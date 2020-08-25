

Los avances en las tecnologías de punta han dado lugar a algunos desarrollos influyentes. La inteligencia artificial y el machine learning están haciendo realidad la automatización y las tecnologías inmersivas como la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) pronto ofrecerán interfaces cinestésicas y múltiples experiencias de puntos de contacto.

Se espera que estas tecnologías de tendencia ofrezcan mucho más de lo que se esperaba de ellas hace unos años. Están revolucionando las metodologías operativas convencionales de diferentes sectores y también están marcando el comienzo de cambios en los negocios de logística y cadena de suministro, especialmente en el campo del monitoreo de carga.

Los sectores de la logística y el transporte se encuentran entre los principales campos de aplicación de las tecnologías de punta, ya que más del 95% de todos los productos manufacturados se mueven en contenedores en algún momento de su ciclo de vida.

Se prevé que Internet de las cosas (IoT) y blockchain cambiarán las reglas del juego debido a sus capacidades de monitoreo remoto y descentralización, respectivamente. Mientras que el primero permite a las empresas rastrear el estado y la condición de la carga que se transporta, el segundo crea un marco seguro y rápido para el almacenamiento digital de contratos y transacciones rápidas.

Además, ambas tecnologías complementan y mejoran las características de la otra. IoT crea una red generalizada de dispositivos interconectados y blockchain permite la ingestión y el intercambio de datos entre estos dispositivos a través de una plataforma segura. Su fusión constituye la solución ideal para que las empresas de logística gestionen de forma remota sus flotas, supervisen el estado de la carga y garanticen la entrega de los productos antes de la fecha límite.