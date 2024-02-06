Efectivo frente a pagos digitales: cómo lograr la inclusión financiera

Uno de los desafíos más complejos que deben resolver los bancos es hacer que los pagos sean más eficientes. Los titulares de noticias recientes muestran cambios significativos de la identificación física y las formas físicas de pago a las formas digitales en muchas jurisdicciones. Europa anunció recientemente el mandato de que los pagos en tiempo real estén disponibles de cualquier proveedor que actualmente ofrezca pagos por lotes en euros (como transferencias de crédito SEPA) a un precio que no supere el costo de las transferencias por lotes.
Esto, combinado con el mayor uso de la identidad digital en Europa y muchos otros países, es una buena noticia para los consumidores y las empresas. Estos cambios, junto con otros esfuerzos de modernización de pagos, pueden eliminar la fricción en los ecosistemas financieros y la economía en general. Pero a medida que algunos países se mueven con el avance de las identidades y los pagos digitales, otros países no se dan cuenta del potencial de estas soluciones.
Malasia, junto con muchos países del sudeste asiático, se está moviendo para alinear e integrar sus sistemas de pago digital con otras redes para facilitar los pagos transfronterizos. La red de pagos de Malasia, PayNet, está colaborando con Ant Group (la empresa matriz de Alipay) para permitir que los titulares de billeteras Alipay+ de siete países paguen mediante código QR utilizando el sistema DuitNow QR de PayNet. El lanzamiento del servicio significa que si un banco o billetera participa en Alipay+, los clientes pueden realizar pagos en tiempo real simplemente escaneando el código QR utilizando DuitNow en Malasia.
La ventaja transfronteriza de este sistema permite a los clientes de China, Hong Kong SAR, Filipinas, Mongolia, Macau SAR, Corea del Sur y Tailandia realizar pagos con una única billetera compatible con Alipay. AliPay también presentó su aplicación de reconocimiento facial "Smile to Pay" en dispositivos móviles en 2017, que permite a los clientes realizar compras posando frente a las máquinas de punto de venta. Mastercard también anunció su piloto de reconocimiento biométrico hace poco menos de dos años. Es probable que esta forma de identidad digital para pagos continúe expandiéndose.
A diferencia de los recientes avances en pagos digitales, el Consejo de Washington DC prohibió recientemente las empresas sin efectivo. El efectivo como mercancía física es un medio de pago costoso, dados los problemas de seguridad, los riesgos y los costos de manejo para cada stakeholder en la cadena de valor que maneja el efectivo. Aumentar el uso de efectivo no reduce los costos ni la fricción en la economía.
El razonamiento de la prohibición de D.C. es que muchas personas no tienen una tarjeta de débito o crédito bancaria, por lo que deben usar efectivo para realizar pagos. En Estados Unidos, aproximadamente el 7 % de la población no está bancarizada, según Global Finance. Ese 7 % puede no parecer mucho, pero representa alrededor de 23 millones de personas que dependen del efectivo u otras formas de pago no bancarias.
La prohibición de D.C. hace que el acceso a los minoristas sea más equitativo para los no bancarizados, pero no aborda la causa principal de estar sin servicios bancarios desde el principio. Una explicación es la falta de acceso a la identificación emitida por el gobierno, por razones como no tener una dirección fija. Una identidad digital que se establece en función de algún atributo de la propia persona, a diferencia del lugar donde vive o si puede conducir, hace que el problema del acceso económico sea más fácil de resolver.
Para un buen estudio de caso, observe lo que sucedió en India desde la introducción de Aadhaar, el sistema de identidad digital establecido por el gobierno federal del país. Como resultado de este sistema, fue posible la inclusión financiera de millones. Las personas podrían calificar para una cuenta bancaria o una billetera digital con su identidad digital, en la que podrían almacenar fondos obtenidos del gobierno u otras fuentes. Aquellos que antes no tenían la oportunidad de participar en la economía, excepto a través del efectivo y la generosidad de otros, ahora pueden realizar pagos en un comercio utilizando el sistema digital de pagos en tiempo real UPI de la India.
El vínculo entre la identidad digital y la inclusión financiera es claro: con este sistema, la tasa de pobreza de la India disminuyó alrededor de un 10 % o casi 135 millones de personas en 5 años. Además, la economía india se está beneficiando de esta inclusión financiera. El crecimiento del PIB real fue del 6.9 % en el año fiscal 2022-2023 y se espera que sea del 6.3 % en 2023-2024. La reducción en el uso de efectivo es un factor que contribuye. Tiene sentido que Estados Unidos y otros países deberían considerar acelerar la transición del pago en efectivo a los pagos digitales para lograr la inclusión financiera y el crecimiento económico.
Existe una oportunidad inmediata para acelerar la adopción de alternativas digitales al efectivo. En combinación con la adopción de la identidad digital, las economías de los países que sigan este camino crecerán y serán más competitivas a nivel mundial que aquellas que no lo hagan. Además, las empresas y los consumidores estarán más satisfechos con la capacidad de hacer negocios a medida que las economías en las que vivimos se vuelvan más eficientes.
