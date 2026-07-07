Gemelos digitales para energías renovables

Los gemelos digitales son importantes para las fuentes de energía renovables porque ayudan a resolver los desafíos centrales de la intermitencia y la infraestructura compleja.

Las fuentes de energía verde pueden ser impredecibles, y las herramientas de monitoreo tradicionales no se crearon para este momento. La gestión tradicional de la red eléctrica implica un enfoque estático y sistemas centralizados, como un sistema de control de supervisión y adquisición de datos (también conocido como sistema SCADA) y protocolos de inspección manual.

Invertir en energías renovables y en la estabilidad de la red eléctrica es crucial porque satisfacer la demanda eléctrica requiere un aumento de la inversión anual en la red. Según la International Energy Agency (AIE), satisfacer las demandas de electricidad hasta 2030 requerirá un aumento del 50 % en la inversión anual en la red desde los actuales 400 mil millones de dólares.

Las fuentes de energía renovables, como las turbinas eólicas y los paneles solares, tienen salidas fluctuantes que dependen del clima, lo que dificulta el seguimiento de los flujos de energía. Los modelos de gemelos digitales permiten a los operadores simular diferentes condiciones y flujos de energía. Esto, a su vez, facilita las estrategia des mantenimiento predictivo y el monitoreo en tiempo real.

Los operadores de redes eléctricas también usan gemelos digitales para la gestión de energía y detectar cuándo las redes pueden sobrecargar, predecir posibles interrupciones y optimizar la eficiencia operativa.

Los gemelos digitales en el mercado energético están en aumento. Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado crezca de 33.970 millones de dólares en 2026 a 384.790 millones de dólares para 2034, a medida que más industrias adopten esta tecnología.

La tecnología de gemelos digitales se está volviendo más esencial para los sistemas de energía renovable a medida que las operaciones energéticas continúan escalando y enfocándose en la eficiencia energética, reduciendo las emisiones de carbono y disminuyendo su huella de carbono.