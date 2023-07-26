Las industrias del petróleo y el gas han sido la columna vertebral de la economía global durante décadas. Sin embargo, la volatilidad del mercado, las preocupaciones ambientales y las ineficiencias operativas también han desafiado a estas industrias a adaptarse e innovar. El uso de gemelos digitales es una de esas innovaciones.
En la era de la transformación digital, los gemelos digitales están emergiendo como una poderosa solución a los desafíos de producción de energía. La tecnología de gemelos digitales, un avance derivado del Internet de las cosas (IoT) industrial, está remodelando el ámbito del petróleo y el gas al ayudar a los proveedores a optimizar la gestión de activos y el rendimiento, y reducir los costos operativos y el tiempo de inactividad no planeado.
Un gemelo digital es una representación virtual dinámica de un objeto o sistema físico que simula su comportamiento en tiempo real. Al integrar datos operativos en tiempo real, información histórica y algoritmos avanzados en un modelo digital integral, un gemelo digital puede predecir el comportamiento futuro, refinar la eficiencia operativa y permitir insights sin precedentes sobre el comportamiento de la contraparte en el mundo real.
La NASA utilizó por primera vez los gemelos digitales para preparar misiones espaciales, pero sus casos de uso abarcan toda la gama, especialmente para los operadores de petróleo y gas. La tecnología de gemelos digitales facilita lo siguiente:
A medida que la industria continúa adoptando la digitalización, se espera que el papel de los gemelos digitales crezca exponencialmente. Y la creciente adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el machine learning y el IoT solo mejorará aún más las capacidades de los gemelos digitales. Además, con la llegada de la computación en la nube, que proporciona los beneficios de la tecnología de gemelos digitales sin la inversión inicial sustancial en infraestructura de TI, la implementación de gemelos digitales es cada vez más factible para una gama más amplia de empresas.
De cara al futuro, sabemos que los gemelos digitales desempeñarán un papel crucial en la automatización de procesos. La integración de gemelos digitales con robótica y sistemas autónomos, por ejemplo, podría conducir a operaciones de perforación totalmente automatizadas. Del mismo modo, los gemelos digitales podrían permitir el desarrollo de redes inteligentes en las redes de distribución de gas, lo que daría como resultado cadenas de suministro más eficientes y confiables.
A medida que la industria se enfrenta a llamadas cada vez más urgentes de prácticas ambientales sostenibles, los gemelos digitales también podrían apuntalar la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables. Los gemelos digitales de turbinas eólicas, paneles solares o redes enteras de energía renovable tienen el potencial de mejorar el rendimiento general, haciendo que estas fuentes de energía sean más competitivas con los combustibles fósiles.
Y en el ámbito de la exploración, los gemelos digitales pueden revolucionar la forma en que las empresas buscan nuevas reservas de petróleo y gas. Con un gemelo digital del subsuelo de la Tierra, las empresas de petróleo y gas podrían predecir con precisión la ubicación de nuevos campos de gas natural y petróleo, reduciendo los costos y riesgos asociados con la exploración.
Sin embargo, para aprovechar plenamente estas posibilidades, la industria debe superar varias barreras. Las empresas deberán invertir en el desarrollo de habilidades digitales para su fuerza laboral y abordar cuestiones complejas en torno a la propiedad, la privacidad y la seguridad de los datos. También deberán fomentar una cultura de innovación y agilidad, ya que la revolución digital traerá cambios significativos a las formas tradicionales de trabajar.
A pesar de estos desafíos, los beneficios potenciales de los gemelos digitales son demasiado importantes como para ignorarlos. A medida que la industria del petróleo y el gas navega por el camino hacia la digitalización y la sustentabilidad, los gemelos digitales prometen ser una herramienta poderosa en su arsenal. Al proporcionar una ventana hacia el futuro, pueden ayudar a la industria a anticipar los cambios que se avecinan, así como a prepararse para ellos y darles forma.
La era de los gemelos digitales en la industria del petróleo y el gas apenas comienza. Al proporcionar un enlace en tiempo real entre el mundo físico y el digital, permiten a los operadores comprender, predecir y producir sistemas como nunca antes.
Sin embargo, la gestión de gemelos digitales puede ser un proceso complejo, que requiere soluciones de software avanzadas como IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo es una plataforma integrada que ayuda a los proveedores de servicios a optimizar el rendimiento de los activos y agilizar las operaciones diarias. Utilizando una plataforma integrada impulsada por IA y basada en la nube, Maximo ofrece capacidades de CMMS, EAM y APM que producen analytics de datos avanzados y permiten una toma de decisiones más inteligente y más basada en datos en las instalaciones de producción de petróleo y gas.
A medida que las interesantes tecnologías digitales continúan evolucionando, los gemelos digitales están listos para redefinir el futuro de la industria. Con IBM Maximo, su empresa puede aprovechar la tecnología de gemelos digitales para construir un mañana más eficiente, sostenible y próspero.
