Existen muchos escenarios de uso empresarial que se superponen y que involucran tanto al Internet de las cosas (IoT) como a la computación periférica. Pero hay un caso de uso muy práctico y prometedor que se ha desplegado comúnmente sin que mucha gente lo haya pensado: los productos conectados. Este caso de uso involucra dispositivos y equipamiento integrados con sensores, software y conectividad que intercambian datos con otros productos, operadores o entornos en tiempo real.

En esta entrada en el blog, analizaremos el fenómeno, a menudo pasado por alto, de los productos conectados y cómo las empresas los están utilizando en su beneficio. Esto es especialmente cierto en la fabricación y la ingeniería industrial. Desde la estrategia hasta el diseño, el desarrollo y el despliegue, se piensa mucho en la conexión de productos físicos. Si bien examinamos esto desde la perspectiva de la computación edge, también tiene implicaciones importantes para la Industria 4.0.

Suponemos que los lectores están familiarizados con la Industria 4.0, que implica la integración de tecnologías digitales avanzadas e IoT en los procesos de fabricación y dispositivos conectados que transmiten y reciben instrucciones y datos. Esto permite una mayor automatización y optimización de los procesos de producción, lo que lleva a una mayor eficiencia, productividad y flexibilidad en la fabricación. Para obtener más información sobre el concepto, consulte el siguiente enlace.