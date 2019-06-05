Uso de blockchain como dispositivo de gestión de proyectos

El beneficio más obvio de blockchain es la capacidad de mantener un registro inmutable de eventos utilizando la tecnología de contabilidad distribuida (DLT).

En los flujos de trabajo de gestión de proyectos del mañana, su equipo podría confiar en DLT para una serie de funciones críticas, como mantener una fuente de verdad inalterable.

En un libro mayor distribuido, cada nodo o computadora alojará de forma independiente los datos del proyecto. Cada nodo también actualizará esos datos. En otras palabras, ninguna parte de este sistema puede alterar o cambiar estos datos y, a su vez, todo el equipo del proyecto hará referencia a una única fuente de información.

Esto será útil al investigar discrepancias y disputas, especialmente con un stakeholder externo del proyecto, como un cliente o subcontratista. Por ejemplo, si había programado que su contratista de construcción enviara personas en una fecha determinada y envía a su personal demasiado tarde o demasiado temprano, todos en el libro mayor pueden Verify si el subcontratista cometió un error o no.

Internamente, también puede confiar en los datos del libro mayor al analizar las operaciones comerciales para ver cuánto tiempo se dedica a las tareas, identificar oportunidades de eficiencia y otros beneficios.

Sí, usted puede hacer lo mismo hoy con una suite de gestión de proyectos centralizada basada en la nube. Pero existe la posibilidad de perder algunos de esos datos debido al tiempo de inactividad del host de la nube o a la manipulación.

Con DLT, puede confiar en que el conjunto de datos de su equipo está completo y sin alteraciones. A este respecto, también obtiene redundancia de datos gracias a la disponibilidad de múltiples nodos, en caso de que su nodo esté temporalmente inactivo como resultado de la transición de su software y datos.