Revolucionar los mercados de certificados de energía renovable con tokenización

Las organizaciones se ven impulsadas hacia iniciativas ESG por diferentes motivos. La generación de energía renovable on premises deriva en ahorros de costos. Existe un interés y enfoque considerables por parte de los accionistas y empleados para que las organizaciones reduzcan la huella de carbono general, monitoreen e informen el progreso hacia ESG. Los datos de la encuesta de IDC a los compradores globales de tecnología muestran que la mayoría (69 %) de ellos está de acuerdo o muy de acuerdo en que su estrategia de infraestructura digital ya es un facilitador importante de sus esfuerzos de sustentabilidad.

La desregulación de los mercados energéticos en muchos países fomenta una mayor cuota de mercado para los proveedores de energía del sector privado. La participación de entidades más pequeñas que las tradicionales monopolísticas gubernamentales o semigubernamentales da como resultado una oportunidad para el intercambio entre pares (P2P), o con el apoyo de intermediarios, de diferentes cantidades de energía y granularidad de certificados energéticos. Por ejemplo, los certificados energéticos se pueden negociar en unidades de tiempo de programa (PTU) más pequeñas, como en el caso de los certificados por hora, cada vez más en cadencia con la compensación y la liquidación. De manera similar, el proceso de contabilidad de carbono, actualmente engorroso, se simplifica con importantes ahorros de costos, a medida que se introducen la medición inteligente y las automatizaciones.

Las leyes de emisiones cada vez más estrictas y los ambiciosos objetivos de descarbonización han impulsado planes para desarrollar hidrógeno azul a escala comercial, derivado del gas natural y la captura y almacenamiento de carbono (CCS) e hidrógeno verde, producido a partir de procesos de electrólisis basados en energías renovables. Esto ha llevado a un aumento en los anuncios de proyectos de hidrógeno que trabajan en conjunto con los sectores del gas y las energías renovables. La generación de energía con hidrógeno y otras fuentes mixtas tiene algunas emisiones de CO 2 asociadas y debe reflejarse en los certificados.

Una combinación de recomendaciones sobre la estandarización de protocolos interoperables de organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro ha estado disponible en el mercado, buscando que los primeros adoptantes y colaboradores las sigan o contribuyan a ellas. La amplia variedad de implementaciones para tokenizar certificados energéticos, junto con el hecho de que a menudo se encuentran en una etapa inicial, exigen definir estándares de la industria hacia la interoperabilidad entre redes en diferentes regiones geográficas de todo el mundo.