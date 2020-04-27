Los automóviles autónomos impulsados por blockchain pueden ser la respuesta



El rápido viaje de blockchain desde una palabra de moda hasta la realidad es fascinante. Blockchain está transformando actualmente muchas industrias, desde la atención médica hasta la cadena de suministro de alimentos. Ahora los fabricantes de automóviles están imaginando cómo se puede aplicar la tecnología para impulsar vehículos autónomos y mejorarlos, aumentar la retención del cliente, la satisfacción y la experiencia en general. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este impulso hacia la innovación?

Con la maduración de blockchain y el aumento de la demanda de automóviles autónomos, ahora se considera blockchain para gestionar, almacenar y transferir registros digitales como identificación de vehículos, posesión, garantías, desgaste, kilometraje, arrendamientos, préstamos, piezas e información de servicio para automóviles.

Blockchain y los contratos inteligentes permitirán que estos datos se almacenen en un formato de libro mayor descentralizado y compartido. Una parte de estos datos del libro mayor estará disponible para las partes autorizadas en función de sus derechos de acceso y necesidades. Por lo tanto, blockchain permitirá a los proveedores, autoridades y otras entidades en la mezcla verificar las credenciales y utilizarlas casi en tiempo real.

Por ejemplo, las agencias de vehículos motorizados que aprovechan blockchain y necesitan colaborar con organizaciones externas como los Departamentos de Justicia de los Estados Unidos y los proveedores de seguros, podrán proporcionar información indiscutible a las agencias requeridas.