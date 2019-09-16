Blockchain es un libro mayor compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial. Al tener una única versión pública de los registros, la confianza necesaria entre un comprador y un vendedor disminuye, ya que el vendedor puede demostrar inmediatamente que es propietario de una propiedad y el comprador puede demostrar inmediatamente que tiene fondos disponibles. De hecho, con la utilización de contratos inteligentes en blockchain, Mark Zilbert, vicepresidente ejecutivo de Brown Harris Stevens Miami, dice que las transacciones inmobiliarias podrían ser tan fáciles como las compras en línea, lo que permitiría completar contratos inmobiliarios, depósitos en garantía y registros de propiedad y distribuir dinero. sin compañías de títulos ni abogados.

Incluso más allá de la compra y venta individual de propiedades, Blockchain ofrece la capacidad de cambiar la forma en que las personas invierten en inmobiliarios. Al tokenizar una propiedad en Blockchain, un desarrollador elimina la necesidad de financiamiento bancario tradicional y se libera de las restricciones tradicionales del cronograma de ventas en las propiedades de inversión. Por parte del comprador, ampliar o disminuir una posición es tan sencillo como encontrar un comprador o vendedor para una parte de la propiedad. La tokenización de propiedades de lujo incluso ha atraído a algunos de los principales corredores de Nueva York a la tecnología blockchain.

Ryan Serhant, autor del bestseller “Sell It Like Serhant” y estrella de Million Dollar Listing New York de Bravo, dijo a Forbes:“El mercado en Nueva York siempre es fuerte, pero puede llevar algún tiempo vender al precio correcto en un nuevo edificio de construcción. Con la tokenización de Blockchain, podemos eliminar la presión ingobernable de la financiación bancaria tradicional, que es mucho más saludable para el proyecto y todos los stakeholders. La tokenización está allanando el camino para una nueva vanguardia en el desarrollo inmobiliario”.