Este año, más de 60 países y la UE (que representa casi la mitad de la población mundial) acudirán a las urnas para elegir a sus representantes. Los líderes de los gobiernos se enfrentan a innumerables desafíos, entre ellos garantizar que las tecnologías funcionen a favor de los principios democráticos, las instituciones y las sociedades, y no en su contra.

Según David Zaharchuck, director de investigación de Thought Leadership para el IBV, "Garantizar la integración segura y ética de la IA en nuestras sociedades y la economía global será uno de los mayores desafíos y oportunidades para los gobiernos durante el próximo cuarto de siglo".



La mayoría de las personas encuestadas indican que les preocupan los posibles impactos negativos de la IA generativa. Esto demuestra que la mayoría del público todavía está pensando en esta tecnología y en cómo las organizaciones pueden diseñarla y desplegarla de manera confiable y responsable, cumpliendo estrictos requisitos normativos y de seguridad.

El estudio de IBV reveló que las personas todavía tienen un nivel de preocupación en lo que respecta a la adopción de esta tecnología emergente y el impacto que puede tener en cuestiones como la toma de decisiones, la privacidad y la seguridad de los datos o la seguridad laboral.

A pesar de su falta general de confianza en el gobierno y en la tecnología emergente, la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con el uso gubernamental de la IA generativa para la atención al cliente y creen que la tasa de adopción de la IA generativa por parte del gobierno es adecuada. Menos del 30 % de los encuestados cree que el ritmo de adopción en los sectores público y privado es demasiado rápido. La mayoría cree que es lo correcto, y algunos incluso Think que es demasiado lento.

Cuando se trata de casos de uso específicos de IA generativa, los encuestados tienen opiniones encontradas sobre el uso de IA generativa para diversos servicios al ciudadano; sin embargo, la mayoría está de acuerdo con que los gobiernos utilicen la IA generativa para atención al cliente, los servicios de asesoramiento fiscal y legal, y con fines educativos.

Estos hallazgos muestran que los ciudadanos ven el valor de que los gobiernos aprovechen la IA y la IA generativa. Sin embargo, la confianza es un problema. Si los ciudadanos no confían en los gobiernos ahora, ciertamente no lo harán si los gobiernos cometen errores al adoptar la IA. La implementación de la IA generativa de manera abierta y transparente permite a los gobiernos generar confianza y capacidad al mismo tiempo.



Según Casey Wreth, líder global de la industria gubernamental en IBM® Technology, “El futuro de la IA generativa en el sector público es prometedor, pero la tecnología trae nuevas complejidades y riesgos que deben abordarse de manera proactiva. Los líderes del gobierno deben implementar la gobernanza de la IA para gestionar los riesgos, apoyar sus programas de cumplimiento y, lo más importante, ganarse la confianza pública en su uso más amplio”.