¿Qué son las mediciones del desempeño de la atención médica?

En 2009, el gobierno de Estados Unidos creó un programa de incentivos de 27 mil millones de dólares para alentar a los proveedores de atención médica a adoptar EHR. Una de las razones del cambio fue brindar a los hospitales datos confiables para las mediciones del desempeño de la atención médica, lo que en última instancia aumentó la eficiencia y la calidad de la atención al paciente.

Aunque la aceptación de los EHR ha continuado, impulsada por un aumento en la adopción del software de EHR basado en la nube, los resultados han sido dispares. Según un estudio de Stanford/Harris Poll 2, el 40 % de los médicos de cuidado primario cree que hay más desafíos de EHR que beneficios.

En respuesta, los proveedores de software han desarrollado plataformas de software de atención médica avanzadas, que pueden agilizar el proceso de HCE y proporcionar herramientas para realizar un seguimiento más fácil de los resultados y la satisfacción de los pacientes. Utilizando las herramientas, las instituciones de atención médica pueden acceder a datos de atención al paciente que son fáciles de analizar y actuar.

Priorizar las mediciones del desempeño de la atención médica: ¿cuáles son más importantes?

Hay cientos de medidas de desempeño de atención médica que una institución de atención médica puede rastrear. ¿Cómo decide una institución qué medidas son las más importantes?

Alanna Moriarty, de Definitive Healthcare, señala en su blog 3 que los CMS siguen añadiendo y modificando programas de calidad, lo que dificulta que las instituciones prioricen las métricas. Ella sugiere diez medidas esenciales de desempeño de la atención médica:

Duración de la estadía

Mide el tiempo transcurrido entre el ingreso y el alta de un paciente. Esta métrica proporciona a una institución datos concretos a lo largo del tiempo sobre la eficiencia de la atención.

Tasas de readmisión

Realiza un seguimiento del porcentaje de pacientes que vuelven a ingresar dentro de los 30 días posteriores a su alta. Los hospitales son capaces de cuantificar la calidad de la atención que reciben los pacientes. Un gran porcentaje de readmisiones puede significar que los pacientes están recibiendo una atención de calidad inferior y los proveedores están desatendiendo las complicaciones o los datos relevantes del paciente .

HCAHPS: satisfacción del paciente

La encuesta Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS) proporciona una medición exhaustiva de la satisfacción del paciente, desde la calidad de la atención hasta la limpieza de las instalaciones.

Tasas de mortalidad

¿Cuántos pacientes mueren durante una hospitalización antes de ser dados de alta? Esta medición indica qué tan bien una institución puede estabilizar la condición de un paciente después de una cirugía u otro procedimiento.

Tasa de utilización de camas (o tasa de ocupación de camas)

Mide cuántas camas de hospital se utilizan en un momento dado. Si hay demasiadas camas de hospital disponibles, un hospital puede perder dinero porque los costos de personal y mantenimiento permanecen relativamente constantes, sin importar la cantidad de pacientes.

Incidentes hospitalarios

Mide las consecuencias de los efectos secundarios inesperados de los procedimientos hospitalarios. La métrica es un indicador importante de si un hospital tiene los procedimientos establecidos para brindar una atención de alta calidad sin desencadenar un incidente.

Iniciativas de rendimiento del programa CMS

El CMS tiene muchos programas de medición del desempeño diseñados para reducir costos y mejorar la atención al paciente. Los ejemplos incluyen el Programa de Ahorro Compartido de Medicare, el programa de Pagos Combinados para la Mejora de la Atención (BCI) y la Parte B de Pago por Servicio.

Costo promedio por alta

Ayuda a los hospitales a comprender dónde puede haber un gasto excesivo y dónde pueden obtener el mayor beneficio. Los hospitales obtienen datos útiles para poder analizar mejor qué costos de atención al paciente mejoran los resultados de los pacientes.

Margen operativo

Mide los ingresos de la institución después de restar todos los costos operativos, aunque normalmente, la mayoría de los hospitales no tienen un margen positivo. Si un centro no puede mantenerse cerca del punto de equilibrio o mejor, la capacidad de contratar personal y brindar servicios de calidad a los pacientes puede verse afectada.

Deuda incobrable

La deuda incobrable son los ingresos que no se reciben (total o parcialmente) por la atención al paciente. Sin embargo, la falta de pago solo se considera deuda incobrable si ha habido un evento en la vida de un paciente, como el desempleo, que le impide pagar la atención.