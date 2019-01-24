Los costos reales de la recuperación ante desastres

Por lo general, su solución de DR permanece inactiva sin devolver el valor de la inversión. Los costos totales continuos pueden incluir su centro de datos, mano de obra, conectividad, poder, infraestructura y mantenimiento de software. Estos elementos dan como resultado grandes costos operativos iniciales y continuos asociados con la propiedad de su solución. A estos costos se suma la necesidad de garantizar que su solución de DR se actualice al mismo ritmo que su entorno de producción. Este requisito duplica efectivamente los costos de cada actualización. Para complicar las cosas, las nuevas soluciones de DR emergentes no se pueden adoptar hasta que la solución adquirida existente se amortiza.

Comparación de una solución de DR con una suscripción mensual a DRaaS

Compare una solución de DR con una suscripción mensual a DRaaS que incluye hardware preconfigurado de nivel empresarial, mantenimiento y soporte asociados con sus requisitos de DR. La suscripción a DRaaS mueve de manera efectiva la carga de mantener el sitio alternativo al proveedor, eliminando los costos iniciales y reduciendo los gastos operativos generales. De la misma manera que las organizaciones han movido las funciones de nómina, RR. HH. y TI a SaaS y proveedores de servicios gestionados (MSP), el uso de DRaaS gestionado y copia de seguridad reduce los costos intensivos de capital y mano de obra de DR on premises.

Además de los beneficios de ahorro que conlleva el uso de DRaaS en lugar de poseer su solución de DR, considere los costos del tiempo de inactividad. Gartner estima que los costos promedio del tiempo de inactividad son de 5600 USD por minuto para la mayoría de las organizaciones medianas y grandes. Si bien la implementación de su plan de DR in situ puede ser eficaz, DRaaS que utiliza la computación en la nube puede proporcionar tiempos de recuperación más rápidos si los proveedores adaptan el proceso adecuadamente.

Consideraciones de servicio y conveniencia

Al mismo tiempo, los usuarios quieren un nivel de servicio del equipo de atención al cliente del proveedor de DRaaS que cumpla o supere sus expectativas. Según Gartner, los proveedores más pequeños con programas de atención al cliente bien gestionados obtienen las puntuaciones más altas en satisfacción general del cliente, con una calificación de 4.5 o superior en una escala del 1 al 5. Un gran proveedor de DRaaS con muchos clientes puede verse desbordado cuando muchos de ellos necesitan la asistencia del equipo de atención al cliente. Este desarrollo anula los beneficios de descargar estas responsabilidades al proveedor de DRaaS.

Un error común a la hora de decidir qué solución es la mejor para una organización es pensar que una solución propia y autogestionada resulta más económica a la larga. Los defensores de la solución de DR on premises afirman que la solución proporciona activos tangibles para la organización. Les gusta cómo el personal interno puede gestionar la solución sin involucrar a proveedores externos. El problema es que esta comparación no tiene en cuenta el costo total de propiedad. Además, las soluciones de DR están depreciando activos que requerirán actualización o reemplazo. El impacto de la rotación de empleados también puede afectar sustancialmente una solución de DR.

La realidad es que tener y administrar su propio sitio de DR puede costar aproximadamente tres veces más que usar DRaaS. Los términos de su contrato dictarán la gestión de la solución DR por parte de un proveedor externo. El contrato debe incluir niveles de servicio y procesos de escalamiento. Al descargar la gestión de DR al proveedor, permite que el personal interno se concentre en la gestión de las operaciones.

Otro problema es que la mayoría de las soluciones on premises funcionan bajo el supuesto de que la mayoría o todas las cargas de trabajo caen en una plataforma común de DR o copia de seguridad. Este servicio de recuperación sin niveles suele ser una de las mayores fallas de la recuperación ante desastres y las copias de seguridad on premises y puede causar los siguientes problemas:

Plataformas de DR y copias de seguridad diseñadas para cumplir únicamente con una directriz general de recuperación.

Cargas de trabajo críticas para la misión sin la protección adecuada

Cargas de trabajo de nivel inferior sobreprotegidas

Mayor riesgo de tiempo de inactividad para cargas de trabajo de misión crítica para el negocio

Inversión insuficiente y excesiva en ambos extremos del espectro de aplicaciones.

Computación en la nube y DR

La computación en la nube ofrece una amplia gama de usos y servicios que una empresa puede implementar. Funcionar al 100 % desde la nube es uno de ellos. Las empresas emergentes tecnológicas son un excelente ejemplo de esta práctica.

Si su organización tiene la intención de emplear proveedores de la nube como su entorno de producción principal, CPA Canada insta a emplear la recuperación ante desastres en aplicaciones basadas en la nube como lo haría con aplicaciones on premises. Si no lo hace, dependerá completamente de su proveedor de servicios de comunicación (CSP) y no tendrá ninguna opción hasta que su CSP vuelva a estar en línea. Un CSP alternativo es una solución de DR recomendada. Este enfoque proporciona a su empresa una opción adecuada si el sitio principal está comprometido y no puede operar. Los proveedores de DRaaS que admiten plataformas multinube son la forma más adecuada de proporcionar resiliencia basada en la nube.

Si bien el costo único del hardware de DR puede ser atractivo en comparación con las tarifas de suscripción plurianuales de DRaaS, una verdadera comparación presupuesta el costo operativo total de las soluciones. Al tener en cuenta todos estos costos, los resultados muestran que DRaaS es la opción más responsable desde el punto de vista financiero.

