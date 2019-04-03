Registros de gobierno con blockchain, para eficiencia y confianza

¿Con qué frecuencia los electores experimentan frustración al proporcionar información a los gobiernos?

"¿Tengo que llamar a un departamento diferente para hacer los mismos cambios que usted acaba de hacer?"

"¿Por qué he estado en espera durante 30 minutos para proporcionar la misma información que usted ya tiene?"

“¡Esto es tan ineficiente!”

Los gobiernos están bajo presión para mejorar la experiencia del usuario para todos sus stakeholders —el público, las empresas y los empleados. La aplicación del principio de una sola vez — un concepto de gobierno electrónico para proporcionar información estándar a las entidades de gobierno solo una vez — logrará eficiencias para los gobiernos y los stakeholders.

El Marco Europeo de Interoperabilidad — parte de la estrategia del Mercado Único Digital — ha adoptado el principio de una sola vez para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. Particularmente relevante es la iniciativa para mejorar el acceso nacional y transfronterizo a los datos del registro del gobierno.

Los registros de gobierno suelen ser la fuente de datos autorizada sobre una persona, lugar o cosa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de digitalización, los datos de registro duplicados siguen "ocultos" en múltiples agencias aisladas, lo que provoca conflictos que son tediosos de conciliar y carecen de una única fuente de verdad confiable.



Los registros — mejorados con tecnología blockchain — mejoran la eficiencia, la confianza y la experiencia del usuario al complementar los sistemas heredados existentes. Los gobiernos pueden acelerar la adopción del principio de una sola vez y, al mismo tiempo, preservar las inversiones en los datos fidedignos que poseen y los sistemas existentes que gestionan los registros.