¿Qué es la innovación en el cuidado de la salud?

La innovación en el cuidado de la salud puede ser tan simple como cambiar un formulario para revisar a un paciente cinco minutos más rápido o tan compleja como una inmunoterapia que se dirige a tipos específicos de células cancerosas. Cualquier desarrollo, simple o complejo, que conduzca a mejoras en los resultados de salud y las experiencias de los pacientes son innovaciones en el cuidado de la salud.
En este momento, el sector de la salud se enfrenta a muchos desafíos importantes, como regulaciones estrictas, problemas de privacidad y costos en aumento vertiginosos. Muchos líderes y profesionales de la salud están recurriendo a nuevas tecnologías e informática para desarrollar tipos más inteligentes de prestación de cuidado de la salud.
Estas innovaciones son importantes porque a medida que las redes de personas y tecnología se vuelven más interconectadas, las organizaciones de cuidado de la salud van a necesitar mejores herramientas para resolver los desafíos de salud a mayor escala. La pandemia de COVID-19 en particular ha demostrado que existe una gran necesidad de mejorar los sistemas de datos e intercambio de información (enlace externo a ibm.com) entre sistemas de salud, gobiernos y otras organizaciones. El rápido cambio a los servicios de telesalud durante la pandemia también mostró que incluso una industria tan estrictamente regulada como el cuidado de la salud puede innovar rápidamente.
Sobre todo, la razón más importante de la innovación en el cuidado de la salud es ayudar a las personas. Ya sea a través de nuevos tratamientos, nueva tecnología o nuevos procesos, las innovaciones en el cuidado de la salud brindarán a los médicos y a las organizaciones del cuidado de la salud las herramientas que necesitan para enfocarse más en las necesidades de sus pacientes y ayudar a las personas a mejorar sus vidas.
Actualmente, muchos sistemas de salud se organizan en torno a la prestación de servicios sin tener necesariamente en cuenta los resultados de salud. Hay tres formas en que la innovación puede ayudar a convertir esos sistemas en lo que los expertos llaman un aprendizaje del sistema de salud (enlace externo a ibm.com) que mejora continuamente el cuidado.
La moderna tecnología del cuidado de la salud y el cambio a los registros digitales han cambiado por completo la forma en que se practica la medicina. Ahora que la conversión a registros digitales se ha completado en gran medida, las nuevas innovaciones se centrarán en hacer que esos registros estén más conectados para que los sistemas de salud puedan utilizar big data e insights para mejorar la atención al paciente.
Los nuevos modelos de negocio de cuidado de la salud, como el cuidado basado en el valor, compensan a los equipos de cuidado por los resultados de los pacientes en lugar de los servicios. Como resultado, las organizaciones del cuidado de la salud deben refinar sus propios procesos y mejorar la forma en que colaboran con otras organizaciones en un ecosistema de cuidado de la salud más amplio para brindar el mejor cuidado.
Para adaptarse al cuidado basado en valores (enlace externo a ibm.com) , las organizaciones de salud deben buscar mejorar el cuidado y reducir los costos. Eso significa agilizar los procesos clínicos y de negocio. Por ejemplo, hacer que las aprobaciones financieras sean eficientes para que haya menos demoras o garantizar que los médicos tengan acceso oportuno a los registros más recientes de un paciente para que puedan tomar mejores decisiones.
En el cuidado de la salud, la evolución de cómo y cuándo los profesionales utilizan la tecnología ha tenido tres etapas: la digitalización, la disrupción y la transformación. La digitalización implica la creación de capacidades digitales que den soporte a procesos o servicios de cuidado de la salud rutinarios. Las tomografías computarizadas y las IRM son ejemplos de cómo la digitalización ha cambiado los servicios de salud, y las herramientas digitales como la facturación automatizada han cambiado los procesos administrativos. En última instancia, la digitalización ha facilitado que los datos se almacenen, accedan y compartan.
La disrupción implica nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la tecnología móvil, la analítica y la nube, que están cambiando las formas en que interactúan las personas, las organizaciones y los gobiernos. Estas innovaciones disruptivas están proporcionando un nivel de conexión sin precedentes entre las personas y haciendo que el mundo a esté más centrado en el consumidor. A medida que el cuidado de la salud evoluciona, una mayor integración del sistema de salud reunirá funciones o procesos digitales en empresas que solían estar separadas. Los avances en los registros médicos electrónicos (RME) y otras tecnologías también están ayudando a lograr la interoperabilidad médica entre las aseguradoras, los proveedores y otras organizaciones de cuidado de la salud.
La transformación digital en el cuidado de la salud está en curso e implicará una reimaginación fundamental de la forma en que las aseguradoras, los proveedores de cuidado de la salud y otros operan e interactúan con pacientes, consumidores y stakeholders. El cuidado de la salud antes consistía en una serie de actividades segmentadas. Ahora, gracias a la tecnología, está evolucionando hacia un ecosistema integrado en el que los profesionales de la salud pueden abordar eficazmente sus desafíos a mayor escala, manteniendo al mismo tiempo un enfoque centrado en el paciente y ofreciendo un cuidado basado en el valor.
Debido a las estrictas regulaciones y al deseo de evitar causar daños no intencionales, las nuevas innovaciones en el cuidado de la salud a menudo se prueban rigurosamente y se adoptan gradualmente. Este enfoque metódico del cambio es completamente comprensible, pero también puede llevar mucho tiempo.
Parte de lo que hace que este enfoque sea tan extenso es que puede resultar difícil acceder a los datos que los investigadores e innovadores necesitan para realizar pruebas exhaustivas. A medida que la tecnología mejore y los datos sanitarios se vuelvan más integrados y accesibles en tiempo real, es casi seguro que el ritmo de la innovación aumentará. La investigación será más fácil de lograr y más eficiente, lo que ayudará a las organizaciones del cuidado de la salud a probar nuevas innovaciones más rápidamente y acumular la evidencia que necesitan para incorporarlas en la cuidado del paciente.
La tecnología y los datos serán clave para crear las innovaciones que hagan avanzar el cuidado de la salud moderno a medida que los líderes del cuidado de la salud buscan formas de resolver desafíos de salud más complejos.
La tecnología puede ayudarle a crear un sistema de salud más colaborativo y seguir las nuevas regulaciones de interoperabilidad.
IBM Watson Health está colaborando con expertos de la industria para construir piezas vitales del futuro sistema de salud digital en código abierto.
Los innovadores líderes en la industria pueden proporcionar estrategias inteligentes y flexibles para mejorar la tecnología, los procesos y las experiencias de los pacientes.
Automatizar la participación de los pacientes puede ayudarle a ampliar su alcance para brindar cuidado y servicios de salud de mayor calidad a más pacientes.
Con nuevas tecnologías y big data, su plan de salud puede brindar más valor a sus miembros y fortalecer el apoyo a los miembros.
Descubra cómo las nuevas tecnologías pueden ofrecer soporte a los médicos y ayudarlos a brindar atención al paciente de alta calidad que mejore los resultados de salud.