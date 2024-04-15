Ya no se trata de si la IA transformará el negocio y la fuerza laboral, sino cómo sucederá. Un estudio del Institute for Business Value de IBM® reveló que casi el 60% de los directores ejecutivos (CEOs) encuestados cree que la ventaja competitiva dependerá de quién tenga la IA generativa más avanzada.
Con tantos líderes que ahora buscan abrazar la tecnología para la transformación del negocio, algunos se preguntan qué altos ejecutivos estarán en el controlador para orquestar y acelerar ese cambio.
Los directores de recursos humanos (CHROs) están perfectamente posicionados para liderar la fuerza laboral hacia el futuro defendiendo una cultura de crecimiento y aprendizaje, al tiempo que toman la iniciativa tanto en las habilidades de las personas como en las habilidades de IA. Así es como los CHROs pueden aprovechar la oportunidad.
La implementación exitosa de la tecnología depende de tener el modelo operativo adecuado y el talento para gestionarla. Los empleados deben comprender cómo usar la tecnología y aceptar su adopción. Es fundamentalmente un viaje de liderazgo y cambio, no un viaje de tecnología.
Las organizaciones buscarán aumentar la perspicacia técnica general de su fuerza laboral y asegurarse de que tengan una comprensión básica de la IA para que puedan ser tanto pensadores críticos como usuarios de la tecnología. Aquí, los CHROs pueden apoyarse en su experiencia y desempeñar un papel crítico para avanzar—mejorar las habilidades de las personas, crear culturas de mentalidad de crecimiento y aprendizaje e impulsar un cambio organizacional sostenido.
Para que los empleados aprovechen al máximo la IA, deben comprender cómo darle instrucciones, evaluar sus resultados y luego refinarla y modificarla. Por ejemplo, cuando usted interactúa con un asistente impulsado por IA generativa, obtendrá respuestas muy diferentes si le pide que "se lo describa a un ejecutivo" en lugar de "se lo describa a un alumno de quinto grado". Los empleados también deben ser educados y capacitados para hacer las preguntas correctas sobre los resultados de la IA y los datos fuente y analizarlos para determinar su precisión, sesgo y más.
Hoy en día, es posible que muchas empresas ya no solo se centren en encontrar el talento humano que necesitan para ejecutar su estrategia empresarial. Deberían pensar de manera más amplia sobre cómo construir, comprar, tomar prestadas o "bot" las habilidades necesarias para el presente y el futuro.
El principal desafío del CHRO es orquestar la nueva fuerza laboral humana más IA. Los mejores CHROs pueden trabajar en este desafío, utilizando su comprensión integral de la fuerza laboral y cómo diseñar roles y habilidades dentro de un modelo operativo para aprovechar mejor las fortalezas tanto de los humanos como de la IA.
En el pasado, esto implicaba analizar los roles que la empresa necesita para ejecutar su estrategia, desglosar esos roles en sus habilidades y tareas esenciales y desarrollar una estrategia de capacitación y contratación para abordar cualquier brecha. En el futuro, eso significa evaluar las descripciones de los puestos, identificar las tareas más adecuadas para la tecnología y las tareas más adecuadas para las personas y rediseñar los roles y el trabajo mismo.
A medida que los principales CHROs colaboran con sus altos ejecutivos para redefinir roles y adaptar la ejecución de tareas a través de IA y automatización, es probable que estén considerando la hoja de ruta de tecnología para las habilidades. Con una hoja de ruta clara de habilidades establecida, pueden desempeñar un papel clave en la creación de soluciones impulsadas por IA que se ajusten a las necesidades del negocio.
Los líderes de RH tienen una profunda experiencia en la capacitación de las mejores prácticas que pueden informar no solo cómo se capacita a las personas para las habilidades, sino también cómo se capacitan las propias soluciones de IA.
Para entrenar a un asistente de IA generativa para que aprenda la gestión de proyectos, por ejemplo, necesita un conjunto sólido de datos no estructurados sobre el trabajo y las tareas requeridas. Los líderes de RH suelen conocer los pasos a seguir para obtener y evaluar el contenido para la capacitación, colaborando con los expertos funcionales en la materia para esa área.
Eso es solo el comienzo. En el futuro, los líderes empresariales también deben considerar cómo validar, probar y certificar estas habilidades de la IA.
Imagine una solución de IA entrenada para ayudar a los contadores con tareas contables clave. ¿Cómo pueden las empresas probar y monitorear las capacidades de su solución de IA y garantizar que sus resultados sean lo suficientemente precisos? Los líderes de RH tienen la experiencia y el conocimiento de las prácticas líderes en torno a la capacitación y más que las empresas necesitarán para implementar esta nueva tecnología.
Si bien todavía estamos en las primeras fases de la era de la IA, los principales CHROs tienen un pulso sobre el impacto anticipado de estas poderosas tecnologías. Aquellos que puedan aprovechar el momento para crear una fuerza laboral y una estrategia de habilidades que aproveche al máximo a los empleados, además de utilizar la IA de manera responsable, estarán preparados para tener éxito.
