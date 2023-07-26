Diez formas en que la industria del petróleo y el gas puede aprovechar la tecnología de gemelos digitales

Las industrias del petróleo y el gas han sido la columna vertebral de la economía global durante décadas. Sin embargo, la volatilidad del mercado, las preocupaciones ambientales y las ineficiencias operativas también han desafiado a estas industrias a adaptarse e innovar. El uso de gemelos digitales es una de esas innovaciones.

En la era de la transformación digital, los gemelos digitales están emergiendo como una poderosa solución a los desafíos de producción de energía. La tecnología de gemelos digitales, un avance derivado del Internet de las cosas (IoT) industrial, está remodelando el ámbito del petróleo y el gas al ayudar a los proveedores a optimizar la gestión de activos y el rendimiento, y reducir los costos operativos y el tiempo de inactividad no planeado.

¿Qué es un gemelo digital?

Un gemelo digital es una representación virtual dinámica de un objeto o sistema físico que simula su comportamiento en tiempo real. Al integrar datos operativos en tiempo real, información histórica y algoritmos avanzados en un modelo digital integral, un gemelo digital puede predecir el comportamiento futuro, refinar la eficiencia operativa y permitir insights sin precedentes sobre el comportamiento de la contraparte en el mundo real.

Gemelos digitales en petróleo y gas

La NASA utilizó por primera vez los gemelos digitales para preparar misiones espaciales, pero sus casos de uso abarcan toda la gama, especialmente para los operadores de petróleo y gas. La tecnología de gemelos digitales facilita lo siguiente:

  1. Mantenimiento predictivo: una de las aplicaciones más beneficiosas de los gemelos digitales en la industria del petróleo y el gas es el mantenimiento predictivo (PdM). En este contexto, un equipo de mantenimiento crearía un gemelo digital de un equipamiento o maquinaria. El gemelo recopilará continuamente datos del activo físico y utilizará análisis predictivos y machine learning (ML) para predecir el rendimiento futuro. Al monitorear constantemente el rendimiento del equipamiento y compararlo con sus contrapartes virtuales, los operadores pueden predecir posibles fallas o averías.
  2. Operaciones eficientes y seguras: la tecnología de gemelos digitales puede mejorar significativamente la eficiencia operativa. Un gemelo digital puede simular varios escenarios operativos, ayudando a los equipos a comprender cómo los diferentes parámetros operativos afectan el rendimiento. Luego pueden usar la información para optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad. Por ejemplo, un gemelo digital de un proceso de extracción de petróleo puede ayudar a los operadores a identificar cuellos de botella y optimizar las tasas de extracción.     
  3. Optimización de activos: los gemelos digitales permiten a los operadores aprovechar al máximo los activos críticos de petróleo y gas. Un gemelo digital de un yacimiento de petróleo puede ayudar a los operadores a comprender mejor el comportamiento del yacimiento y planificar estrategias de extracción de manera más eficaz. Este enfoque da como resultado tasas de extracción más altas y una mayor rentabilidad para las empresas.
  4. Seguridad y preparación para emergencias: la seguridad es una preocupación importante en la industria del petróleo y el gas, pero los gemelos digitales pueden mejorar la seguridad de innumerables maneras. Los gemelos digitales simularán una variedad de escenarios para ayudar a los operadores a optimizar los procedimientos operativos y mitigar los peligros potenciales. Por ejemplo, un gemelo digital de un sistema de oleoductos puede ayudar a prever posibles fugas o rupturas, lo que permite a los operadores reparar el oleoducto antes de un mal funcionamiento peligroso. Los gemelos digitales también se pueden utilizar para la capacitación de los empleados, simulando de manera realista situaciones peligrosas en un entorno libre de riesgos para que el personal pueda aprender nuevas habilidades y procedimientos y saber cómo responder a emergencias de seguridad.        
  5. Sustentabilidad: la industria del petróleo y el gas está bajo una presión cada vez mayor para reducir su impacto ambiental. Los gemelos digitales son una herramienta invaluable en este esfuerzo. Al simular las operaciones y su impacto ambiental, las empresas pueden desarrollar estrategias para reducir las emisiones, gestionar los residuos y cumplir con las regulaciones ambientales. Los gemelos digitales también pueden simular el impacto de nuevas regulaciones y/o tecnologías, ayudando a las industrias a continuar adaptándose a medida que la tecnología avanza y se prolifera.   
  6. Optimización de las operaciones de perforación: las operaciones de perforación son complejas y costosas. Los gemelos digitales pueden ayudar a optimizar las operaciones simulando varios escenarios de perforación y proporcionando insights sobre la mejor estrategia. Un gemelo digital de una operación de perforación, por ejemplo, puede identificar la velocidad y dirección óptimas de perforación, mejorando la precisión general de perforación.
  7. Gestión de yacimientos: al crear un gemelo digital de un yacimiento de petróleo, los operadores pueden visualizar el comportamiento del yacimiento, optimizar las estrategias de perforación y maximizar la extracción. Esto no solo optimiza las tasas de extracción, sino que también prolonga el ciclo de vida del yacimiento.
  8. Optimización de la cadena de suministro: las cadenas de suministro de petróleo y gas son complejas. Los equipos de mantenimiento pueden utilizar gemelos digitales para simular toda la cadena de suministro, proporcionando una visibilidad profunda de las operaciones y la logística e identificando posibles cuellos de botella.
  9. Diseño y pruebas de nuevos sistemas: diseñar y probar nuevos equipamientos y sistemas puede ser un proceso costoso y que requiere mucha mano de obra. Con los gemelos digitales, los ingenieros pueden diseñar, probar y perfeccionar nuevos sistemas en un entorno virtual antes de dedicar tiempo y dinero a construirlos. El uso de gemelos digitales de esta manera puede acortar significativamente el ciclo de desarrollo y mejorar el rendimiento del producto final.
  10. Capacitación y desarrollo de habilidades: los gemelos digitales pueden servir como una herramienta de capacitación práctica para el personal de la industria. Por ejemplo, un gemelo digital de una refinería de petróleo compleja, cuando se integra con la tecnología de realidad virtual, puede proporcionar un entorno realista para que el personal entrene y perfeccione sus habilidades, mejorando los protocolos de seguridad y la calidad general de los productos y procesos.

El futuro de los gemelos digitales en la industria del petróleo y el gas

A medida que la industria continúa adoptando la digitalización, se espera que el papel de los gemelos digitales crezca exponencialmente. Y la creciente adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el machine learning y el IoT solo mejorará aún más las capacidades de los gemelos digitales. Además, con la llegada de la computación en la nube, que proporciona los beneficios de la tecnología de gemelos digitales sin la inversión inicial sustancial en infraestructura de TI, la implementación de gemelos digitales es cada vez más factible para una gama más amplia de empresas.

De cara al futuro, sabemos que los gemelos digitales desempeñarán un papel crucial en la automatización de procesos. La integración de gemelos digitales con robótica y sistemas autónomos, por ejemplo, podría conducir a operaciones de perforación totalmente automatizadas. Del mismo modo, los gemelos digitales podrían permitir el desarrollo de redes inteligentes en las redes de distribución de gas, lo que daría como resultado cadenas de suministro más eficientes y confiables.

A medida que la industria se enfrenta a llamadas cada vez más urgentes de prácticas ambientales sostenibles, los gemelos digitales también podrían apuntalar la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables. Los gemelos digitales de turbinas eólicas, paneles solares o redes enteras de energía renovable tienen el potencial de mejorar el rendimiento general, haciendo que estas fuentes de energía sean más competitivas con los combustibles fósiles.

Y en el ámbito de la exploración, los gemelos digitales pueden revolucionar la forma en que las empresas buscan nuevas reservas de petróleo y gas. Con un gemelo digital del subsuelo de la Tierra, las empresas de petróleo y gas podrían predecir con precisión la ubicación de nuevos campos de gas natural y petróleo, reduciendo los costos y riesgos asociados con la exploración. 

Sin embargo, para aprovechar plenamente estas posibilidades, la industria debe superar varias barreras. Las empresas deberán invertir en el desarrollo de habilidades digitales para su fuerza laboral y abordar cuestiones complejas en torno a la propiedad, la privacidad y la seguridad de los datos. También deberán fomentar una cultura de innovación y agilidad, ya que la revolución digital traerá cambios significativos a las formas tradicionales de trabajar.

A pesar de estos desafíos, los beneficios potenciales de los gemelos digitales son demasiado importantes como para ignorarlos. A medida que la industria del petróleo y el gas navega por el camino hacia la digitalización y la sustentabilidad, los gemelos digitales prometen ser una herramienta poderosa en su arsenal. Al proporcionar una ventana hacia el futuro, pueden ayudar a la industria a anticipar los cambios que se avecinan, así como a prepararse para ellos y darles forma.

Utilice IBM® Maximo Application Suite para ayudarle a gestionar las tecnologías de gemelos digitales

La era de los gemelos digitales en la industria del petróleo y el gas apenas comienza. Al proporcionar un enlace en tiempo real entre el mundo físico y el digital, permiten a los operadores comprender, predecir y producir sistemas como nunca antes.

Sin embargo, la gestión de gemelos digitales puede ser un proceso complejo, que requiere soluciones de software avanzadas como IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo es una plataforma integrada que ayuda a los proveedores de servicios a optimizar el rendimiento de los activos y agilizar las operaciones diarias. Utilizando una plataforma integrada impulsada por IA y basada en la nube, Maximo ofrece capacidades de CMMS, EAM y APM que producen analytics de datos avanzados y permiten una toma de decisiones más inteligente y más basada en datos en las instalaciones de producción de petróleo y gas.   

A medida que las interesantes tecnologías digitales continúan evolucionando, los gemelos digitales están listos para redefinir el futuro de la industria. Con IBM Maximo, su empresa puede aprovechar la tecnología de gemelos digitales para construir un mañana más eficiente, sostenible y próspero.
