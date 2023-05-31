Existen muchos escenarios de uso empresarial que se superponen y que involucran tanto al Internet de las cosas (IoT) como a la computación periférica. Pero hay un caso de uso muy práctico y prometedor que se ha desplegado comúnmente sin que mucha gente lo haya pensado: los productos conectados. Este caso de uso involucra dispositivos y equipamiento integrados con sensores, software y conectividad que intercambian datos con otros productos, operadores o entornos en tiempo real.
En esta entrada en el blog, analizaremos el fenómeno, a menudo pasado por alto, de los productos conectados y cómo las empresas los están utilizando en su beneficio. Esto es especialmente cierto en la fabricación y la ingeniería industrial. Desde la estrategia hasta el diseño, el desarrollo y el despliegue, se piensa mucho en la conexión de productos físicos. Si bien examinamos esto desde la perspectiva de la computación edge, también tiene implicaciones importantes para la Industria 4.0.
Suponemos que los lectores están familiarizados con la Industria 4.0, que implica la integración de tecnologías digitales avanzadas e IoT en los procesos de fabricación y dispositivos conectados que transmiten y reciben instrucciones y datos. Esto permite una mayor automatización y optimización de los procesos de producción, lo que lleva a una mayor eficiencia, productividad y flexibilidad en la fabricación. Para obtener más información sobre el concepto, consulte el siguiente enlace.
Hay tres elementos fundamentales en lo que respecta a los productos conectados:
Como vemos en la Figura 1, los datos son el elemento vital de los productos conectados. Dicho esto, ¿por qué los productos conectados se están volviendo vitales para las empresas? Con los productos conectados, los clientes esperan no solo comprar los últimos y mejores dispositivos de vanguardia, sino que también esperan que estos dispositivos funcionen, mejoren y se actualicen continuamente con características más nuevas a lo largo de su vida útil. Las actualizaciones inalámbricas (OTA) de automóviles Tesla o productos Apple son buenos ejemplos de la entrega de nuevo software, firmware, características, medidas de seguridad, etc. a productos conectados.
Los productos conectados ofrecen mucho más que simples actualizaciones inalámbricas. Los productos conectados pueden mejorar el soporte técnico mediante el monitoreo y la optimización del uso. En entornos industriales, proporcionan información sobre el estado de las máquinas y pueden predecir o prevenir fallos o tiempos de inactividad al anticipar las necesidades de servicio. Los robots de la planta de fabricación están programados para reconocer y trabajar con otros robots. Gracias a los datos, un producto puede conectarse de manera interactiva con un ecosistema más amplio, lo que ofrece una experiencia del cliente (CX) mejorada, un rendimiento optimizado y servicios, y una cadena de suministro ágil que puede aportar nuevas fuentes de valor al cliente.
Las empresas tienen productos y servicios conectados que abarcan estrategias comerciales y tecnológicas, habilitación de conectividad, conectividad de borde inteligente y computación, y más. La figura 2 proporciona la visión de IBM de los componentes que proporcionarán una ventaja competitiva para las empresas manufactureras actuales. En el ámbito de los productos y servicios conectados, observamos tres aspectos principales:
IBM también tiene una oferta que incluye IBM Cognitive Assistant para productos conectados que aprovecha los datos y aprende de las interacciones con los clientes en todos los aspectos del ciclo de vida de los productos conectados.
La conectividad trae consigo preocupaciones en materia de seguridad, ya que los productos están cada vez más definidos por el software y basados en datos. Los productos conectados se basan en plataformas multifacéticas que se ejecutan en múltiples entornos operativos, entre los que se incluyen una combinación de plataformas informáticas personalizadas, plataformas informáticas tradicionales y la nube. Es fundamental transformar los enfoques de seguridad actuales, pasando de soluciones puntuales a una solución integral y multiplataforma que proteja los productos conectados y los servicios relacionados.
Muchas de las características que acabamos de mencionar también se observan en las soluciones de computación perimetral.
Se podría argumentar que los productos conectados son solo una manifestación de un caso de uso de computación periférica relacionado específicamente con el ámbito de la experiencia del cliente (CX). La diferencia se encuentra en la definición de computación perimetral, que establece que los datos se analizan en la fuente donde se generan. Por otro lado, los productos conectados se activan mediante las respuestas recibidas al enviar los datos a la nube.
En algunos casos, los productos conectados inteligentes pueden funcionar de forma independiente. Si una aspiradora robótica inteligente puede regresar a su estación de carga, ¿es descabellado imaginar vehículos autónomos que se dirigen por sí mismos a una estación de carga? Los vehículos están evolucionando hacia productos conectados con conexiones a teléfonos inteligentes, otros vehículos e infraestructura circundante a través de tecnologías de sensores avanzadas con capacidades de procesamiento tanto remotas como a bordo. Estas capacidades requieren actualizaciones frecuentes de OTA por parte del fabricante. Podemos argumentar que la computación perimetral y el ecosistema de soporte están allanando el camino para que los vehículos autónomos se conviertan en los dispositivos móviles edge definitivos y los productos conectados prototípicos.
Como hemos descrito en blogs anteriores de esta serie, IBM Edge Application Manager (IEAM) es el más adecuado para desplegar y gestionar aplicaciones en dispositivos edge y far edge.
Uno de los blogs anteriores de esta serie, “Data at the Edge”, hablaba sobre el manejo de todos los datos que se generan en el borde. Esos mismos requisitos de cumplimiento de datos, privacidad de datos, soberanía de datos, gobernanza de datos y residencia de datos son igual de relevantes con los productos conectados.
Los productos conectados envían y reciben una gran cantidad de datos a la nube. Existen leyes que dictan la recopilación y el almacenamiento de todos estos datos. Al añadir conectividad a los productos, los diseñadores y fabricantes deben comprender y tomar medidas para mitigar el radio de amenaza. Las familias de normas IEC 62443 y UL 2900 se aplican a los productos conectados utilizados en el hogar o en entornos comerciales, dispositivos médicos y sistemas de seguridad y seguridad de la vida. El Estado de California, por ejemplo, tiene una ley llamada "Teddy Bear and Toaster Act" que pretende aumentar la seguridad para evitar ataques de malware y proteger a los consumidores que usan dispositivos conectados.
Si bien los productos conectados en relación con el IoT y el edge generan una gran cantidad de datos, ninguno de los dos ofrece un plano de datos. Con ese fin, IBM Cloud Pak for Data ofrece muchas opciones para manejar y almacenar datos con fines operativos, analytics y de auditoría. Lo imaginamos como parte de la solución de productos conectados.
Desde la perspectiva de la experiencia del cliente, vemos que los productos conectados tienen un gran impacto en la industria automotriz, la tecnología médica, los productos de consumo, la Industria 4.0 y la energía y utilidad. Para aprovechar todo el potencial de los productos y servicios conectados, las organizaciones deben poner la experiencia del cliente en primer plano y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los datos y la red.
Consideramos que los productos conectados son dispositivos que operan dentro de un dominio de computación periférica y ayudan a los seres humanos, siendo los datos el elemento vital de dichas soluciones. Las empresas pueden ofrecer muchos servicios posventa personalizados a través de productos conectados y ampliar los límites de las industrias.
Gracias a Joe Pearson y Charla Stracener por revisar el artículo y aportar sus opiniones.