Centro de excelencia en la nube: descripción general y componentes básicos para el éxito

Grupo de empresarios participando en un debate en una oficina moderna

Una tendencia popular para acelerar el ritmo de la transformación digital, como la adopción de la nube, es establecer un Centro de Excelencia (CoE) o Centro de Competencia (CoC).

Se trata de una construcción de equipo especializado que puede tener muchos otros nombres, como Oficina de Transformación, Equipo Acelerador, Oficina de Excelencia en Tecnología, etc., y varía en alcance, desde ser exclusivamente técnico hasta ser holístico con un enfoque en nuevas formas de trabajar y roles contemporáneos y tecnologías innovadoras. A veces, un CoE se centrará en áreas específicas, como DevOps (Centro de Excelencia de DevOps) o SAP (Centro de Excelencia de SAP), pero creemos que esta es una visión limitante.

A los efectos de esta entrada en el blog, utilizaremos el término Centros de Excelencia (o CoE) y nos centraremos en el alcance holístico de la nube (es decir, personas, procesos y tecnología) para mostrar cómo puede utilizar un enfoque de componentes básicos para aprovechar este concepto para su organización. Este material se comparte en función de nuestras experiencias globales que ayudan a los clientes de todas las industrias a definir, diseñar, lanzar u operar estructuras de tipo CoE.

 

¿Qué es una nube CoE?

Un Centro de Excelencia (CoE) es una construcción duradera diseñada para definir, acelerar y escalar el conocimiento y las mejores prácticas en toda una empresa.

Independientemente de cómo se llame, un CoE debe tener un alcance holístico y transformador para que se puedan probar y escalar nuevas capacidades. Esto significa no solo escribir sobre tecnología, sino también ayudar a construirla en un enfoque de creación conjunta y luego capacitar a otros para que sean autosuficientes en nuevas capacidades. Además, tener un alcance holístico elimina los silos artificiales y permite capacidades unificadas y el mantenimiento y la ejecución de hojas de ruta con el máximo impacto.

¿Por qué necesita un CoE?

Para un área transformadora como la nube, un CoE “proporciona a TI una forma de expresar […] la estrategia de la nube, permitir que la empresa elija las mejores soluciones y […] recopilar y difundir las mejores prácticas de la nube”. [1] Esto es un concepto probado y más del 70 % de las empresas tienen un equipo similar dentro de su organización. [2]

Beneficios clave de un CoE en la nube

  • Le ayuda a pasar de equipos fragmentados, procesos incoherentes y una mentalidad de proyecto a un modelo operativo ágil basado en productos con nuevas formas de trabajar.
  • Proporciona una gobernanza rígida basada en procesos de TI tradicionales que permite una autonomía seleccionada y un tiempo de comercialización más rápido.
  • Permite pasar de prioridades contrapuestas y una superposición de esfuerzos a una hoja de ruta coherente e integrada con priorización basada en métricas para garantizar el valor.
  • Transforma los roles y las dificultades tradicionales para mejorar las habilidades de las nuevas tecnologías en un marco de talento experiencial con oportunidades para escalar a través de modelos rotativos y métodos de capacitación de capacitadores.

¿Cómo puede empezar?

Para comenzar a pensar en un CoE con alcance holístico, debe considerar algunas áreas:

  • Habilitación de usuarios: comience por definir nuevos roles contemporáneos en consonancia con las necesidades comerciales y las tendencias aceptadas de la industria (es decir, la adopción de ingeniería de confiabilidad del sitio). Luego, redefina los perfiles de roles y las habilidades asociadas y la habilitación mediante recorridos de aprendizaje para mejorar las habilidades o atraer nuevos talentos.
  • Integración de entrega: comience rediseñando la gobernanza y los procesos para que las prácticas existentes no impacten las nuevas capacidades. Esto se puede lograr utilizando el mapeo del flujo de valor para agilizar los recorridos de extremo a extremo y creando matrices RACI para mostrar una propiedad clara. Finalmente, las organizaciones pueden necesitar evaluar cuidadosamente las políticas y procedimientos para tareas comunes para identificar oportunidades para otorgar a los equipos libertad para la toma de decisiones.
  • Nuevas plataformas de tecnología: comience por establecer o repasar arquitecturas de referencia como base para despliegues técnicos. Tener un diseño bien pensado y las correspondientes decisiones arquitectónicas por adelantado ayudará a minimizar las sorpresas en el futuro. Una vez que haya un acuerdo de todos los stakeholders sobre la arquitectura, utilice la automatización para codificar y digitalizar las arquitecturas para el despliegue.

Primeros pasos con un CoE en la nube

Los CoE pueden adoptar muchas formas diferentes, pero pueden no ser apropiados para todas las organizaciones. Para comenzar, utilizamos una metodología de descubrimiento y diagnóstico para identificar los siguientes pasos y conocer a los clientes donde se encuentran en su recorrido único.

Aprovecha nuestro business framing gratis (un taller de medio día) para aprender sobre nuestras técnicas de pensamiento de diseño Garage y aplicarlas a los problemas de su negocio. Y, lo que es más importante, idear cómo IBM puede resolverlos mejor con nuestra tecnología IBM impulsada por la metodología IBM Garage. Contáctenos y aprenda más a través de la página de IBM Cloud Expert Labs.

Notas de pie de página

[1] Gartner: Cómo crear un centro de excelencia en la nube, Lydia Leong (vicepresidenta y analista distinguida)

[2] Flexera: Flexera State of Cloud 2022
