Gemelos digitales para energías renovables

Los gemelos digitales (DT) para energías renovables se refieren a una tecnología que crea réplicas dinámicas y virtuales de sistemas ciberfísicos, como redes eléctricas, plantas solares y sistemas de baterías.
El gemelo digital ingiere continuamente datos en tiempo real, proporcionando una comparación precisa con sus contrapartes del mundo real.
La tecnología, impulsada por capacidades de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), crea una versión digital de un sistema de energía que los operadores pueden simular, analizar y optimizar mediante el uso de datos en tiempo real e insights inteligentes. Los operadores pueden imitar el comportamiento de los activos, predecir problemas y optimizar el rendimiento de los activos, todo sin tocar el equipamiento.
La tecnología está demostrando ser transformadora para la eficiencia de las operaciones energéticas. Un estudio de caso de Digital Wind Farm de GE encontró que los gemelos digitales resultaron en una extensión de vida de la turbina de hasta 5 años y hasta una reducción del 25 % en el tiempo de inactividad, según un estudio Energy Strategy Review sobre gemelos digitales en sistemas de energía renovable.
La tecnología de gemelos digitales está cambiando la forma en que el sector energético gestiona sistemas como la red eléctrica, que es una pieza clave de la economía actual. El panorama actual del sector energético está experimentando un alejamiento de los combustibles fósiles tradicionales hacia fuentes de energía renovables, mayor sustentabilidad y mejor eficiencia del sistema de energía.
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Los gemelos digitales son importantes para las fuentes de energía renovables porque ayudan a resolver los desafíos centrales de la intermitencia y la infraestructura compleja.
Las fuentes de energía verde pueden ser impredecibles, y las herramientas de monitoreo tradicionales no se crearon para este momento. La gestión tradicional de la red eléctrica implica un enfoque estático y sistemas centralizados, como un sistema de control de supervisión y adquisición de datos (también conocido como sistema SCADA) y protocolos de inspección manual.
Invertir en energías renovables y en la estabilidad de la red eléctrica es crucial porque satisfacer la demanda eléctrica requiere un aumento de la inversión anual en la red. Según la International Energy Agency (AIE), satisfacer las demandas de electricidad hasta 2030 requerirá un aumento del 50 % en la inversión anual en la red desde los actuales 400 mil millones de dólares.
Las fuentes de energía renovables, como las turbinas eólicas y los paneles solares, tienen salidas fluctuantes que dependen del clima, lo que dificulta el seguimiento de los flujos de energía. Los modelos de gemelos digitales permiten a los operadores simular diferentes condiciones y flujos de energía. Esto, a su vez, facilita las estrategia des mantenimiento predictivo y el monitoreo en tiempo real.
Los operadores de redes eléctricas también usan gemelos digitales para la gestión de energía y detectar cuándo las redes pueden sobrecargar, predecir posibles interrupciones y optimizar la eficiencia operativa.
Los gemelos digitales en el mercado energético están en aumento. Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado crezca de 33.970 millones de dólares en 2026 a 384.790 millones de dólares para 2034, a medida que más industrias adopten esta tecnología.
La tecnología de gemelos digitales se está volviendo más esencial para los sistemas de energía renovable a medida que las operaciones energéticas continúan escalando y enfocándose en la eficiencia energética, reduciendo las emisiones de carbono y disminuyendo su huella de carbono.
Los gemelos digitales operan en una estructura de tres capas: el activo físico, el modelo digital y la conexión de datos que conecta a los dos.
La tecnología puede operar a diferentes escalas, desde un activo energético individual hasta un sistema energético completo o una red nacional.
Los gemelos digitales permiten a los operadores energéticos experimentar mediante una representación de gemelos virtuales, mitigando las preocupaciones de seguridad y protección de los datos. Mediante analytics avanzados, las plataformas de gemelos digitales ayudan a los operadores a explorar escenarios hipotéticos que quizás nunca antes consideraron. Los motores analíticos pueden ayudar a los equipos a optimizar el rendimiento y permitir análisis predictivos y la asignación estratégica de recursos.
Dada la complejidad y la necesidad de insights en tiempo real y análisis predictivos, un solo gemelo digital rara vez es suficiente. En cambio, las empresas energéticas necesitan múltiples gemelos digitales, según Nigel Cain, vicepresidente y socio sénior de IBM, y Biren Gandhi, socio ejecutivo y líder global de la industria CoE en energía, medio ambiente servicios públicos de IBM.
“Actuando juntos, los gemelos digitales pueden simular el impacto de factores externos, como eventos climáticos, fallas de hardware y equipos, cambios regulatorios y fluctuaciones del mercado en la infraestructura energética”, dijeron Cain y Gandhi. “Esta capacidad permite a las empresas de energía desarrollar planes de contingencia sólidos y optimizar sus estrategias para mitigar los riesgos y capitalizar las oportunidades”.
Las aplicaciones comunes de los gemelos digitales en energías renovables incluyen la simulación de turbinas eólicas, el monitoreo de plantas solares, el almacenamiento de energía en baterías, la energía hidroeléctrica y la gestión de redes eléctricas.
La tecnología de gemelos digitales da lugar a una aplicación más estable de estrategias de mantenimiento predictivo, detección automatizada de fallas, optimización del rendimiento y mayor estabilidad en toda una operación.
En la energía eólica, los gemelos digitales pueden simular una turbina individual o un parque eólico completo. Los operadores pueden simular cómo responden las cuchillas a las condiciones del viento, predecir el desgaste mecánico de las cajas de engranajes y los rodamientos y ayudar a los operadores a programar el mantenimiento mucho antes de que ocurra una falla.
Un enfoque de mantenimiento predictivo puede detectar problemas como la degradación de los rodamientos o el hielo de las cuchillas, lo que también puede ayudar a mejorar la gestión de activos de la operación.
Para las instalaciones solares, los gemelos digitales modelan el rendimiento de las matrices de paneles en diferentes condiciones climáticas, acumulación de polvo y condiciones de sombra. La tecnología rastrea las tasas de degradación y ayuda a optimizar la configuración del inversor o los programas de limpieza de paneles.
Los operadores de empresa de servicios públicos también pueden usar los gemelos digitales para simular la acumulación de polvo o la desalineación del panel en los resultados.
Los gemelos digitales de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) ayudan a los operadores a comprender y analizar los datos de producción y consumo en tiempo real.
Determinar los tiempos más eficientes para almacenar el excedente de energía solar o eólica y cuándo desplegarla en la red es fundamental para los modelos predictivos. Saber cuándo y cómo se debe desplegar la energía almacenada puede ahorrar tiempo y dinero.
Las instalaciones hidroeléctricas a menudo ejecutan múltiples turbinas simultáneamente. Un modelo de gemelo digital puede simular diferentes combinaciones de operaciones de turbinas para encontrar la configuración más eficiente para un flujo de agua y un nivel de demanda específicos, reduciendo el desperdicio de agua y los esfuerzos innecesarios de resultados.
Para redes con hidroeléctrica de bombeo, los gemelos digitales pueden simular los ciclos de bombeo para optimizar cuándo almacenar energía y cuándo liberar energía según la demanda de la red y los precios de la electricidad.
Para las redes energéticas, los gemelos digitales modelan cómo la generación renovable afectará la infraestructura de transmisión de almacenamiento, las subestaciones y los patrones de demanda a través de sensores IoT y adquisición de datos en tiempo real.
Los operadores de la red pueden ejecutar escenarios “hipotéticos”, como simular cómo respondería la red a una caída repentina en la producción eólica o un pico en la demanda, sin correr el riesgo de una interrupción en la vida real. Al simular la oferta y la demanda, los operadores pueden equilibrar los flujos de energía e integrarlos sin problemas en la red más amplia.
Los beneficios de los gemelos digitales en energías renovables incluyen una mejor sustentabilidad, mantenimiento predictivo, toma de decisiones, ahorro de costos medible, integración de redes más eficiente y colaboración mejorada:
Los gemelos digitales en energía renovable desbloquean poderosas capacidades, pero los operadores enfrentan barreras reales antes de que esos beneficios puedan obtenerse. Estos desafíos incluyen mayores riesgos de ciberseguridad, mala calidad de datos, altos costos de implementación, infraestructura obsoleta y escasez de habilidades. Comprender los desafíos ayudará a las organizaciones a planificar despliegues más inteligentes y evitar costosos errores:
El futuro de los gemelos digitales en energía renovable se centrará en sistemas más autónomos, impulsados por IA que puedan autooptimizar la producción de energía, al tiempo que rastrean automáticamente las métricas de rendimiento y realizan análisis de escenarios, todo sin intervención humana.
A medida que los modelos se entrenan en conjuntos de datos más grandes en flotas de activos globales, sus predicciones serán más nítidas y transferibles en diferentes entornos operativos:
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