Reinvente su proceso de garantía con un gemelo digital

Según Warranty Week, los fabricantes mundiales de equipamiento original de automóviles pagaron reclamaciones por un total de 46,000 millones de dólares en 2021. Se han realizado acumulaciones por valor de 54,000 millones de dólares. Esto significa que, según la experiencia, se retienen aproximadamente 630 dólares por vehículo vendido para próximos problemas de garantía. El desafío de evitar o reducir las reclamaciones de garantía y sus costos es enorme, ya que pueden ocurrir fallas a lo largo de toda la cadena de valor. Aquí es donde un gemelo digital puede ayudar.
La producción ajustada conduce a una mayor eficiencia, menos uso de materiales y costos reducidos. Pero también genera un mayor riesgo de problemas de calidad nuevos y desconocidos y, por lo tanto, posibles problemas de garantía. Con cada vez más software integrado en un vehículo, el porcentaje de reclamaciones de garantía relacionadas con el software aumenta año tras año. La necesidad ahora es detectar nuevas fallas y problemas no identificados lo antes posible.
Por lo general, los problemas de software se pueden solucionar fácilmente de forma inalámbrica y no es necesario retirarlos del mercado. Esto conduce a una reducción en los costos totales de garantía para temas de garantía relacionados con el software de una manera eficiente y amigable para el cliente. Al mismo tiempo, las cifras totales de siniestros y devengos globales no cambiaron mucho en los últimos cinco años. ¿Qué significa eso?
Los OEMs automotrices globales siempre se han enfrentado a problemas de garantía y, por lo tanto, sus capacidades de gestión de garantías son bastante maduras. Desde la inclusión de datos de redes sociales para mantenerse al tanto de las tendencias, hasta el uso de datos de IoT para disminuir las tasas de fallas en las plantas, algunas empresas con un rendimiento superior están liderando la dirección en el aprovechamiento de los datos para temas de garantía.
Nuestro estudio de punto de referencia de IBV 2020 "reinvención de garantías basadas en datos" enfatiza este punto, dadas las respuestas de los 300 líderes automotrices responsables de la gestión de garantías en sus organizaciones en 11 países de Asia Pacífico, Europa, Estados Unidos y Canadá. Se les pidió, entre otras cosas, sus KPI de garantía. Los rangos de rendimiento que recibimos muestran potencial de mejora para cada empresa. Incluso los primeros usuarios de tecnología con un rendimiento superior tienen muchas posibilidades de utilizar mejor sus datos.
Han pasado muchas cosas en ingeniería (p. ej., evitar problemas de garantía a través de la simulación), fabricación (p. ej., detección y prevención de fallas a través del análisis de datos de sensores) y postventa (p. ej., detección de tendencias a través del análisis de redes sociales) mediante el uso de analytics de datos. Pero incluso cuando la adopción de tecnología respaldó nuevas prácticas de mejora de la garantía, sigue siendo una gran tarea identificar la causa principal de las fallas a través de la cadena de valor. Además, los costos de la garantía aún se devuelven al proveedor.
Las razones son múltiples, desde información aislada, datos faltantes y propiedad poco clara de los datos hasta herramientas de análisis obsoletas y los recientes enfoques de fabricación 4.0, fábrica inteligente o internet de las cosas no resuelven estos problemas por completo y a plena satisfacción.
El nuevo caballero brillante para reinventar el análisis de garantías es el gemelo digital. He aquí por qué: El gemelo digital no es un proyecto único para conectar diferentes sistemas para conectar diferentes sensores. Es un proceso. Más específicamente, es un proceso vivo que hace posible la causa principal y la detección temprana, incluyendo las alertas de referencia cruzada a lo largo de la cadena de valor, desde el diseño y la construcción hasta las ventas y el posventa. Recopila y conecta información, lo que la hace referenciable y lista para analizarla por grupos.
El gemelo digital tiene el poder de resolver el viejo problema de: “Conocemos la parte de falla, sabemos en qué vehículos se construyó esta parte, pero no sabemos qué lote de proveedor era erróneo. Por lo tanto, no podemos retirar solo los vehículos afectados, necesitamos retirar todos los posiblemente afectados”.
Cuando el gemelo digital de un vehículo abarca desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación del gemelo operativo, tenemos toda la información junta tanto para la reducción como para la anulación de la garantía.
La gestión de garantías es un proceso continuo. Y se reinventará con la amplia disponibilidad de gemelos digitales.
