Muchos profesionales de la industria y especialmente los artistas están de acuerdo en que el sistema actual de distribución de regalías es obsoleto, poco confiable y no prioriza al artista. Se estima que se ganaron 250 millones de dólares de regalías, pero no se distribuyeron a sus beneficiarios legítimos. Estos fondos no asignados pueden deberse a discrepancias contractuales, registros inadecuados o datos mal gestionados.

Antes de la era de la distribución digital, las regalías mecánicas, que se pagan cada vez que se reproduce una canción, se basaban en unidades físicas vendidas, como discos o CD. Hoy en día, las plataformas de streaming pagan una tarifa fija por reproducción, que va desde0.00069 USD por reproducción en YouTube hasta 0.004 USD por reproducción en Spotify. Una canción en Spotify necesita alrededor de 230 transmisiones para ganar un dólar. Una vez que se dividen las ganancias, los artistas reciben una pequeña parte de las regalías totales.

Sin un registro preciso de los contribuyentes a una canción, no se pueden pagar regalías. Puede tomar años recibir el pago, si es que lo recibe. “Todo lo que se necesita es un compositor para no ser acreditado”, dice un representante de NONRESIDENT, un sello discográfico y plataforma de distribución con sede en la ciudad de Nueva York para artistas de la diáspora. “Los pagos de regalías suelen retrasarse entre tres y seis meses. ¿Qué sucede si una canción explota y cuando llegan las estadísticas, no todos fueron acreditados? En ese momento, cambiar los metadatos es una molestia y, a menudo, se pasa por alto. Cuanto menor sea el rol que tenga en un proyecto, menos se le priorizará”. Esto es especialmente un problema para los artistas emergentes que pueden no estar equipados para resolver estos problemas de manera oportuna.