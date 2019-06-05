Uso de blockchain como dispositivo de gestión de proyectos

Habiendo adquirido prominencia a través de la criptomoneda, Blockchain está preparada para revolucionar industrias tan tradicionales como inmobiliarios hasta las emergentes, como los viajes compartidos.
Una pieza importante de cada posible historia de disrupción es cómo la tecnología blockchain podría alterar los flujos de trabajo y procesos existentes, como la gestión de proyectos.
Sí, todavía es teórico, pero los criptoempresarios ya están trabajando en formas de posicionar el libro mayor inmutable como un componente clave de los futuros flujos de trabajo de gestión de proyectos. En esta publicación, analizamos cómo blockchain transformará el espacio de gestión de proyectos.
El beneficio más obvio de blockchain es la capacidad de mantener un registro inmutable de eventos utilizando la tecnología de contabilidad distribuida (DLT).
En los flujos de trabajo de gestión de proyectos del mañana, su equipo podría confiar en DLT para una serie de funciones críticas, como mantener una fuente de verdad inalterable.
En un libro mayor distribuido, cada nodo o computadora alojará de forma independiente los datos del proyecto. Cada nodo también actualizará esos datos. En otras palabras, ninguna parte de este sistema puede alterar o cambiar estos datos y, a su vez, todo el equipo del proyecto hará referencia a una única fuente de información.
Esto será útil al investigar discrepancias y disputas, especialmente con un stakeholder externo del proyecto, como un cliente o subcontratista. Por ejemplo, si había programado que su contratista de construcción enviara personas en una fecha determinada y envía a su personal demasiado tarde o demasiado temprano, todos en el libro mayor pueden Verify si el subcontratista cometió un error o no.
Internamente, también puede confiar en los datos del libro mayor al analizar las operaciones comerciales para ver cuánto tiempo se dedica a las tareas, identificar oportunidades de eficiencia y otros beneficios.
Sí, usted puede hacer lo mismo hoy con una suite de gestión de proyectos centralizada basada en la nube. Pero existe la posibilidad de perder algunos de esos datos debido al tiempo de inactividad del host de la nube o a la manipulación.
Con DLT, puede confiar en que el conjunto de datos de su equipo está completo y sin alteraciones. A este respecto, también obtiene redundancia de datos gracias a la disponibilidad de múltiples nodos, en caso de que su nodo esté temporalmente inactivo como resultado de la transición de su software y datos.
Un contrato inteligente es básicamente un código que se ejecuta sobre una Blockchain. Contiene reglas específicas que ambas partes de ese contrato deben aceptar. Una vez que se cumplan esas condiciones, el contrato inteligente se ejecutará o implementará automáticamente.
En flujos de trabajo de gestión de proyectos complejos, podría utilizar contratos inteligentes como medio para gestionar tareas interdependientes.
Por ejemplo, en la industria de la construcción, el uso de la construcción, la información y el modelado (BIM) está creciendo. La idea básica de BIM es facilitar la colaboración entre los diferentes stakeholders en el proyecto de construcción, como el estudio de arquitectura, los ingenieros civiles, los proveedores y otros.
Imaginemos un proyecto de construcción de edificios en el que participan el proveedor de hormigón, el equipo de construcción y el propietario del proyecto de construcción. El propietario del proyecto podría establecer contratos inteligentes que solo notificarán al equipo de construcción que venga en la fecha programada después de que el concreto se entregue en el sitio.
Si no se entrega el concreto, entonces el subcontratista de la cuadrilla no necesitaría comprometerse con esa fecha programada. Esto podría evitar el riesgo de mano de obra ociosa y, a su vez, ayudar a controlar el presupuesto del proyecto. Del mismo modo, el subcontratista del equipo podría enviar libremente a su personal a otro proyecto en lugar del proyecto original sin tener que notificar al propietario del proyecto; solo pueden consultar la información que se muestra en el software BIM.
Del mismo modo, podría tener contratos inteligentes para liberar solo pedidos específicos a los proveedores, por ejemplo, la cantidad y el grado de acero que necesita, solo cuando el ingeniero civil dé luz verde al diseño. Si el ingeniero detecta un conflicto, no se notificará a los proveedores hasta que los diseñadores resuelvan el conflicto.
Pero una vez hecho esto, los proveedores solo recibirán pedidos basados en el diseño actualizado, lo que ahorrará al propietario del proyecto los sobrecostos resultantes de materiales incompatibles. También puede aplicar esto a la aviación, la fabricación de automóviles, la fabricación de productos electrónicos y otros tipos de proyectos.
Una suite BIM basada en Blockchain también proporcionaría a cada stakeholder una fuente inmutable para los metadatos del proyecto. Pueden usar esos metadatos como prueba para arbitraje, disputas y razones regulatorias, así como para fines de acreditación, como los estándares de construcción LEED y WELL.
El potencial está ahí, pero implementar blockchain en la gestión de proyectos será un desafío.
Por ejemplo, el blockchain depende de sus nodos, pero si estos se saturan con demasiados datos, pueden volverse demasiado lentos. En proyectos con cantidades significativas de metadatos, como la construcción, escalar DLT podría ser un desafío. Del mismo modo, la incorporación de blockchain también puede requerir un replanteamiento exhaustivo de cómo los gerentes de proyectos y las empresas abordan los procesos.