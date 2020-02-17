Como señalamos, el mercado global de productos falsificados es un problema de mil millones de dólares y está creciendo rápidamente. Una fracción significativa de esta cifra, del orden de 100 000 millones USD anuales, se debe a productos de lujo falsos, incluidas las conocidas marcas detrás de bolsos, ropa de alta gama, zapatos y accesorios. Es posible que muchas personas que compran productos de marca falsificados no sepan que los productos son falsos, porque pueden comprarlos en línea a través de sitios web acreditados, tiendas de descuento o réplicas del sitio web del minorista o fabricante.

En los sistemas de cadena de suministro actuales, no existe una forma sencilla de rastrear la procedencia y la autenticidad de un producto. Los sistemas centralizados más sofisticados han utilizado códigos de barras, códigos electrónicos únicos de productos (EPC) y tecnología RFID para rastrear artículos a través de la cadena de suministro. Estos sistemas, sin embargo, dependen de autoridades certificadoras centralizadas y bases de datos centralizadas y, por lo tanto, son fundamentalmente inseguros ya que tienen puntos únicos de falla que los hacen susceptibles a ciberataques y fraudes de usuario interno.

Los sistemas blockchain descentralizados e inmutables permiten el seguimiento del producto hasta su origen (trazabilidad) y a lo largo de cada paso de la cadena de suministro (autenticidad). Sobre esta base, varios proyectos de blockchain ya han desplegado aplicaciones descentralizadas (dApps) que utilizan información en la cadena de suministro para autenticar que un producto, como un artículo de lujo o un producto alimenticio, es de hecho auténtico. La dApp permite a un usuario escanear un código QR en el producto que proporciona un seguimiento completo y validación de la autenticidad del producto.

Este enfoque rastrea el producto o los componentes de un producto a través de cada paso de la cadena, por ejemplo, a través de un chip RFID o NFC integrado. En cada paso de la cadena, se escanea el chip RFID, se ejecuta un contrato inteligente y luego varios nodos verifican que la información sea correcta antes de escribirla en blockchain. Cada entrada en el libro mayor de blockchain está firmada y cifrada criptográficamente, lo que disuade el fraude y reduce la posibilidad de piratería. Dado que todo el proceso de la cadena de suministro se vuelve transparente, es posible validar la autenticidad del producto de forma rápida y económica. Cualquier producto que no permita la autenticidad basada en dApp se convierte en sospechoso, lo que desincentiva el fraude.

Provenance lleva la autenticidad un paso más allá al proporcionar también información sobre la historia completa de un producto a través de la cadena de suministro. Así, por ejemplo, el historial de ubicaciones, el historial de custodia y las condiciones ambientales durante el viaje se pueden rastrear y almacenar de forma inmutable en blockchain. Este tipo de información (coordenadas GPS, ID de custodia, datos de temperatura, información del acelerómetro (para la evaluación de daños)) suele ser proporcionada por dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Estos dispositivos envían flujos de datos que, en combinación con el consenso descentralizado, se escriben en la blockchain. Dado que la tecnología blockchain reduce los costos de verificación, es probable que obtenga una adopción generalizada y, por lo tanto, haga que la verificación de la autenticidad y la procedencia del producto sea algo común.

Otros casos de uso pueden incluir la verificación de certificaciones de cultivos especiales (es decir, comercio justo, orgánico), origen y autenticidad de bienes de alto valor (es decir, diamantes, metales preciosos, artículos de lujo, etc.), designación libre de conflictos (es decir, NO diamantes de sangre ni uso de trabajo infantil), y procedencia/autenticidad de medicamentos médicos (es decir, productos farmacéuticos, cubiertos en el Capítulo 12).

