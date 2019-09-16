A nivel mundial, los inmobiliarios han sido valorados recientemente en más de 280 billones de dólares — una clase de activo más valiosa que todas las acciones mundiales, Compartir y deuda titulizada combinadas y representan la mayor reserva de riqueza a tres y media veces el PIB mundial total. En Estados Unidos, el primer registro de venta de una casa se registró en 1890, pero no fue hasta la década de 1910 que los agentes comenzaron a actuar como intermediarios para compradores y vendedores mediante recorridos, home staging y letreros de jardín para comercializar una casa.
Estos agentes proporcionaron, y siguen proporcionando, un recurso valioso: ¡la confianza! Cuando realiza el proceso de venta o compra de una vivienda con un agente experimentado, puede confiar en su conocimiento no solo de las leyes y regulaciones locales, sino también de su garantía de que el vendedor es realmente el propietario de la vivienda y que el comprador tiene los fondos para pagarla. el hogar. Si bien las Tácticas de marketing utilizadas en la década de 1910 siguen siendo sólidas hoy en día, los procesos involucrados en la compra o venta de inmobiliarios están listos para ser interrumpidos con Blockchain Tecnología.
Blockchain es un libro mayor compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial. Al tener una única versión pública de los registros, la confianza necesaria entre un comprador y un vendedor disminuye, ya que el vendedor puede demostrar inmediatamente que es propietario de una propiedad y el comprador puede demostrar inmediatamente que tiene fondos disponibles. De hecho, con la utilización de contratos inteligentes en blockchain, Mark Zilbert, vicepresidente ejecutivo de Brown Harris Stevens Miami, dice que las transacciones inmobiliarias podrían ser tan fáciles como las compras en línea, lo que permitiría completar contratos inmobiliarios, depósitos en garantía y registros de propiedad y distribuir dinero. sin compañías de títulos ni abogados.
Incluso más allá de la compra y venta individual de propiedades, Blockchain ofrece la capacidad de cambiar la forma en que las personas invierten en inmobiliarios. Al tokenizar una propiedad en Blockchain, un desarrollador elimina la necesidad de financiamiento bancario tradicional y se libera de las restricciones tradicionales del cronograma de ventas en las propiedades de inversión. Por parte del comprador, ampliar o disminuir una posición es tan sencillo como encontrar un comprador o vendedor para una parte de la propiedad. La tokenización de propiedades de lujo incluso ha atraído a algunos de los principales corredores de Nueva York a la tecnología blockchain.
Ryan Serhant, autor del bestseller “Sell It Like Serhant” y estrella de Million Dollar Listing New York de Bravo, dijo a Forbes:“El mercado en Nueva York siempre es fuerte, pero puede llevar algún tiempo vender al precio correcto en un nuevo edificio de construcción. Con la tokenización de Blockchain, podemos eliminar la presión ingobernable de la financiación bancaria tradicional, que es mucho más saludable para el proyecto y todos los stakeholders. La tokenización está allanando el camino para una nueva vanguardia en el desarrollo inmobiliario”.
Si bien la industria inmobiliaria se ha centrado en Blockchain para el mantenimiento de registros, los contratos inteligentes representan un futuro en el que comprar y vender inmobiliarios es tan fácil como comprar en línea. Los contratos inteligentes son líneas de código que se almacenan en una Blockchain y se ejecutan automáticamente cuando se cumplen los términos y condiciones predeterminados. En el nivel más básico, son programas que se ejecutan tal como fueron configurados por las personas que los desarrollaron. En lugar del complicado proceso actual, en el que cada parte implicada aumenta el precio de una propiedad mediante su comisión, se podría garantizar la confianza entre los participantes mediante una única versión de la verdad.
Con su identidad almacenada en una Blockchain, los prestamistas hipotecarios pueden tomar rápidamente una decisión sobre el crédito. Luego, se podría emitir un contrato inteligente entre el banco, el agente y el prestamista hipotecario para que, una vez que los fondos se hayan liberado al agente, el prestamista hipotecario retenga la propiedad y se inicie el reembolso en función de los términos acordados. La transferencia de propiedad podría ser automática, ya que la transacción se registra en una cadena de bloques y se comparte entre los participantes, quienes pueden verificar el proceso en cualquier momento.
Los tokens son un almacenar digital de valor. En inmobiliarios, tokenización se produce cuando un interés de propiedad tiene lugar a través de un token y puede representarse por muchas cosas, como la propiedad de un activo, la participación en la propiedad de un activo, parte de la deuda garantizada por la propiedad, el flujo de efectivo de la propiedad, y otros. Aunque es similar a un fondo de inversión inmobiliarios (REIT), los inmobiliarios tokenizados difieren en que los activos son mucho más flexibles y tienen menos tarifas de intermediarios.
Los principales beneficios para la tokenización de inmobiliarios, así como todos los activos ilíquidos son: liquidez adicional, menores barreras de inversión, valores programables y seguridad e inmutabilidad. Las principales marcas, como St. Regis Aspen Resort en Colorado, ya comenzaron a aprovechar los tokens cuando recaudaron USD 18 millones a través de su "Aspen Coin" a través de Indiegogo.
La confianza es una parte importante del negocio inmobiliario y blockchain tiene la capacidad de permitir no solo la confianza, sino también la coopetencia entre agencias opacas. Si bien la mayoría del sector inmobiliario se ha centrado en la cadena de bloques para el mantenimiento de registros, algunos actores vanguardistas se han dado cuenta rápidamente de las ventajas que pueden ofrecer tanto los contratos inteligentes como la tokenización. Estos jugadores estarán bien situados para ayudar a sus clientes a aprovechar las posibles oportunidades futuras que ofrece la tecnología blockchain.
Aunque Blockchain tiene el potencial de alterar las industrias, ya sea un acuerdo de USD 18 millones en Aspen o un contrato inteligente que hace que comprar una casa sea tan fácil como comprar pasta de dientes, los profesionales inmobiliarios Continuarán prosperando. Como dice Mark Zilbert: "El asesoramiento, el conocimiento y la mano de obra de los profesionales inmobiliarios siempre serán una parte importante del proceso de un comprador o vendedor".