DNSSEC utiliza criptografía de clave pública para "firmar" o autenticar digitalmente las consultas DNS. Cuando DNSSEC está habilitado en un registro de zona, el dispositivo receptor puede comparar la información que recibe con la información original enviada por el servidor autoritativo. Esto se habilita mediante una firma digital que utiliza claves públicas para autenticar los datos.

En DNSSEC, las claves de autenticación están protegidas mediante criptografía, pero los datos en sí no están protegidos. Todavía es posible interceptar y leer el tráfico protegido por DNSSEC. Si los datos se manipulan en algún lugar a lo largo de la ruta de datos y se envían a su destino, el servidor receptor podrá decir que algo anda mal porque las claves públicas no coincidirán.

El cifrado, por otro lado, utiliza criptografía para codificar los datos en sí. El cifrado garantiza la confidencialidad al cambiar lo que vería un atacante si intercepta una consulta en algún lugar a lo largo de la ruta de los datos. Hace que los datos sean ininteligibles a menos que el atacante pueda descifrar la señal mediante una clave de cifrado. Dado que esa clave no se comparte públicamente, el cifrado protege los datos de la manipulación.