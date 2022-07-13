Se trata de una construcción de equipo especializado que puede tener muchos otros nombres, como Oficina de Transformación, Equipo Acelerador, Oficina de Excelencia en Tecnología, etc., y varía en alcance, desde ser exclusivamente técnico hasta ser holístico con un enfoque en nuevas formas de trabajar y roles contemporáneos y tecnologías innovadoras. A veces, un CoE se centrará en áreas específicas, como DevOps (Centro de Excelencia de DevOps) o SAP (Centro de Excelencia de SAP), pero creemos que esta es una visión limitante.
A los efectos de esta entrada en el blog, utilizaremos el término Centros de Excelencia (o CoE) y nos centraremos en el alcance holístico de la nube (es decir, personas, procesos y tecnología) para mostrar cómo puede utilizar un enfoque de componentes básicos para aprovechar este concepto para su organización. Este material se comparte en función de nuestras experiencias globales que ayudan a los clientes de todas las industrias a definir, diseñar, lanzar u operar estructuras de tipo CoE.
Un Centro de Excelencia (CoE) es una construcción duradera diseñada para definir, acelerar y escalar el conocimiento y las mejores prácticas en toda una empresa.
Independientemente de cómo se llame, un CoE debe tener un alcance holístico y transformador para que se puedan probar y escalar nuevas capacidades. Esto significa no solo escribir sobre tecnología, sino también ayudar a construirla en un enfoque de creación conjunta y luego capacitar a otros para que sean autosuficientes en nuevas capacidades. Además, tener un alcance holístico elimina los silos artificiales y permite capacidades unificadas y el mantenimiento y la ejecución de hojas de ruta con el máximo impacto.
Para un área transformadora como la nube, un CoE “proporciona a TI una forma de expresar […] la estrategia de la nube, permitir que la empresa elija las mejores soluciones y […] recopilar y difundir las mejores prácticas de la nube”. [1] Esto es un concepto probado y más del 70 % de las empresas tienen un equipo similar dentro de su organización. [2]
Para comenzar a pensar en un CoE con alcance holístico, debe considerar algunas áreas:
Los CoE pueden adoptar muchas formas diferentes, pero pueden no ser apropiados para todas las organizaciones. Para comenzar, utilizamos una metodología de descubrimiento y diagnóstico para identificar los siguientes pasos y conocer a los clientes donde se encuentran en su recorrido único.
Aprovecha nuestro business framing gratis (un taller de medio día) para aprender sobre nuestras técnicas de pensamiento de diseño Garage y aplicarlas a los problemas de su negocio. Y, lo que es más importante, idear cómo IBM puede resolverlos mejor con nuestra tecnología IBM impulsada por la metodología IBM Garage. Contáctenos y aprenda más a través de la página de IBM Cloud Expert Labs.
