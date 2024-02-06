Efectivo frente a pagos digitales: cómo lograr la inclusión financiera

Para un buen estudio de caso, observe lo que sucedió en India desde la introducción de Aadhaar, el sistema de identidad digital establecido por el gobierno federal del país. Como resultado de este sistema, fue posible la inclusión financiera de millones. Las personas podrían calificar para una cuenta bancaria o una billetera digital con su identidad digital, en la que podrían almacenar fondos obtenidos del gobierno u otras fuentes. Aquellos que antes no tenían la oportunidad de participar en la economía, excepto a través del efectivo y la generosidad de otros, ahora pueden realizar pagos en un comercio utilizando el sistema digital de pagos en tiempo real UPI de la India.

El vínculo entre la identidad digital y la inclusión financiera es claro: con este sistema, la tasa de pobreza de la India disminuyó alrededor de un 10 % o casi 135 millones de personas en 5 años. Además, la economía india se está beneficiando de esta inclusión financiera. El crecimiento del PIB real fue del 6.9 % en el año fiscal 2022-2023 y se espera que sea del 6.3 % en 2023-2024. La reducción en el uso de efectivo es un factor que contribuye. Tiene sentido que Estados Unidos y otros países deberían considerar acelerar la transición del pago en efectivo a los pagos digitales para lograr la inclusión financiera y el crecimiento económico.

Existe una oportunidad inmediata para acelerar la adopción de alternativas digitales al efectivo. En combinación con la adopción de la identidad digital, las economías de los países que sigan este camino crecerán y serán más competitivas a nivel mundial que aquellas que no lo hagan. Además, las empresas y los consumidores estarán más satisfechos con la capacidad de hacer negocios a medida que las economías en las que vivimos se vuelvan más eficientes.