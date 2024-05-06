A finales de 2023, una encuesta realizada por el IBM® Institute for Business Value (IBV) encontró que los encuestados creen que los líderes del gobierno a menudo sobrestiman la confianza del público en ellos. También descubrieron que, si bien el público aún desconfía de las nuevas tecnologías como la IA, la mayoría de las personas están a favor de la adopción del gobierno de la IA generativa.
El IBV encuestó a un grupo diverso de más de 13 000 adultos en nueve países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Japón. Todos los encuestados tenían al menos una comprensión básica de la IA y la IA generativa.
La encuesta se diseñó para comprender las perspectivas individuales sobre la IA generativa y su uso por parte de empresas y gobierno, junto con sus expectativas e intención de usar esta tecnología en el trabajo y en su vida personal. Los encuestados respondieron preguntas sobre sus niveles de confianza en el gobierno y sus puntos de vista sobre la adopción y el aprovechamiento de la IA generativa para prestar servicios de gobierno.
Estos hallazgos revelan la naturaleza compleja de la confianza pública en las instituciones y proporcionan insights clave para los responsables de la toma de decisiones de gobierno a medida que adoptan la IA generativa a escala global.
La confianza es uno de los principales pilares de las instituciones públicas. Según Cristina Caballe Fuguet, líder global de gobierno de IBM® Consulting, “La confianza es el núcleo de la capacidad del gobierno para desempeñar sus funciones de manera eficaz. La confianza de los ciudadanos en los gobiernos, desde los representantes locales hasta los puestos más altos del gobierno nacional, depende de múltiples elementos, incluida la prestación de servicios públicos”.
La confianza es esencial a medida que los gobiernos toman la iniciativa en cuestiones críticas como el cambio climático, el estado público y la integración segura y ética de la tecnología en las sociedades. La era digital actual exige más integridad, apertura, confianza y seguridad como pilares clave para generar confianza.
Según otro estudio reciente del IBV, el IBM Institute for the Business of Government y la National Academy of Public Administration (NAPA), la mayoría de los líderes del gobierno entienden que generar confianza requiere enfoque y compromiso con la colaboración, la transparencia y la competencia en la ejecución. Sin embargo, la investigación más reciente de IBV indica que la confianza en los gobiernos entre los ciudadanos está disminuyendo.
Los encuestados indican que su confianza en los gobiernos ha disminuido más desde el comienzo de la pandemia, con el 39 % de los encuestados indicando que su nivel de confianza en las organizaciones de gobierno de su país es muy bajo o extremadamente bajo, en comparación con el 29 % antes de la pandemia .
Esto contrasta con las percepciones de los líderes del gobierno encuestados en el mismo estudio, ya que indican que confían en haber establecido y aumentado efectivamente la confianza en sus organizaciones entre los electores desde la pandemia de COVID-19. Esta discrepancia en la percepción de la confianza indica que los líderes del gobierno deben encontrar una manera de comprender mejor a sus electores y conciliar sus puntos de vista sobre el desempeño de las instituciones del sector público con la forma en que son percibidas por los electores.
El estudio también encontró que generar confianza en las herramientas impulsadas por IA y los servicios ciudadanos será un desafío para los gobiernos. Casi la mitad de los encuestados indica que confía en los servicios asistidos por humanos más tradicionales, y solo alrededor de 1 de cada 5 indica que confía más en los servicios impulsados por IA.
Este año, más de 60 países y la UE (que representa casi la mitad de la población mundial) acudirán a las urnas para elegir a sus representantes. Los líderes de los gobiernos se enfrentan a innumerables desafíos, entre ellos garantizar que las tecnologías funcionen a favor de los principios democráticos, las instituciones y las sociedades, y no en su contra.
Según David Zaharchuck, director de investigación de Thought Leadership para el IBV, "Garantizar la integración segura y ética de la IA en nuestras sociedades y la economía global será uno de los mayores desafíos y oportunidades para los gobiernos durante el próximo cuarto de siglo".
La mayoría de las personas encuestadas indican que les preocupan los posibles impactos negativos de la IA generativa. Esto demuestra que la mayoría del público todavía está pensando en esta tecnología y en cómo las organizaciones pueden diseñarla y desplegarla de manera confiable y responsable, cumpliendo estrictos requisitos normativos y de seguridad.
El estudio de IBV reveló que las personas todavía tienen un nivel de preocupación en lo que respecta a la adopción de esta tecnología emergente y el impacto que puede tener en cuestiones como la toma de decisiones, la privacidad y la seguridad de los datos o la seguridad laboral.
A pesar de su falta general de confianza en el gobierno y en la tecnología emergente, la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con el uso gubernamental de la IA generativa para la atención al cliente y creen que la tasa de adopción de la IA generativa por parte del gobierno es adecuada. Menos del 30 % de los encuestados cree que el ritmo de adopción en los sectores público y privado es demasiado rápido. La mayoría cree que es lo correcto, y algunos incluso Think que es demasiado lento.
Cuando se trata de casos de uso específicos de IA generativa, los encuestados tienen opiniones encontradas sobre el uso de IA generativa para diversos servicios al ciudadano; sin embargo, la mayoría está de acuerdo con que los gobiernos utilicen la IA generativa para atención al cliente, los servicios de asesoramiento fiscal y legal, y con fines educativos.
Estos hallazgos muestran que los ciudadanos ven el valor de que los gobiernos aprovechen la IA y la IA generativa. Sin embargo, la confianza es un problema. Si los ciudadanos no confían en los gobiernos ahora, ciertamente no lo harán si los gobiernos cometen errores al adoptar la IA. La implementación de la IA generativa de manera abierta y transparente permite a los gobiernos generar confianza y capacidad al mismo tiempo.
Según Casey Wreth, líder global de la industria gubernamental en IBM® Technology, “El futuro de la IA generativa en el sector público es prometedor, pero la tecnología trae nuevas complejidades y riesgos que deben abordarse de manera proactiva. Los líderes del gobierno deben implementar la gobernanza de la IA para gestionar los riesgos, apoyar sus programas de cumplimiento y, lo más importante, ganarse la confianza pública en su uso más amplio”.
“A medida que la adopción de la IA generativa continúa aumentando este año, es vital que los ciudadanos tengan acceso a flujos de trabajo de IA transparentes y explicables que arrojen luz sobre la caja negra de lo que se genera mediante la IA con herramientas como watsonx.governance. De esta manera, los gobiernos pueden ser administradores de la implementación responsable de esta tecnología innovadora”, dice Wreth.
IBM watsonx, una cartera de productos de IA, incorpora cinco pilares fundamentales para ayudar a garantizar una IA confiable: equidad, privacidad, explicabilidad, transparencia y solidez.
La cartera ofrece un enfoque fluido, eficiente y responsable para el desarrollo de IA en varios entornos. Más específicamente, el reciente lanzamiento de IBM® watsonx.governance ayuda a los equipos del sector público a automatizar y dirigir estas áreas, lo que les permite dirigir, gestionar y monitorear las actividades de IA de su organización.
En esencia, esta herramienta abre la caja negra sobre dónde y cómo cualquier modelo de IA obtiene la información para sus resultados, de manera similar a la función de una etiqueta nutricional, lo que facilita la transparencia del gobierno. Esta herramienta también facilita procesos claros para que las organizaciones puedan detectar y mitigar riesgos de manera proactiva, al tiempo que respaldan sus programas de cumplimiento para políticas internas de IA y estándares de la industria.
A medida que el sector público continúa adoptando la IA y la automatización para resolver problemas y mejorar la eficiencia, es crucial mantener la confianza y la transparencia en cualquier solución de IA. Los gobiernos deben comprender y gestionar todo el ciclo de vida de la IA de manera eficaz, y los líderes deben poder explicar fácilmente qué datos se utilizaron para entrenar y ajustar los modelos, así como cómo los modelos alcanzaron sus resultados. La adopción proactiva de prácticas de IA responsable es una oportunidad para que todos mejoremos, y es una oportunidad para que los gobiernos lideren con transparencia mientras aprovechan la IA para el bien.
Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden equilibrar el valor que la IA generativa puede crear con la inversión que exige y los riesgos que representa.
Aprenda los conceptos fundamentales y construya sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, ensayos y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la IA generativa escalable en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
IBM® Granite es nuestra familia de modelos abiertos de IA, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.