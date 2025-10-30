¿Qué es el monitoreo de AWS?

Con más del 30 % del mercado de la nube, AWS ejecuta más infraestructura que cualquier otro proveedor de infraestructura en la nube.1 Las empresas utilizan AWS para alojamiento web, almacenamiento de datos, analytics de big data, desarrollo de aplicaciones móviles y servicios de TI empresariales.

Para estas organizaciones, monitorear sus cargas de trabajo en AWS es crítico. Les permite realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento, los registros del sistema y los eventos para ayudar a garantizar que los entornos de AWS funcionen como se espera.

Sin el monitoreo de AWS, los problemas de rendimiento pueden multiplicarse sin ser detectados, los costos pueden dispararse debido al aprovisionamiento excesivo de recursos y las vulnerabilidades de seguridad pueden permanecer expuestas. Por ejemplo, el tráfico de red excesivo podría sobrecargar una unidad central de procesamiento (CPU) y causar cuellos de botella. O los contenedores de almacenamiento en la nube mal configurados podrían exponer datos confidenciales a través del acceso público.

Las herramientas de monitoreo de AWS pueden identificar estos problemas y desencadenar respuestas automatizadas, como invocar las funciones de AWS Lambda para la corrección, o alertar a los equipos para la resolución manual de problemas. Esto ayuda a las organizaciones a mantener un rendimiento óptimo, reducir costos, fortalecer su postura de seguridad y tomar decisiones basadas en datos sobre su infraestructura.