Los automóviles autónomos impulsados por blockchain pueden ser la respuesta

El rápido viaje de blockchain desde una palabra de moda hasta la realidad es fascinante. Blockchain está transformando actualmente muchas industrias, desde la atención médica hasta la cadena de suministro de alimentos. Ahora los fabricantes de automóviles están imaginando cómo se puede aplicar la tecnología para impulsar vehículos autónomos y mejorarlos, aumentar la retención del cliente, la satisfacción y la experiencia en general. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este impulso hacia la innovación?
Con la maduración de blockchain y el aumento de la demanda de automóviles autónomos, ahora se considera blockchain para gestionar, almacenar y transferir registros digitales como identificación de vehículos, posesión, garantías, desgaste, kilometraje, arrendamientos, préstamos, piezas e información de servicio para automóviles.
Blockchain y los contratos inteligentes permitirán que estos datos se almacenen en un formato de libro mayor descentralizado y compartido. Una parte de estos datos del libro mayor estará disponible para las partes autorizadas en función de sus derechos de acceso y necesidades. Por lo tanto, blockchain permitirá a los proveedores, autoridades y otras entidades en la mezcla verificar las credenciales y utilizarlas casi en tiempo real.
Por ejemplo, las agencias de vehículos motorizados que aprovechan blockchain y necesitan colaborar con organizaciones externas como los Departamentos de Justicia de los Estados Unidos y los proveedores de seguros, podrán proporcionar información indiscutible a las agencias requeridas.
En 2019, IBM presentó una patente para un proyecto que le permitiría gestionar la información y las interacciones para automóviles autónomos que utilizan tecnología blockchain. Esta tecnología describe los diversos parámetros que se pueden utilizar para evaluar el comportamiento de los conductores cercanos, utilizando una amplia gama de tecnologías de sensores IoT. Estos datos recopilados se pueden aprovechar para optimizar la evaluación de riesgos en función de las maniobras previstas y reales de los vehículos y conductores cercanos.
En la era de los automóviles autónomos, miles de millones de dispositivos IoT deben interactuar entre sí sin demora. Estas interacciones deben ser auditables y compartibles. Blockchain proporciona una plataforma descentralizada que dificulta la manipulación, lo que respalda transacciones seguras, privadas y eficientes.
En el mundo de los vehículos autónomos, hay muchos actores que contribuyen a este ecosistema. Por ejemplo, el libro mayor compartido de un automóvil específico que incluye datos del fabricante de automóvil, datos en tiempo real de sensores, condiciones de la calle, variables ambientales, OEMs, proveedores de seguros y otros actores clave, formará un subconjunto significativo de información necesaria para respaldar la funcionalidad que el automóvil necesitará para operar de forma autónoma.
Un importante fabricante de automóviles está poniendo a prueba un programa de software de seguridad automotriz digitalizado que aprovecha blockchain como un libro mayor compartido para registrar toda la información de reparación y mantenimiento de vehículos en una sola ubicación. Todo esto es posible integrando la tecnología blockchain en el ADN de la industria automotriz.
Los expertos de la industria también están experimentando con el futuro de la integración de IoT en microtransacciones en la plataforma automotriz. Algunos de los principales actores automotrices están avanzando para participar en proyectos de blockchain con muchos otros casos de uso que aún se están explorando, como la fabricación inteligente o la fabricación bajo demanda con trazabilidad de la cadena de suministro.
Blockchain puede desempeñar un papel fundamental en un escenario típico de gestión de la cadena de suministro dentro del sector de fabricación de automóviles al proporcionar una identificación única para cada número de pieza y adoptarla con la tecnología IoT para desentrañar costos, disputas y otras tribulaciones de la cadena de suministro desde el inicio del producto, diseño, desarrollo, distribución, financiamiento y arrendamiento.
Aunque blockchain está respaldada por varios factores de éxito, su aplicación para casos de uso automotriz aún enfrenta importantes desafíos externos, como la falta de experiencia, conocimiento, capacitación práctica y escalabilidad.
El primer desafío al que se enfrenta la blockchain comercial en el sector automotriz es la gran cantidad de partes a las que se les podría pedir que adopten libros de contabilidad descentralizados. Esto, además de los regímenes regulatorios dinámicos y geográficamente variables, son factores que deberán superarse para una adopción más amplia a fin de lograr un mayor valor y eficiencia.
Para 2025, se espera que aproximadamente 8 millones de automóviles estén en tránsito con automatización "condicional" o superior. Por lo tanto, aunque la industria se enfrenta a viejos problemas similares, como la gestión de la cadena de suministro y las cuestiones de seguridad de los vehículos, los nuevos desafíos siguen implicando la innovación tecnológica y la evolución de los estándares de la industria.
Blockchain es la aplicación precisa para proporcionar una mayor supervisión y responsabilidad en las cadenas de suministro automotrices y también puede funcionar como una forma en que los conductores pueden ver y comprender cómo se comparten y utilizan los datos de sus vehículos.
Combine los avances tecnológicos con el equilibrio cambiante de los nuevos participantes en la industria automotriz. Combine también la aceptación del consumidor de los costos y los ámbitos regulatorios con la naturaleza de los intercambios de control y el monitoreo de los conductores.
Blockchain permanece en el asiento del conductor para ayudar a llevar la industria automotriz al siguiente nivel.
Manejamos automóviles durante más de un siglo. ¡Ahora es el momento de disfrutar el viaje!