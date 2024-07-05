IA generativa en finanzas

Los líderes financieros se enfrentan a un papel cada vez más exigente: los directores financieros deben navegar por un ámbito complejo, ya sea negociando las complejidades de la transformación digital o adaptándose a los cambiantes hábitos de gasto de los consumidores.

Al mismo tiempo, la industria de servicios financieros está experimentando una transformación profunda a medida que la inteligencia artificial generativa (IA generativa) remodela la forma en que las instituciones operan y gestionan el riesgo potencial. Mediante modelos de lenguaje avanzados y algoritmos de machine learning, la IA generativa está automatizando y optimizando cada vez más una amplia gama de procesos financieros, incluidos el análisis financiero, la gestión de activos, la elaboración de informes, las adquisiciones y las cuentas por pagar.

Los procesos financieros se encuentran entre las funciones más críticas dentro de una organización, lo que deja poco margen de error. La IA generativa, junto con las herramientas de automatización específicas, puede reducir los errores y aumentar la eficiencia en el sector financiero. Al sintetizar información de múltiples fuentes, estas tecnologías ayudan a las instituciones a obtener ventajas competitivas significativas.

Por ejemplo, según una investigación de IBM, las organizaciones que implementaron eficazmente la IA en las finanzas experimentaron los siguientes beneficios:

33 % de mayor rapidez en el tiempo de ciclo presupuestario

Reducción del 43 % en saldos incobrables

25 % menos costos por factura pagada

Pero para aprovechar el poder de la IA generativa, los directores financieros y los equipos financieros deben considerar cuidadosamente una gama de variables, con un enfoque en la evaluación de riesgos y la gobernanza de datos. La integración exitosa de la IA en las operaciones financieras requiere un enfoque estratégico y bien planificado.

"Para integrar con éxito la IA en las operaciones financieras, es esencial adoptar un enfoque estratégico y bien planificado", dice Monica Proothi, líder global de transformación financiera en IBM. "Las iniciativas de IA y IA generativa pueden ser realmente tan exitosas como lo permitan los datos subyacentes".