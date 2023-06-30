Paso 1: Mejorar la visibilidad y la proactividad

Los sistemas hospitalarios trabajan con múltiples equipos, tecnologías y procesos fragmentados para gestionar las operaciones diarias, lo que provoca una falta generalizada de visibilidad de los datos. Los gastos de suministro aumentan debido a los pedidos excesivos, el desperdicio y los pedidos de emergencia. Los procedimientos de atención médica pueden retrasarse debido a la falta de suministros. Los profesionales de la salud deben tener una mayor visibilidad del inventario que tienen disponible, dónde se encuentra (o en tránsito) y aprovechar la inteligencia artificial (IA) no solo para predecir las interrupciones de la cadena de suministro, sino también para sugerir cómo minimizar los problemas.

​Paso 2: Consolidar y colaborar para optimizar las opciones de cumplimiento

Los profesionales de la salud luchan por consolidar los pedidos omnicanal bajo una visión única de la verdad para la oferta, la demanda y el inventario entre los departamentos farmacéuticos internos y sus proveedores​. Combinar datos de departamentos aislados o diferentes facilidades es uno de los primeros pasos, y uno de los más importantes, para crear una Estrategia de cadena de suministro bien fundamentada. Esto agiliza el poder adquisitivo y optimiza la gestión del inventario.

Una vez que los sistemas hospitalarios dispongan de visibilidad en tiempo real del inventario, orquestación de pedidos y colaboración con los proveedores, podrán permitir una mayor satisfacción del cliente con opciones como la compra online con pickup en tienda. ​

Paso 3: Aumentar la trazabilidad

A lo largo de la cadena de suministro, los datos procesables en tiempo real suelen estar indisponibles, ser insuficientes o estar aislados. Desde la necesidad de identificar la contaminación de productos sensibles a la temperatura de alto valor (por ejemplo, productos biológicos) con visibilidad paso a paso de los datos de los sensores de la cadena de frío desde la producción hasta la entrega, hasta los productos de alta calidad elaborados con los ingredientes correctos, ​la visibilidad, la velocidad y la coordinación de la cadena de suministro son críticas para la entrega de productos seguros y eficaces. Al construir una red sólida basada en blockchain con visibilidad, trazabilidad y procedencia sólidas, los profesionales de la industria de la salud estarán preparados para enfrentar estos desafíos regulatorios y de fraude en una compleja cadena de suministro global. ​