
No será necesario que las partes usen sus tarjetas de crédito para facilitar las transacciones, ya que pueden usar sus billeteras de criptomonedas. Por lo tanto, las operaciones estándar en papel se digitalizan, lo que reduce la fisicalidad de los contratos y los costos operativos asociados con la supervisión de la carga.
La fusión de las tecnologías IoT y blockchain ofrece aplicaciones extraordinarias para el monitoreo y la seguridad de la carga, y se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 92.92 por ciento, de USD 113.1 millones en 2019 a USD 3021 millones para 2024.
Está claro que los transportistas y todas las partes implicadas en la cadena de suministro y el ecosistema del transporte marítimo global ven lo que les depara el futuro a estas tecnologías, y esta transición y digitalización ya se está llevando a cabo. La combinación de IoT con blockchain aumenta la eficiencia de las cadenas de suministro y ayuda a los operadores de flotas a administrar sus operaciones de manejo de carga perfectamente.
De vez en cuando, invitamos a líderes de opinión de la industria, expertos académicos y socios a compartir sus opiniones e insights sobre las tendencias actuales en blockchain al blog Blockchain Pulse. Si bien las opiniones en estas entradas en el blog son propias y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM, este blog se esfuerza por dar la bienvenida a todos los puntos de vista a la conversación.
Descubra si los agentes virtuales pueden sustituir a los humanos a medida que se vuelven más rápidos y precisos gracias a la IA generativa.
Explore cómo los directores ejecutivos (CEO) están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
Descubra por qué, para satisfacer la demanda de los clientes, los minoristas deben conocer el inventario disponible.
Descubra cómo la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM implementó IBM OpenPages para unificar la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, optimizar los procesos de auditoría y mejorar la visibilidad en todas las unidades de negocio.
Involucre a sus proveedores y optimice sus cálculos de emisiones de alcance 3, categoría 1, para cumplir con los requisitos de elaboración de informes y optimizar el rendimiento.
Utilice las soluciones de cadena de suministro de IBM para mitigar las interrupciones y crear iniciativas resilientes y sustentables.
Construya cadenas de suministro sustentables y habilitadas para IA con los servicios de consultoría de cadena de suministro de IBM.
Cree cadenas de suministro sostenibles basadas en IA que preparen a su empresa para el futuro del trabajo, aumenten la transparencia y mejoren la experiencia de los empleados y los clientes.