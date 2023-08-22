Un gemelo digital es la representación digital de un activo físico. Utiliza datos del mundo real (tanto en tiempo real como históricos) combinados con modelos de ingeniería, simulación o machine learning (ML) para mejorar las operaciones y apoyar la toma de decisiones.
Para obtener los beneficios de un gemelo digital, necesita una capa de integración de datos y lógica, así como una presentación basada en roles. Como se ilustra en la Figura 1, en cualquier industria intensiva en activos, como la de la energía y las empresas de servicios públicos, debe integrar varios conjuntos de datos, como:
Para la capa de presentación, puede aprovechar varias capacidades, como el modelado 3D, la realidad aumentada y varias puntuaciones de estado predictivas basadas en modelos e índices de criticidad. En IBM, creemos firmemente que las tecnologías abiertas son la base necesaria del gemelo digital.
Al aprovechar las tecnologías tradicionales de modelado de machine learning (ML) e IA, debe llevar a cabo un entrenamiento enfocado para modelos de IA, lo que requiere mucho entrenamiento supervisado por humanos. Este ha sido un obstáculo importante para aprovechar los datos (históricos, actuales y predictivos) que se generan y mantienen en el proceso y la tecnología aislados.
Como se ilustra en la Figura 2, el uso de la IA generativa aumenta el poder del gemelo digital simulando cualquier número de estados de objetos físicamente posibles y simultáneamente razonables e introduciéndolos en las redes del gemelo digital.
Estas capacidades pueden ayudar a determinar continuamente el estado del objeto físico. Por ejemplo, los mapas de calor pueden mostrar dónde pueden ocurrir cuellos de botella en la red eléctrica debido a una ola de calor esperada causada por el uso intensivo del aire acondicionado (y cómo podrían abordarse mediante la conmutación inteligente). Junto con la base de tecnología abierta, es importante que los modelos sean confiables y estén dirigidos al dominio empresarial.
Varios casos de uso se hacen realidad cuando se aprovecha la IA generativa para tecnologías de gemelos digitales en industrias con uso intensivo de activos, como la energía y utilidad. Considere algunos de los ejemplos de casos de uso de nuestros clientes en la industria:
La IA generativa y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) introducen nuevos peligros en el campo de la IA, y no pretendemos tener todas las respuestas a las preguntas que plantean estas nuevas soluciones. IBM entiende que impulsar la confianza y la transparencia en la inteligencia artificial no es un desafío tecnológico, sino un desafío sociotecnológico.
Vemos un gran porcentaje de proyectos de IA que se atascan en la prueba de concepto, por razones que van desde la desalineación de la estrategia empresarial hasta la desconfianza en los resultados del modelo. IBM reúne una vasta experiencia en transformación, experiencia en la industria y tecnologías propias y de socios. Con esta combinación de habilidades y asociaciones, IBM Consulting es especialmente adecuado para ayudar a las empresas a crear la estrategia y las capacidades para poner en marcha y escalar la IA confiable para alcanzar sus objetivos.
Actualmente, IBM es uno de los pocos en el mercado que ofrece soluciones de IA y tiene una práctica de consultoría dedicada a ayudar a los clientes con el uso seguro y responsable de la IA. El Centro de Excelencia para IA Generativa de IBM ayuda a los clientes a poner en funcionamiento todo el ciclo de vida de la IA y a desarrollar soluciones de IA generativa éticamente responsables.
El camino para aprovechar la IA generativa debe: a) estar impulsado por tecnologías abiertas; b) garantizar que la IA sea responsable y esté gobernada para crear confianza en el modelo; y c) empoderar a quienes usan su plataforma. Creemos que la IA generativa puede hacer realidad la promesa del gemelo digital para las empresas de energía y utilidad mientras modernizan su infraestructura digital para la transición a la energía limpia. Al colaborar con IBM Consulting, puede convertirse en un creador de valor de IA, lo que le permite entrenar, desplegar y gobernar datos y modelos de IA.
