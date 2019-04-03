Registros de gobierno con blockchain, para eficiencia y confianza

¿Con qué frecuencia los electores experimentan frustración al proporcionar información a los gobiernos?
"¿Tengo que llamar a un departamento diferente para hacer los mismos cambios que usted acaba de hacer?"
"¿Por qué he estado en espera durante 30 minutos para proporcionar la misma información que usted ya tiene?"
“¡Esto es tan ineficiente!”
Los gobiernos están bajo presión para mejorar la experiencia del usuario para todos sus stakeholders —el público, las empresas y los empleados. La aplicación del principio de una sola vez — un concepto de gobierno electrónico para proporcionar información estándar a las entidades de gobierno solo una vez — logrará eficiencias para los gobiernos y los stakeholders.
El Marco Europeo de Interoperabilidad — parte de la estrategia del Mercado Único Digital — ha adoptado el principio de una sola vez para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. Particularmente relevante es la iniciativa para mejorar el acceso nacional y transfronterizo a los datos del registro del gobierno.
Los registros de gobierno suelen ser la fuente de datos autorizada sobre una persona, lugar o cosa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de digitalización, los datos de registro duplicados siguen "ocultos" en múltiples agencias aisladas, lo que provoca conflictos que son tediosos de conciliar y carecen de una única fuente de verdad confiable.
Los registros — mejorados con tecnología blockchain — mejoran la eficiencia, la confianza y la experiencia del usuario al complementar los sistemas heredados existentes. Los gobiernos pueden acelerar la adopción del principio de una sola vez y, al mismo tiempo, preservar las inversiones en los datos fidedignos que poseen y los sistemas existentes que gestionan los registros.
Imagine un futuro en el que:
Los registros precisos y accesibles son cruciales para generar confianza y transparencia en el gobierno. Proporcionar acceso autorizado y compartir datos de registro de gobierno — dentro y fuera de las fronteras nacionales — puede hacer realidad el futuro imaginado.
Una plataforma de registro basada en blockchain — con gobiernos, empresas e intermediarios como nodos — mejora la transparencia y agiliza el proceso de intercambio de datos de registro.
Una plataforma de registro basada en blockchain no significa que los gobiernos deban eliminar y reemplazar los sistemas heredados existentes. Una plataforma de registro "en la sombra" — que extrae datos de sistemas heredados existentes y aislados — puede proporcionar un valor inmediato e incremental.
Blockchain permite este enfoque ágil al proporcionar la base subyacente para desarrollar soluciones con una arquitectura modular y componentes como consenso, servicios de membresía y contratos inteligentes. Este enfoque ofrece un tiempo de creación de valor más rápido al acelerar la velocidad de despliegue a costos reducidos.
El principio Think Big, Start Small and Scale Fast practicado en IBM se aplica perfectamente. Si bien los gobiernos trabajan estratégicamente para racionalizar los registros, se pueden utilizar métodos ágiles e interfaces de programación de aplicaciones (APIs) para poner en marcha plataformas de registro compartibles con acceso seguro y con permisos selectivos. Este enfoque ágil también agrega valor a los esfuerzos estratégicos del gobierno al documentar los registros, sus interfaces y las oportunidades para armonizarlos.
Los gobiernos con visión de futuro ya están reconociendo y actuando sobre el potencial de la tecnología blockchain para mejorar la transparencia, la confianza y la eficiencia de los datos de registro. Si bien los registros de la propiedad han captado gran parte de la atención inicial, ha habido muchas exploraciones en los registros de empresas.
La iniciativa del Registro Comercial Unificado de Dubái almacenará la información de registro de las empresas para agilizar el proceso de apertura y operación de un negocio, la emisión de licencias comerciales y garantizar el cumplimiento normativo.
El National Council of Clerks (NCC) de Francia desplegó con éxito una solución nacional basada en blockchain dedicada a aportar mayor transparencia y eficiencia a través de una mejor gestión de las transacciones legales relacionadas con el ciclo de vida de las empresas.
La pregunta para los líderes no es si, sino cuándo, explorar el uso de blockchain para los registros de gobierno para mejorar la experiencia del usuario, acelerar la eficiencia del gobierno y restaurar la confianza.