IA generativa en finanzas

Los líderes financieros se enfrentan a un papel cada vez más exigente: los directores financieros deben navegar por un ámbito complejo, ya sea negociando las complejidades de la transformación digital o adaptándose a los cambiantes hábitos de gasto de los consumidores.
Al mismo tiempo, la industria de servicios financieros está experimentando una transformación profunda a medida que la inteligencia artificial generativa (IA generativa) remodela la forma en que las instituciones operan y gestionan el riesgo potencial. Mediante modelos de lenguaje avanzados y algoritmos de machine learning, la IA generativa está automatizando y optimizando cada vez más una amplia gama de procesos financieros, incluidos el análisis financiero, la gestión de activos, la elaboración de informes, las adquisiciones y las cuentas por pagar.
Los procesos financieros se encuentran entre las funciones más críticas dentro de una organización, lo que deja poco margen de error. La IA generativa, junto con las herramientas de automatización específicas, puede reducir los errores y aumentar la eficiencia en el sector financiero. Al sintetizar información de múltiples fuentes, estas tecnologías ayudan a las instituciones a obtener ventajas competitivas significativas.
Por ejemplo, según una investigación de IBM, las organizaciones que implementaron eficazmente la IA en las finanzas experimentaron los siguientes beneficios:
Pero para aprovechar el poder de la IA generativa, los directores financieros y los equipos financieros deben considerar cuidadosamente una gama de variables, con un enfoque en la evaluación de riesgos y la gobernanza de datos. La integración exitosa de la IA en las operaciones financieras requiere un enfoque estratégico y bien planificado.
"Para integrar con éxito la IA en las operaciones financieras, es esencial adoptar un enfoque estratégico y bien planificado", dice Monica Proothi, líder global de transformación financiera en IBM. "Las iniciativas de IA y IA generativa pueden ser realmente tan exitosas como lo permitan los datos subyacentes".
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La IA generativa se refiere a los sistemas de inteligencia artificial que crean nuevos contenidos. En finanzas, estos sistemas por lo general utilizan modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) y otros algoritmos de machine learning para comprender los datos financieros, las regulaciones y la dinámica del mercado. Luego, estas IA generan respuestas, análisis, recomendaciones o insights similares a los humanos.
La eficacia de los modelos de IA en las aplicaciones financieras depende en gran medida de los sofisticados procesos de gestión de datos que transforman la información sin procesar en conjuntos de datos listos para la IA. Esto significa que las instituciones financieras a menudo integran datos de múltiples fuentes. Estos datos sin procesar se someten a una extensa limpieza y estandarización para abordar inconsistencias o duplicados.
Los casos de uso de IA generativa difieren según las necesidades de una organización en particular, pero algunos de los despliegues más comunes incluyen:
Los sistemas de IA generativa impulsan sofisticados chatbots y asistentes virtuales que manejan consultas complejas de los clientes o guían a los usuarios a través de procesos como aplicaciones de préstamos. Los asistentes de IA mantienen el contexto en todas las conversaciones y brindan asesoramiento personalizado basado en perfiles individuales de clientes, liberando a los agentes financieros humanos para un trabajo más creativo.
Las instituciones financieras manejan enormes volúmenes de documentos diariamente, desde aplicaciones de préstamos hasta presentaciones regulatorias. La tecnología de IA generativa extrae información clave y resume documentos extensos. Las herramientas de IA generativa también tienen la capacidad de generar informes estandarizados a partir de datos no estructurados, una característica especialmente valiosa para los informes de cumplimiento y el análisis de contratos.
Algunos profesionales de las finanzas utilizan la IA generativa para sintetizar grandes cantidades de datos de múltiples fuentes para generar análisis del mercado financiero. La tecnología puede analizar una amplia variedad de información de múltiples fuentes, incluidas las llamadas de ingresos y los estados financieros, para producir documentos integrales de inversión y evaluaciones de riesgos. Mediante herramientas de forecasting y modelado, los equipos financieros obtienen insights más profundos para guiar las estrategias de inversión, entre otras cosas.
La IA generativa analiza patrones en los datos de transacciones y genera escenarios de fraude, proporcionando una señal de alerta temprana para actividades sospechosas.
La IA generativa ayuda con el cumplimiento normativo analizando registros y garantizando que la documentación cumpla con los estándares normativos. También puede generar informes y actualizar registros para mantenerse al día con los requisitos cambiantes.
Los equipos de tecnología financiera utilizan IA generativa para escribir y optimizar código para algoritmos comerciales, sistemas de gestión de riesgos y canalizaciones de procesamiento de datos, lo que en última instancia aumenta la seguridad en toda una organización.
Las capacidades de la IA generativa transforman los flujos de trabajo financieros en toda una organización, creando nuevas eficiencias que cambian fundamentalmente la forma en que se realiza el trabajo. En IBM, hemos identificado cuatro áreas financieras centrales en las que la IA generativa es más prometedora:
A lo largo del ciclo de vida de las transacciones del cliente, las herramientas impulsadas por IA generativa personalizan las interacciones con los clientes y agilizan las operaciones
La IA puede generar recomendaciones de pedidos inteligentes basadas en el historial del cliente y las condiciones del mercado. También crea documentos de ventas personalizados o contratos adaptados a las necesidades específicas de los clientes.
La IA generativa tiene la capacidad de generar automáticamente facturas precisas, enviar comunicaciones de facturación personalizadas y enviar recordatorios de pago.
La IA generativa puede monitorear los patrones de pago y generar insights basados en datos históricos, así como crear comunicaciones de seguimiento automatizadas adaptadas a clientes particulares.
Las herramientas de IA pueden generar estrategias de cobro personalizadas y automatizar el desarrollo de planes de pago.
Con la IA generativa, los equipos financieros analizan los patrones de deducción y crean recomendaciones para mejorar los procesos a fin de reducir las discrepancias, así como automatizar los procesos de ajuste clave aprobados por los empleados humanos.
La IA generativa mejora la precisión de forecasting y proporciona insights más profundos sobre el rendimiento empresarial. Con estas herramientas, los equipos financieros recopilan información de gran tamaño y, en ocasiones, lanzan elementos de información para proporcionar una visión de 360 grados de la dinámica del mercado y las prácticas internas.
Por ejemplo, la startup de tecnología financiera Edger Finance lanzó una serie de procesos asistidos por IA que simplificaron la creación de resúmenes de los CEO a partir de los informes trimestrales de las empresas. Estas herramientas también permitieron a los inversores interactuar con los datos del informe a través de un diagrama de flujo de Question and Answer. Además, estos programas proporcionaron datos de inversión más personalizados a clientes y empleados.
Con la IA generativa, los departamentos financieros generan planes financieros integrales que integran múltiples escenarios y producen análisis que ayudan a los líderes a comprender los resultados potenciales en diferentes condiciones.
La IA generativa automatiza la creación de presupuestos en función de las estrategias de precios y otros datos históricos, creando documentación presupuestaria detallada.
Los paneles e informes de gestión impulsados por IA proporcionan al liderazgo resultados que muestran una visión integral del rendimiento financiero. La IA generativa también genera automáticamente insights sobre tendencias y anomalías, equipando a las empresas con información procesable en tiempo real.
La IA generativa crea modelos financieros sofisticados que incorporan múltiples variables y escenarios, genera documentación de estrategia y produce análisis para ayudar a la gerencia a evaluar las estrategias financieras. Estos modelos proporcionan al liderazgo información crítica durante los procesos clave de toma de decisiones.
La IA generativa agiliza el proceso del registro al informe al automatizar las tareas rutinarias, mejorar la precisión y proporcionar insights analíticos más profundos sobre los datos financieros. Por ejemplo, mediante el uso de IA y Robotic Process Automation, IBM creó un proceso optimizado para validar las entradas con el libro mayor y generar datos de diario para su revisión. El nuevo proceso ahorró aproximadamente 600 000 USD en costos y redujo el tiempo de ciclo en un 90 %.
La IA genera asientos de diario estándar basados en transacciones comerciales, lo que libera a los equipos financieros para que se centren en un trabajo más sofisticado.
La IA generativa automatiza las conciliaciones de cuentas al hacer coincidir las transacciones en todos los sistemas.
La IA identifica y compara automáticamente las transacciones entre compañías en todas las entidades, creando informes detallados para el cumplimiento normativo.
La IA genera estados financieros e informes regulatorios y produce documentación personalizada para diferentes grupos de stakeholders y requisitos regulatorios.
La IA generativa optimiza el proceso Procure-to-pay al mejorar la selección de proveedores, automatizar las aprobaciones y mejorar el procesamiento de pagos. Recientemente, el proveedor de datos B2B Dun & Bradstreet introdujo un piloto impulsado por IA que incluía un asistente diseñado para acelerar el análisis de riesgos de los proveedores a través del lenguaje conversacional. Esta innovación ayudó a reducir el tiempo necesario para las tareas de adquisición entre un 10 y un 20 %.
La IA generativa analiza los requisitos del negocio y genera estrategias de abastecimiento óptimas, automatizando la selección de proveedores en función de criterios específicos. También crea solicitudes de solicitud, contratos y acuerdos con proveedores adaptados a las necesidades comerciales específicas.
La IA procesa automáticamente las facturas de los proveedores y las compara con las órdenes de compra y los recibos, además de generar recomendaciones de pago y aprobar el flujo de trabajo en función de las business rules.
La IA generativa reduce drásticamente el tiempo necesario para la creación de documentos, el análisis de datos y otras tareas rutinarias. Lo que antes tomaba horas o días a menudo se puede completar en minutos, lo que permite a los profesionales humanos enfocarse en actividades estratégicas de mayor valor.
Los asistentes de IA y otras herramientas de IA generativa permiten la atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los clientes reciben respuestas inmediatas y precisas a consultas complejas, lo que lleva a mayores tasas de interacción.
La IA generativa automatiza las tareas rutinarias y minimiza la necesidad de intervención manual en muchos procesos financieros. Como resultado, las instituciones financieras pueden reducir significativamente los costos operativos. La tecnología sobresale particularmente en la escala de servicios sin aumentos proporcionales en la dotación de personal.
La IA generativa sintetiza grandes cantidades de información rápidamente, proporcionando a los responsables de la toma de decisiones un análisis exhaustivo y múltiples perspectivas sobre situaciones financieras complejas. Esta capacidad conduce a decisiones más informadas y oportunas en todas las áreas de finanzas.
Las instituciones financieras ahora pueden proporcionar servicios altamente personalizados a millones de clientes simultáneamente. La IA generativa crea comunicaciones, recomendaciones y servicios personalizados adaptados a usuarios individuales, pero se entregan de manera eficiente a escala.
La implementación de la IA generativa en los servicios financieros requiere un enfoque estructurado y por fases que equilibre la innovación con la gestión de riesgos. Los siguientes pasos proporcionan una hoja de ruta para las organizaciones que buscan aprovechar el poder de la IA generativa mientras mantienen la estabilidad operativa y el cumplimiento normativo.
El desarrollo de un plan estratégico integral constituye la base de una implementación exitosa de la IA generativa. Este plan debe alinear las iniciativas de IA con objetivos comerciales más amplios, identificando áreas específicas donde la IA generativa crea el mayor valor al tiempo que considera la preparación organizacional y los requisitos de recursos.
El proceso de planificación estratégica también suele implicar la realización de una evaluación exhaustiva de las capacidades e infraestructura actuales, especialmente en torno a la preparación de los datos. "Las empresas a menudo emprenden diversas iniciativas de datos para respaldar su estrategia de IA", dice Proothi, "que van desde la minería de procesos hasta la gobernanza de datos".
La preparación de datos representa uno de los aspectos más cruciales y que requiere más tiempo de la implementación de la IA generativa. Las organizaciones financieras deben auditar sus activos de datos existentes, identificando fuentes, problemas de calidad y desafíos de integración que puedan afectar el rendimiento de la IA.
El proceso de preparación de datos también implica establecer infraestructuras sólidas de gobernanza de datos que ayuden a garantizar la calidad y la seguridad de la información. Las organizaciones exitosas crean procedimientos estandarizados de recopilación y procesamiento de datos con documentación clara y reglas de propiedad, además de reforzar las prácticas de ciberseguridad para proteger la información confidencial.
“Una vez implementadas las iniciativas de datos adecuadas, crear la estructura adecuada es esencial para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras”, dice Proothi. Este enfoque se puede lograr definiendo un caso de negocio claro que articule los beneficios y riesgos, asegurando la financiación necesaria y estableciendo métricas medibles para rastrear el retorno de la inversión (ROI)”.
Una definición clara de los objetivos ayuda a garantizar que las implementaciones de IA generativa ofrezcan un valor comercial medible y se alineen con las prioridades de la organización. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables y relevantes. También deben proporcionar métricas claras para el éxito, creando rúbricas específicas para guiar las decisiones de implementación y la asignación de recursos.
Identificar y automatizar tareas repetitivas y que requieren mucha mano de obra proporciona valor inmediato y genera confianza organizacional en las capacidades de IA generativa. Estas implementaciones iniciales de automatización de procesos sirven como proyectos de prueba de concepto que demuestran el valor de la IA al tiempo que minimizan el riesgo y la complejidad.
"Automatice las tareas que requieren mucha mano de obra identificando y dirigiendo las tareas que están listas para la automatización de la IA generativa", dice Proothi. “Comience con casos de uso de mitigación de riesgos y fomente la adopción de los empleados alineada con las responsabilidades del mundo real”.
La implementación exitosa de la IA generativa requiere un refinamiento y una optimización continuos basados en rendimiento, feedback y requisitos comerciales cambiantes. Las organizaciones deben establecer ciclos de revisión regulares que evalúen el rendimiento de la IA, identifiquen oportunidades de mejora y ajusten las estrategias de implementación en función de las lecciones aprendidas.
Las empresas exitosas también integran progresivamente flujos de trabajo y herramientas de IA generativa más complejos en sus procesos. "Es importante utilizar la IA generativa para ajustar FinOps mediante la implementación de una infraestructura de seguimiento y estimación de costos y mediante la simulación de datos y escenarios financieros", señala Proothi. "Estas capacidades también ayudan a mejorar la precisión de los modelos financieros, mejorar la gestión de riesgos y respaldar la toma de decisiones estratégicas".
Descubra cómo la combinación de APM y las herramientas de optimización de costos de la nube híbrida ayuda a las organizaciones a reducir costos y aumentar la productividad.
Aprenda a reposicionar sus equipos de TI y agregar la IA y la automatización a su organización para alcanzar el éxito del negocio.
Aproveche el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.
Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
Obtenga más de la automatización de procesos de negocio y las operaciones de TI con los servicios de consultoría de automatización de IBM.
Aproveche el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.