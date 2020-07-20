Imagínese esto: una plataforma única donde puede buscar una canción y descubrir un registro de cada jugador que ha tocado esa canción desde el principio hasta la entrega. Cada compositor, productor, ingeniero de sonido y todos los demás. Imagine un modelo transparente de reparto de ingresos que pague a los artistas su Compartir justo de las regalías de inmediato. Imagine un mundo de mayor confianza y responsabilidad entre los artistas y las grandes corporaciones de medios.
Si bien todo esto suena genial, todavía no hemos llegado a ese punto. Para que los artistas y las empresas de medios cosechen estos beneficios, todos los actores de la cadena de valor de la música digital deben participar para crear una red escalable. Blockchain puede acercarnos a hacer realidad esta plataforma ideal.
Muchos profesionales de la industria y especialmente los artistas están de acuerdo en que el sistema actual de distribución de regalías es obsoleto, poco confiable y no prioriza al artista. Se estima que se ganaron 250 millones de dólares de regalías, pero no se distribuyeron a sus beneficiarios legítimos. Estos fondos no asignados pueden deberse a discrepancias contractuales, registros inadecuados o datos mal gestionados.
Antes de la era de la distribución digital, las regalías mecánicas, que se pagan cada vez que se reproduce una canción, se basaban en unidades físicas vendidas, como discos o CD. Hoy en día, las plataformas de streaming pagan una tarifa fija por reproducción, que va desde0.00069 USD por reproducción en YouTube hasta 0.004 USD por reproducción en Spotify. Una canción en Spotify necesita alrededor de 230 transmisiones para ganar un dólar. Una vez que se dividen las ganancias, los artistas reciben una pequeña parte de las regalías totales.
Sin un registro preciso de los contribuyentes a una canción, no se pueden pagar regalías. Puede tomar años recibir el pago, si es que lo recibe. “Todo lo que se necesita es un compositor para no ser acreditado”, dice un representante de NONRESIDENT, un sello discográfico y plataforma de distribución con sede en la ciudad de Nueva York para artistas de la diáspora. “Los pagos de regalías suelen retrasarse entre tres y seis meses. ¿Qué sucede si una canción explota y cuando llegan las estadísticas, no todos fueron acreditados? En ese momento, cambiar los metadatos es una molestia y, a menudo, se pasa por alto. Cuanto menor sea el rol que tenga en un proyecto, menos se le priorizará”. Esto es especialmente un problema para los artistas emergentes que pueden no estar equipados para resolver estos problemas de manera oportuna.
Muchas de las ineficiencias en los pagos de medios digitales y la acreditación se deben a metadatos inexactos, que en resumen, es toda la información sobre una canción, incrustada directamente en el archivo. Detrás de cada archivo de música están sus metadatos, que contienen el nombre del artista, los compositores, los productores, los ingenieros de sonido, la información de derechos de autor y la lista continúa. Para que todos los colaboradores de música reciban el debido reconocimiento, los metadatos deben ser coherentes y precisos en todas las plataformas. Desafortunadamente, ese no es siempre el caso.
No existe un método estandarizado o una “forma correcta” de registrar metadatos. Lo más importante es que la información se capture correctamente. Pero a medida que una canción mueve por la cadena de suministro de medios, los fragmentos de información pueden perderse o malinterpretarse debido a errores informáticos y humanos. Estos problemas pueden atribuirse a la falta de una base de datos central para almacenar esta información. Cuando las empresas reciben información incoherente sobre una canción, los contribuyentes no se contabilizan.
Resolver el problema de los metadatos fracturados en la industria de la música puede crear una visión completa de todos los colaboradores de un trabajo determinado y, al mismo tiempo, agilizar el proceso de pago.
Blockchain se utiliza para gestionar y rastrear de manera confiable numerosos aspectos del proceso de creación de medios. La artista ganadora del premio Grammy, Imogen Heap, fundó Mycelia en 2015, un ecosistema digital respaldado por blockchain donde los creadores y representantes de gestión de medios utilizan identidades digitales llamadas Creative Passports para gestionar sus datos. La información sobre una canción y sus colaboradores se almacenaría de forma segura, creando una base de datos fluida que ayuda a facilitar pagos de regalías precisos y eficientes.
La creación de una red de metadatos compartida y descentralizada mediante blockchain permite a los participantes de toda la cadena de valor de los medios digitales introducir y compartir datos en un solo espacio. En 2017, Spotify tomó medidas al adquirir Mediachain, una empresa que ofrece una interfaz única para alojar los datos aportados por organizadores, creadores y desarrolladores. La información sobre las canciones tiene identificadores únicos que se pueden compartir entre varias partes, lo que reduce los datos no coincidentes o faltantes. Al agregar transparencia y responsabilidad, blockchain ayuda a identificar y asignar crédito donde corresponde en función del esfuerzo colectivo.
La industria de la música ha pasado por una rápida transformación en los últimos 20 años, desarrollando una presencia casi totalmente digital con un laberinto de nuevos actores. Si bien la industria se mantiene al día con la tecnología moderna, las complejidades de la propiedad de los derechos y los pagos siguen siendo confusas.
Empresas de todo el mundo están reconociendo estos desafíos y están revolucionando el mundo de la música con blockchain. El consenso es esencial para una solución de blockchain exitosa, lo que reduce el riesgo de contribuyentes olvidados y metadatos ausentes. Crear una red escalable llevará tiempo, pero si los primeros en adoptarla, como Spotify, continúan oponiéndose a la negligencia en las industrias, estaremos un paso más cerca en la dirección correcta.
