En la cadena de suministro de atención médica, hay tres desafíos principales que enfrentan las farmacias, los hospitales, las compañías farmacéuticas y los pacientes: escasez y retrasos; falta de opciones de logística convenientes y rentables; y el aumento de la falsificación y los cambios regulatorios, junto con una necesidad persistente de una mejor gestión de la cadena de frío de los medicamentos. Estas dificultades son engorrosas, afectan negativamente a la calidad de atención que reciben los pacientes y aumentan los niveles de estrés del personal. ¿Cómo pueden los profesionales de la cadena de suministro de atención médica clasificar estas inquietudes? Mediante la construcción de cadenas de suministro resilientes.
Según una encuesta de la industria, el 78 % de los encuestados sigue utilizando procesos manuales de la cadena de suministro. Varios estudios muestran que las enfermeras en unidades médicas/quirúrgicas de pacientes hospitalizados suelen dedicar hasta 2 horas de su turno a realizar tareas relacionadas con los suministros. En 2022, la industria farmacéutica vio la mayor cantidad de unidades retiradas que en los últimos seis años, con 567.3 millones, un aumento del 114 % con respecto a las 264.6 millones de unidades retiradas en 2021.
Si bien es esencial garantizar que el personal se sienta bien equipado para trabajar de manera eficiente, especialmente considerando la escasez continua y generalizada de mano de obra en la industria de la salud, se pronostica que los gastos de suministros médicos superen los costos laborales. En cuanto a las implicaciones de los medicamentos que podrían contener ingredientes contaminados o que se hayan mantenido a temperaturas inconsistentes, los resultados podrían ser nefastos.
Estos problemas de la cadena de suministro de la industria de la salud son igualmente urgentes y cada uno requiere atención inmediata. La buena noticia es que es posible aliviar estos puntos problemáticos al desarrollar la resiliencia de la cadena de suministro de atención médica.
Los sistemas hospitalarios trabajan con múltiples equipos, tecnologías y procesos fragmentados para gestionar las operaciones diarias, lo que provoca una falta generalizada de visibilidad de los datos. Los gastos de suministro aumentan debido a los pedidos excesivos, el desperdicio y los pedidos de emergencia. Los procedimientos de atención médica pueden retrasarse debido a la falta de suministros. Los profesionales de la salud deben tener una mayor visibilidad del inventario que tienen disponible, dónde se encuentra (o en tránsito) y aprovechar la inteligencia artificial (IA) no solo para predecir las interrupciones de la cadena de suministro, sino también para sugerir cómo minimizar los problemas.
Los profesionales de la salud luchan por consolidar los pedidos omnicanal bajo una visión única de la verdad para la oferta, la demanda y el inventario entre los departamentos farmacéuticos internos y sus proveedores. Combinar datos de departamentos aislados o diferentes facilidades es uno de los primeros pasos, y uno de los más importantes, para crear una Estrategia de cadena de suministro bien fundamentada. Esto agiliza el poder adquisitivo y optimiza la gestión del inventario.
Una vez que los sistemas hospitalarios dispongan de visibilidad en tiempo real del inventario, orquestación de pedidos y colaboración con los proveedores, podrán permitir una mayor satisfacción del cliente con opciones como la compra online con pickup en tienda.
A lo largo de la cadena de suministro, los datos procesables en tiempo real suelen estar indisponibles, ser insuficientes o estar aislados. Desde la necesidad de identificar la contaminación de productos sensibles a la temperatura de alto valor (por ejemplo, productos biológicos) con visibilidad paso a paso de los datos de los sensores de la cadena de frío desde la producción hasta la entrega, hasta los productos de alta calidad elaborados con los ingredientes correctos, la visibilidad, la velocidad y la coordinación de la cadena de suministro son críticas para la entrega de productos seguros y eficaces. Al construir una red sólida basada en blockchain con visibilidad, trazabilidad y procedencia sólidas, los profesionales de la industria de la salud estarán preparados para enfrentar estos desafíos regulatorios y de fraude en una compleja cadena de suministro global.
Nuestra experiencia en atención médica y ciencias biológicas, nuestro enfoque integral desde la estrategia hasta la implementación y nuestra práctica de sustentabilidad dedicada garantizan que su cadena de suministro pueda adaptarse a los desafíos actuales y prepararse para futuras oportunidades. Esta experiencia le ayuda a minimizar los riesgos, reducir los costos e impulsar la mejora continua en el desempeño ambiental y social.
IBM® Sterling OMS, que recibió múltiples premios de liderazgo en el mercado reconocidos por G2 (el enlace se encuentra fuera de ibm.com), es una solución de vanguardia que proporciona visibilidad en tiempo real del inventario, orquestación de pedidos y colaboración con proveedores, además de estar infundida con inteligencia artificial, convirtiéndola en la opción ideal para cualquier compañía que busque una solución OMS confiable, escalable y flexible.
IBM® Consulting es un líder mundial en consultoría de cadena de suministro para atención médica y ciencias de la vida, con un ecosistema global de asociaciones, acceso propio a la tecnología de IBM, investigación y laboratorios de expertos.
IBM Consulting ayuda a las principales empresas de atención médica y ciencias biológicas del mundo, como Merk, a diseñar y construir cadenas de suministro inteligentes, resilientes y sostenibles que brinden transparencia y insights para acelerar la innovación de productos, mantener la confianza y centrarse en el paciente.
Transforme la atención médica con las soluciones avanzadas de IBM, plataformas seguras y una sólida automatización impulsada por IA.
