¿Qué son las mediciones del desempeño de la atención médica?

Las mediciones del desempeño de la atención médica son datos agregados, cuantificados y analizados sobre una actividad particular relacionada con la atención médica. Su propósito es identificar oportunidades para reducir costos, mejorar la calidad de la atención y aumentar la eficiencia de la prestación de atención.
Las mediciones del desempeño de la atención médica también se utilizan para monitorear otras métricas que una institución quiere rastrear, o necesita rastrear, para satisfacer los requisitos regulatorios.
Las iniciativas de medición del desempeño de la atención médica generalmente se desarrollan y operan con la participación activa de los médicos y el personal del hospital cuyo desempeño se mide, así como del gobierno y otras agencias externas, para garantizar que las medidas sean significativas y que los datos sean precisos.
Los tipos de mediciones del desempeño de la atención médica incluyen:
Hay muchas razones por las que las mediciones del desempeño de la atención médica son importantes para las instituciones sanitarias y la sociedad en general:
La buena salud es más importante para las personas que la mayoría de los otros bienes o servicios 1. La sociedad tiene un fuerte interés colectivo en asegurar que el sistema de salud trabaje para garantizar que las personas lleven una vida saludable tanto como sea posible.
Los gobiernos y las personas gastan mucho en atención médica. Las personas no solo gastan colectiva e individualmente una cantidad significativa de dinero en atención médica (y/o seguro médico), sino que estos costos han aumentado rápidamente con el tiempo en comparación con otros sectores de la economía.
Las personas quieren tomar decisiones informadas sobre su atención médica. Las medidas objetivas de desempeño ayudan a las personas a tomar mejores decisiones de atención médica porque pueden comparar “manzanas con manzanas” y buscar la mejor atención.
Los organismos gubernamentales pueden elaborar mejores políticas de atención sanitaria. Las mediciones de desempeño proporcionan datos de referencia sólidos para los debates de políticas legislativas sobre programas e inversiones en atención médica, indicando dónde se pueden realizar mejoras en las leyes y mandatos.
Las mediciones de desempeño brindan una de las mejores maneras de encabezar las mejoras generales del sistema de salud y de los hospitales al proporcionar datos sólidos sobre el estado actual de la eficiencia y la eficacia, que incluyen:
En 2009, el gobierno de Estados Unidos creó un programa de incentivos de 27 mil millones de dólares para alentar a los proveedores de atención médica a adoptar EHR. Una de las razones del cambio fue brindar a los hospitales datos confiables para las mediciones del desempeño de la atención médica, lo que en última instancia aumentó la eficiencia y la calidad de la atención al paciente.
Aunque la aceptación de los EHR ha continuado, impulsada por un aumento en la adopción del software de EHR basado en la nube, los resultados han sido dispares. Según un estudio de Stanford/Harris Poll 2, el 40 % de los médicos de cuidado primario cree que hay más desafíos de EHR que beneficios.
En respuesta, los proveedores de software han desarrollado plataformas de software de atención médica avanzadas, que pueden agilizar el proceso de HCE y proporcionar herramientas para realizar un seguimiento más fácil de los resultados y la satisfacción de los pacientes. Utilizando las herramientas, las instituciones de atención médica pueden acceder a datos de atención al paciente que son fáciles de analizar y actuar.
Priorizar las mediciones del desempeño de la atención médica: ¿cuáles son más importantes?
Hay cientos de medidas de desempeño de atención médica que una institución de atención médica puede rastrear. ¿Cómo decide una institución qué medidas son las más importantes?
Alanna Moriarty, de Definitive Healthcare, señala en su blog 3 que los CMS siguen añadiendo y modificando programas de calidad, lo que dificulta que las instituciones prioricen las métricas. Ella sugiere diez medidas esenciales de desempeño de la atención médica:
Duración de la estadía
Mide el tiempo transcurrido entre el ingreso y el alta de un paciente. Esta métrica proporciona a una institución datos concretos a lo largo del tiempo sobre la eficiencia de la atención.
Tasas de readmisión
Realiza un seguimiento del porcentaje de pacientes que vuelven a ingresar dentro de los 30 días posteriores a su alta. Los hospitales son capaces de cuantificar la calidad de la atención que reciben los pacientes. Un gran porcentaje de readmisiones puede significar que los pacientes están recibiendo una atención de calidad inferior y los proveedores están desatendiendo las complicaciones o los datos relevantes del paciente .
HCAHPS: satisfacción del paciente
La encuesta Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS) proporciona una medición exhaustiva de la satisfacción del paciente, desde la calidad de la atención hasta la limpieza de las instalaciones.
Tasas de mortalidad
¿Cuántos pacientes mueren durante una hospitalización antes de ser dados de alta? Esta medición indica qué tan bien una institución puede estabilizar la condición de un paciente después de una cirugía u otro procedimiento.
Tasa de utilización de camas (o tasa de ocupación de camas)
Mide cuántas camas de hospital se utilizan en un momento dado. Si hay demasiadas camas de hospital disponibles, un hospital puede perder dinero porque los costos de personal y mantenimiento permanecen relativamente constantes, sin importar la cantidad de pacientes.
Incidentes hospitalarios
Mide las consecuencias de los efectos secundarios inesperados de los procedimientos hospitalarios. La métrica es un indicador importante de si un hospital tiene los procedimientos establecidos para brindar una atención de alta calidad sin desencadenar un incidente.
Iniciativas de rendimiento del programa CMS
El CMS tiene muchos programas de medición del desempeño diseñados para reducir costos y mejorar la atención al paciente. Los ejemplos incluyen el Programa de Ahorro Compartido de Medicare, el programa de Pagos Combinados para la Mejora de la Atención (BCI) y la Parte B de Pago por Servicio.
Costo promedio por alta
Ayuda a los hospitales a comprender dónde puede haber un gasto excesivo y dónde pueden obtener el mayor beneficio. Los hospitales obtienen datos útiles para poder analizar mejor qué costos de atención al paciente mejoran los resultados de los pacientes.
Margen operativo
Mide los ingresos de la institución después de restar todos los costos operativos, aunque normalmente, la mayoría de los hospitales no tienen un margen positivo. Si un centro no puede mantenerse cerca del punto de equilibrio o mejor, la capacidad de contratar personal y brindar servicios de calidad a los pacientes puede verse afectada.
Deuda incobrable
La deuda incobrable son los ingresos que no se reciben (total o parcialmente) por la atención al paciente. Sin embargo, la falta de pago solo se considera deuda incobrable si ha habido un evento en la vida de un paciente, como el desempleo, que le impide pagar la atención.
