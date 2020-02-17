Aceite de oliva extra virgen 100%. Café de comercio justo. Minerales libres de conflicto. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con estos términos, y todos los días depositamos nuestra confianza en las etiquetas y en nuestros minoristas favoritos, pero ¿cómo sabemos que estas afirmaciones son reales? De hecho, muchos productos están mal etiquetados o tienen etiquetas engañosas. ¿Sabía que se venden más alimentos orgánicos de los que se producen? ¿O que aproximadamente la mitad de todo el aceite de oliva en los estantes de las tiendas estadounidenses tiene envases con afirmaciones engañosas? Los términos especiales pueden ayudar a justificar los precios premium, lo que significa que hay un incentivo para etiquetar incorrectamente los productos para aumentar los márgenes. Frustrados con el fraude o la falsificación de la verdad, los consumidores y las empresas son cada vez más inteligentes. Ahora exigen cada vez más transparencia respecto a los productos que compran, ya sea en relación con la sustentabilidad, la ética de la obtención o la autenticidad.
Hoy en día, la tecnología blockchain empresarial combinada con sensores y dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) está creando una base rentable para la transparencia de la cadena de suministro. En lugar de ser una visión aspiracional, ahora los miembros de un ecosistema pueden registrar y acceder a un registro de la verdad compartido casi en tiempo real y compartirlo con sus clientes. Este avance tecnológico ahora ha permitido verificar rápidamente la autenticidad de productos como el aceite de oliva premium o el café de comercio justo, así como el origen y procesamiento de minerales "libres de conflicto". La buena noticia es que las cosas apenas empiezan.
Nuestro libro Enterprise Blockchain Has Arrived aborda los casos de uso, las consideraciones de retorno de la inversión y la futura adopción y crecimiento de esta tecnología avanzada en múltiples sectores. Además de la cadena de suministro y la logística, también analizamos la adopción y los casos de uso en la banca y los servicios financieros, la atención médica y las ciencias biológicas, el gobierno y el sector energético.
Aquí hay un extracto del Capítulo 11 sobre la cadena de suministro:
Como se señaló anteriormente, los sistemas de blockchain autorizados pueden proporcionar visibilidad y mejores datos en todas las cadenas de suministro. Las aplicaciones comunes son:
• Trazabilidad del producto
• Autenticidad y procedencia del producto
• Transparencia del proceso
• Digitalización de la documentación y optimización de los procesos
Como señalamos, el mercado global de productos falsificados es un problema de mil millones de dólares y está creciendo rápidamente. Una fracción significativa de esta cifra, del orden de 100 000 millones USD anuales, se debe a productos de lujo falsos, incluidas las conocidas marcas detrás de bolsos, ropa de alta gama, zapatos y accesorios. Es posible que muchas personas que compran productos de marca falsificados no sepan que los productos son falsos, porque pueden comprarlos en línea a través de sitios web acreditados, tiendas de descuento o réplicas del sitio web del minorista o fabricante.
En los sistemas de cadena de suministro actuales, no existe una forma sencilla de rastrear la procedencia y la autenticidad de un producto. Los sistemas centralizados más sofisticados han utilizado códigos de barras, códigos electrónicos únicos de productos (EPC) y tecnología RFID para rastrear artículos a través de la cadena de suministro. Estos sistemas, sin embargo, dependen de autoridades certificadoras centralizadas y bases de datos centralizadas y, por lo tanto, son fundamentalmente inseguros ya que tienen puntos únicos de falla que los hacen susceptibles a ciberataques y fraudes de usuario interno.
Los sistemas blockchain descentralizados e inmutables permiten el seguimiento del producto hasta su origen (trazabilidad) y a lo largo de cada paso de la cadena de suministro (autenticidad). Sobre esta base, varios proyectos de blockchain ya han desplegado aplicaciones descentralizadas (dApps) que utilizan información en la cadena de suministro para autenticar que un producto, como un artículo de lujo o un producto alimenticio, es de hecho auténtico. La dApp permite a un usuario escanear un código QR en el producto que proporciona un seguimiento completo y validación de la autenticidad del producto.
Este enfoque rastrea el producto o los componentes de un producto a través de cada paso de la cadena, por ejemplo, a través de un chip RFID o NFC integrado. En cada paso de la cadena, se escanea el chip RFID, se ejecuta un contrato inteligente y luego varios nodos verifican que la información sea correcta antes de escribirla en blockchain. Cada entrada en el libro mayor de blockchain está firmada y cifrada criptográficamente, lo que disuade el fraude y reduce la posibilidad de piratería. Dado que todo el proceso de la cadena de suministro se vuelve transparente, es posible validar la autenticidad del producto de forma rápida y económica. Cualquier producto que no permita la autenticidad basada en dApp se convierte en sospechoso, lo que desincentiva el fraude.
Provenance lleva la autenticidad un paso más allá al proporcionar también información sobre la historia completa de un producto a través de la cadena de suministro. Así, por ejemplo, el historial de ubicaciones, el historial de custodia y las condiciones ambientales durante el viaje se pueden rastrear y almacenar de forma inmutable en blockchain. Este tipo de información (coordenadas GPS, ID de custodia, datos de temperatura, información del acelerómetro (para la evaluación de daños)) suele ser proporcionada por dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Estos dispositivos envían flujos de datos que, en combinación con el consenso descentralizado, se escriben en la blockchain. Dado que la tecnología blockchain reduce los costos de verificación, es probable que obtenga una adopción generalizada y, por lo tanto, haga que la verificación de la autenticidad y la procedencia del producto sea algo común.
Otros casos de uso pueden incluir la verificación de certificaciones de cultivos especiales (es decir, comercio justo, orgánico), origen y autenticidad de bienes de alto valor (es decir, diamantes, metales preciosos, artículos de lujo, etc.), designación libre de conflictos (es decir, NO diamantes de sangre ni uso de trabajo infantil), y procedencia/autenticidad de medicamentos médicos (es decir, productos farmacéuticos, cubiertos en el Capítulo 12).
