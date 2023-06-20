Reinvente su proceso de garantía con un gemelo digital

Han pasado muchas cosas en ingeniería (p. ej., evitar problemas de garantía a través de la simulación), fabricación (p. ej., detección y prevención de fallas a través del análisis de datos de sensores) y postventa (p. ej., detección de tendencias a través del análisis de redes sociales) mediante el uso de analytics de datos. Pero incluso cuando la adopción de tecnología respaldó nuevas prácticas de mejora de la garantía, sigue siendo una gran tarea identificar la causa principal de las fallas a través de la cadena de valor. Además, los costos de la garantía aún se devuelven al proveedor.

Las razones son múltiples, desde información aislada, datos faltantes y propiedad poco clara de los datos hasta herramientas de análisis obsoletas y los recientes enfoques de fabricación 4.0, fábrica inteligente o internet de las cosas no resuelven estos problemas por completo y a plena satisfacción.

El nuevo caballero brillante para reinventar el análisis de garantías es el gemelo digital. He aquí por qué: El gemelo digital no es un proyecto único para conectar diferentes sistemas para conectar diferentes sensores. Es un proceso. Más específicamente, es un proceso vivo que hace posible la causa principal y la detección temprana, incluyendo las alertas de referencia cruzada a lo largo de la cadena de valor, desde el diseño y la construcción hasta las ventas y el posventa. Recopila y conecta información, lo que la hace referenciable y lista para analizarla por grupos.

El gemelo digital tiene el poder de resolver el viejo problema de: “Conocemos la parte de falla, sabemos en qué vehículos se construyó esta parte, pero no sabemos qué lote de proveedor era erróneo. Por lo tanto, no podemos retirar solo los vehículos afectados, necesitamos retirar todos los posiblemente afectados”.

Cuando el gemelo digital de un vehículo abarca desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación del gemelo operativo, tenemos toda la información junta tanto para la reducción como para la anulación de la garantía.

La gestión de garantías es un proceso continuo. Y se reinventará con la amplia disponibilidad de gemelos digitales.