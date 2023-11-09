Cómo la ERP está eliminando los silos e impulsando un cambio sustentable

Si bien muchas organizaciones establecieron objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y asumieron compromisos ESG, impulsados por el propósito y los requisitos regulatorios emergentes, se enfrentan a varios desafíos al hacer la transición de la ambición a la acción.
Un estudio reciente de IBM encontró que los ejecutivos globales citan datos inadecuados (41%) como el mayor obstáculo para su progreso ESG, seguido de barreras regulatorias (39%), estándares inconsistentes (37%) y habilidades inadecuadas (36%). Los impactos de los desafíos de los datos se están volviendo visibles para los stakeholders de la empresa, ya que los consumidores toman decisiones de compra — e incluso de empleo — basadas en el progreso de una empresa hacia sus objetivos ESG.
Aquellos que se han comprometido a cerrar la brecha verde han adoptado procesos centrados en la sustentabilidad y están cosechando los beneficios. Si los datos son una barrera clave para el éxito, las empresas deberían considerar implementar una estrategia ambiental que abarque un compromiso organizacional integral con resultados específicos y aproveche la tecnología para acelerar y rastrear el progreso.
Otro estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) y SAP encuestó a 2,125 altos ejecutivos involucrados en las estrategias de sustentabilidad ambiental de sus organizaciones. El estudio arrojó un resultado sorprendente: las organizaciones que superan a su competencia en resultados ambientales y financieros también cuentan con el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) más comprometido.
ERP es la tecnología de referencia, que afecta prácticamente a todos los procesos empresariales de la organización. Puede conectar los objetivos financieros y ambientales, manteniendo las métricas responsables y accesibles. Cuando se implementa junto con otros sistemas, la ERP permite la transparencia y visibilidad de los costos—lo que permite tomar decisiones ambientales, regulatorias y críticas para el negocio con mayor coherencia y confiabilidad.
Los datos de sustentabilidad de una organización pueden ser difíciles de obtener debido a procesos comerciales aislados, datos poco confiables y prioridades comerciales desalineadas. La ERP descubre información material en tiempo real en todas las funciones empresariales y pone los datos necesarios en manos de los responsables de la toma de decisiones y los operadores corporativos para una experiencia de usuario optimizada. Este nuevo acceso a los datos brinda a las empresas la capacidad de registrar, informar y actuar sobre los compromisos ESG de toda la empresa y ayudar a resolver muchos de los complejos desafíos y demandas de la sustentabilidad. Con esta visibilidad, las personas pueden ver el impacto de sus decisiones y confiar en los resultados que se informan, lo que puede acelerar el cambio cultural necesario para apoyar y acelerar la transformación del negocio sustentable en general.
Si bien avanzar hacia los objetivos ESG puede parecer casi imposible para algunos, hay organizaciones que han logrado descifrar el código para un éxito más ecológico. El estudio de IBM y SAP mencionado anteriormente encontró un grupo de líderes empresariales de alto rendimiento (15%)—los Environmental Sustainability Enabled (Enabled)—que priorizan activamente la sustentabilidad y implementan planes concretos y bien publicitados para lograr objetivos a un ritmo mucho mayor que sus pares. El estudio encontró que las organizaciones Enabled colocan la sustentabilidad ambiental a la par con el desempeño financiero porque ven que la sustentabilidad impulsa los resultados financieros.
El estudio reciente también encontró que Enabled confía en las estructuras de datos de ERP para tratar metas de sustentabilidad, entre otros hallazgos destacados, que incluyen:
Todas las organizaciones deben tomar nota: en una economía interconectada, ERP puede ayudar a poblar y estandarizar iniciativas de sustentabilidad compartidas.
La sustentabilidad y la ERP son deportes de equipo que actúan sobre la base de datos reales, y ningún equipo puede lograr el éxito por sí solo. Como socios estratégicos para las soluciones de S/4HANA y de Sustentabilidad de SAP, IBM y SAP reúnen tecnologías y servicios con plataformas a escala empresarial para ayudar a las empresas a romper los silos e integrar soluciones en funciones y operaciones empresariales críticas. La sustentabilidad continúa siendo un imperativo empresarial y la presión para cambiar los procesos empresariales únicamente continuará aumentando.
Lea el estudio completo para saber cómo estamos ayudando a los clientes a aprovechar la ERP para hacer operativa la sustentabilidad. SAP e IBM entienden cómo ayudar a las empresas a mover el dedo en sus compromisos ESG, sin sacrificar sus necesidades comerciales o rentabilidad.
