En esta serie de seis partes sobre el desarrollo de aplicaciones de microservicios, proporcionamos un contexto para definir un proyecto piloto basado en la nube que se adapte mejor a las necesidades actuales y prepare para una decisión de adopción de la nube a más largo plazo.

En la parte 3, proporcionamos un método para implementar sus propios proyectos de microservicios.

Evolución de una aplicación existente

Ahora profundizaremos en cómo trazar un plan para el desarrollo de aplicaciones de microservicios específicas de diferente escala, con miras a una posible progresión desde transformaciones a pequeña escala hasta otras a mayor escala de las aplicaciones existentes.

Si bien la construcción de proyectos de microservicios sin una aplicación previa es relevante o importante, estamos de acuerdo en un enfoque de “monolito primero” al construir microservicios. En resumen, esto significa que debe crear su aplicación de cualquier forma posible para validar primero su idea. A continuación, aplique los principios de esta serie de blogs a escala y evolucione su monolito inicial hacia un proyecto de microservicios. No tiene ningún valor crear microservicios arquitectónicamente puros que no ofrezcan valor al negocio.

Hay tres áreas que debe comprender para implementar un proyecto de microservicios exitoso: su negocio, su cultura y conjunto de habilidades, y su tecnología.

Comprenda y defina las necesidades de su negocio

¿Por qué está pensando en pasar a los microservicios? Para muchas empresas, se requieren prácticas de desarrollo y operación de software más eficientes para aportar valor al negocio más rápido y ofrecer mejores experiencias de usuario.

Antes de que pueda comprender el impacto de un proyecto de microservicios en sus aplicaciones e infraestructura existentes, debe comprender qué partes de su negocio se están moviendo demasiado lento para producir resultados satisfactorios. En muchos casos, los sistemas de participación (SOE) de la organización son los que provocan la ralentización. Estos sistemas están disponibles a través de muchos canales: web, dispositivos móviles, API y similares. La falta de velocidad es la razón principal para mover a una arquitectura basada en microservicios.

Antes de adoptar un enfoque orientado a los microservicios, usted y los stakeholders de su empresa deben saber qué es lo que no está llegando al mercado con la suficiente rapidez. ¿Qué partes de la aplicación necesitan mejoras y modificaciones para que funcionen más rápido? Para responder a esa pregunta, hay que determinar qué partes del monolito existente deben ser objeto de la evolución hacia los microservicios.

Utilice flujos de experiencia del usuario o diagramas de arquitectura para ayudar al equipo a dividir rápidamente secciones del monolito existente a través de anotaciones de estilo de mapa de calor. Por ejemplo, utilizando la escala rojo-amarillo-verde para priorizar los puntos débiles, aquí hay un archivo de aplicación web para una tienda: