Se trata de una construcción de equipo especializado que puede tener muchos otros nombres, como Oficina de Transformación, Equipo Acelerador, Oficina de Excelencia en Tecnología, etc., y varía en alcance, desde ser exclusivamente técnico hasta ser holístico con un enfoque en nuevas formas de trabajar y roles contemporáneos y tecnologías innovadoras. A veces, un CoE se centrará en áreas específicas, como DevOps (Centro de Excelencia de DevOps) o SAP (Centro de Excelencia de SAP), pero creemos que esta es una visión limitante.

A los efectos de esta entrada en el blog, utilizaremos el término Centros de Excelencia (o CoE) y nos centraremos en el alcance holístico de la nube (es decir, personas, procesos y tecnología) para mostrar cómo puede utilizar un enfoque de componentes básicos para aprovechar este concepto para su organización. Este material se comparte en función de nuestras experiencias globales que ayudan a los clientes de todas las industrias a definir, diseñar, lanzar u operar estructuras de tipo CoE.