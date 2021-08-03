Revolucionar los mercados de certificados de energía renovable con tokenización

El Acuerdo de París establece una infraestructura para evitar un cambio climático peligroso limitando el calentamiento global a muy por debajo de 2 °C (3.6 °F) y realizando esfuerzos para limitarlo a 1.5 °C (2.5 °F). También tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los impactos del cambio climático y apoyarlos en sus esfuerzos.
Cada vez más organizaciones son más conscientes de las estrategias comerciales sostenibles y alinean sus diversas unidades de negocio hacia el objetivo anterior. IBM ha declarado durante más de una década que el cambio climático es una preocupación grave que justifica una acción significativa a nivel mundial.
Actualmente, las empresas compran certificados de energía renovable (REC) que representan 1MWh de electricidad sin emisiones de carbono generada por otra entidad. El vendedor de REC podría estar fuera de la región o país de origen de la empresa. Luego, las empresas utilizan los REC para compensar su huella de carbono y cumplir con las regulaciones sobre emisiones de carbono y estándares ecológicos. En el caso del comercio internacional (desagregado), a pesar de que la compensación de carbono permite a las empresas cumplir con sus obligaciones, los REC no garantizan que toda la energía consumida provenga de fuentes de energía renovables.
Las empresas están centrando sus esfuerzos en utilizar la tecnología para abordar este problema. Las empresas buscan soluciones más nuevas para capturar, analizar y declarar información sobre los Objetivos de Sustentabilidad Ambiental (ESG) y reducir su impacto ambiental. Una red blockchain descentralizada e inmutable, que aprovecha las características mejoradas de la tecnología de contabilidad distribuida (DLT), puede aumentar en gran medida la adopción de certificados energéticos y garantizar que el consumo coincida estrechamente con la generación.
Las organizaciones se ven impulsadas hacia iniciativas ESG por diferentes motivos. La generación de energía renovable on premises deriva en ahorros de costos. Existe un interés y enfoque considerables por parte de los accionistas y empleados para que las organizaciones reduzcan la huella de carbono general, monitoreen e informen el progreso hacia ESG. Los datos de la encuesta de IDC a los compradores globales de tecnología muestran que la mayoría (69 %) de ellos está de acuerdo o muy de acuerdo en que su estrategia de infraestructura digital ya es un facilitador importante de sus esfuerzos de sustentabilidad.
La desregulación de los mercados energéticos en muchos países fomenta una mayor cuota de mercado para los proveedores de energía del sector privado. La participación de entidades más pequeñas que las tradicionales monopolísticas gubernamentales o semigubernamentales da como resultado una oportunidad para el intercambio entre pares (P2P), o con el apoyo de intermediarios, de diferentes cantidades de energía y granularidad de certificados energéticos. Por ejemplo, los certificados energéticos se pueden negociar en unidades de tiempo de programa (PTU) más pequeñas, como en el caso de los certificados por hora, cada vez más en cadencia con la compensación y la liquidación. De manera similar, el proceso de contabilidad de carbono, actualmente engorroso, se simplifica con importantes ahorros de costos, a medida que se introducen la medición inteligente y las automatizaciones.
Las leyes de emisiones cada vez más estrictas y los ambiciosos objetivos de descarbonización han impulsado planes para desarrollar hidrógeno azul a escala comercial, derivado del gas natural y la captura y almacenamiento de carbono (CCS) e hidrógeno verde, producido a partir de procesos de electrólisis basados en energías renovables. Esto ha llevado a un aumento en los anuncios de proyectos de hidrógeno que trabajan en conjunto con los sectores del gas y las energías renovables. La generación de energía con hidrógeno y otras fuentes mixtas tiene algunas emisiones de CO2 asociadas y debe reflejarse en los certificados.
Una combinación de recomendaciones sobre la estandarización de protocolos interoperables de organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro ha estado disponible en el mercado, buscando que los primeros adoptantes y colaboradores las sigan o contribuyan a ellas. La amplia variedad de implementaciones para tokenizar certificados energéticos, junto con el hecho de que a menudo se encuentran en una etapa inicial, exigen definir estándares de la industria hacia la interoperabilidad entre redes en diferentes regiones geográficas de todo el mundo.
El tremendo potencial de democratizar el proceso de adquisición de energía no pasa desapercibido para los actores del nicho del mercado. Mientras tanto, la adopción de blockchain es cada vez más frecuente. Sus características sin precedentes establecen confianza en un entorno transparente, descentralizado, inmutable y verificable retrospectivamente, que es bien percibido por las comunidades de la industria energética. Una tendencia notable del mercado muestra que los ecosistemas autofinanciados están aprovechando las soluciones basadas en Ethereum (ERC-20) al introducir una doble capa de tokenización. El propósito de las plataformas públicas de admitir dos capas de tokenización es proporcionar a los usuarios finales acceso para usar su plataforma y contribuir a los ingresos corporativos y crear tokens intercambiables que encapsulen certificados de energía.
Para crear un ecosistema financieramente sostenible, se siguen enfoques de prueba de participación para incentivar a los primeros usuarios a apoyar una plataforma. Por ejemplo, Restart Energy Democracy (RED), una empresa independiente de suministro de electricidad y gas de la UE, lanzó una plataforma descentralizada de suministro de energía para recompensar con certificados de energía verde a los consumidores de energía renovable. Permite el comercio directo entre consumidores y proveedores, al tiempo que se reducen los costos de transacción. La estrategia de RED de salida al mercado se basa en dos niveles de franquicia, el más alto de los cuales exige la propiedad de un número mínimo de tokens.
Power Ledger está desarrollando un sistema similar. Con sus propios algoritmos únicos de correspondencia comercial, los prosumidores y los consumidores pueden realizar transacciones de energía disponible de manera equitativa, sin favorecer a ninguno de los participantes. Otras características de esta plataforma incluyen la vinculación de tokens a una unidad monetaria local y la agregación de medidores individuales en una sola transacción. El grupo comercial puede configurarse mediante su host de aplicaciones o Power Ledger. WePower también ofrece una solución alternativa para el intercambio de certificados energéticos a través de su token nativo WPR y subastas. WePower lanzó un producto financiero derivado, llamado Contrato por diferencia, para mitigar el riesgo en los acuerdos corporativos de compra de energía (PPA).
Dado que las organizaciones ya están comprometidas a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), existe la necesidad de una solución elegante que les permita calcular la huella de carbono y ayudar en la creación de sus informes ESG. El mercado fraccional, creado por iniciativas empresariales, es muy confuso y puede llevar a una adopción lenta.
Para revolucionar el comercio existente de certificados de energía de alto costo y engorroso, estamos trabajando en una solución (enerT) para tokenizar certificados de energía utilizando Hyperledger Fabric y Tokens-SDK. La tokenización de certificados energéticos en una plataforma DLT puede ofrecer una solución inteligente con respecto a la certificación energética de divulgación completa. Además de la cantidad de energía generada por fuentes mixtas, los tokens creados en la red también podrían almacenar otras características útiles, como las emisiones de CO2 en la cadena de suministro de energía.
Un mercado de energía tokenizado ofrecería una amplia gama de certificados confiables en términos de tipos y origen de energía. Dicha red permitiría a los proveedores y consumidores comercializar certificados energéticos de manera eficiente y económica. Una unidad de certificación tokenizada sería como lo que hizo el contenedor para la industria naviera.
Nuestra solución enerT se está desarrollando como una solución ecológica en una tecnología privada y basada en permisos para eliminar el consumo de energía por parte de sus operaciones de red. El protocolo de consenso de eficiencia energética de Hyperledger Fabric se basa en RAFT, un enfoque de líder y seguidor. Este factor lleva a que las operaciones de red consuman energía limitada, en comparación con los algoritmos de minería con acertijos matemáticos (como la prueba de trabajo), que a menudo se utilizan en varias redes públicas.
