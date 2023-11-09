Cómo la ERP está eliminando los silos e impulsando un cambio sustentable

Si bien muchas organizaciones establecieron objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y asumieron compromisos ESG, impulsados por el propósito y los requisitos regulatorios emergentes, se enfrentan a varios desafíos al hacer la transición de la ambición a la acción.

Un estudio reciente de IBM encontró que los ejecutivos globales citan datos inadecuados (41%) como el mayor obstáculo para su progreso ESG, seguido de barreras regulatorias (39%), estándares inconsistentes (37%) y habilidades inadecuadas (36%). Los impactos de los desafíos de los datos se están volviendo visibles para los stakeholders de la empresa, ya que los consumidores toman decisiones de compra — e incluso de empleo — basadas en el progreso de una empresa hacia sus objetivos ESG.

Aquellos que se han comprometido a cerrar la brecha verde han adoptado procesos centrados en la sustentabilidad y están cosechando los beneficios. Si los datos son una barrera clave para el éxito, las empresas deberían considerar implementar una estrategia ambiental que abarque un compromiso organizacional integral con resultados específicos y aproveche la tecnología para acelerar y rastrear el progreso.

Otro estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) y SAP encuestó a 2,125 altos ejecutivos involucrados en las estrategias de sustentabilidad ambiental de sus organizaciones. El estudio arrojó un resultado sorprendente: las organizaciones que superan a su competencia en resultados ambientales y financieros también cuentan con el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) más comprometido.

ERP es la tecnología de referencia, que afecta prácticamente a todos los procesos empresariales de la organización. Puede conectar los objetivos financieros y ambientales, manteniendo las métricas responsables y accesibles. Cuando se implementa junto con otros sistemas, la ERP permite la transparencia y visibilidad de los costos—lo que permite tomar decisiones ambientales, regulatorias y críticas para el negocio con mayor coherencia y confiabilidad.