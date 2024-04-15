A medida que los principales CHROs colaboran con sus altos ejecutivos para redefinir roles y adaptar la ejecución de tareas a través de IA y automatización, es probable que estén considerando la hoja de ruta de tecnología para las habilidades. Con una hoja de ruta clara de habilidades establecida, pueden desempeñar un papel clave en la creación de soluciones impulsadas por IA que se ajusten a las necesidades del negocio.

Los líderes de RH tienen una profunda experiencia en la capacitación de las mejores prácticas que pueden informar no solo cómo se capacita a las personas para las habilidades, sino también cómo se capacitan las propias soluciones de IA.

Para entrenar a un asistente de IA generativa para que aprenda la gestión de proyectos, por ejemplo, necesita un conjunto sólido de datos no estructurados sobre el trabajo y las tareas requeridas. Los líderes de RH suelen conocer los pasos a seguir para obtener y evaluar el contenido para la capacitación, colaborando con los expertos funcionales en la materia para esa área.

Eso es solo el comienzo. En el futuro, los líderes empresariales también deben considerar cómo validar, probar y certificar estas habilidades de la IA.

Imagine una solución de IA entrenada para ayudar a los contadores con tareas contables clave. ¿Cómo pueden las empresas probar y monitorear las capacidades de su solución de IA y garantizar que sus resultados sean lo suficientemente precisos? Los líderes de RH tienen la experiencia y el conocimiento de las prácticas líderes en torno a la capacitación y más que las empresas necesitarán para implementar esta nueva tecnología.

Si bien todavía estamos en las primeras fases de la era de la IA, los principales CHROs tienen un pulso sobre el impacto anticipado de estas poderosas tecnologías. Aquellos que puedan aprovechar el momento para crear una fuerza laboral y una estrategia de habilidades que aproveche al máximo a los empleados, además de utilizar la IA de manera responsable, estarán preparados para tener éxito.