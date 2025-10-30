¿Qué es el monitoreo de AWS?

El monitoreo de AWS es el proceso de seguimiento, recopilación y análisis de datos de la plataforma de computación en la nube de Amazon Web Services (AWS). Ayuda a optimizar los recursos de AWS, identificar problemas de rendimiento, gestionar costos y mantener una infraestructura de nube segura.
Con más del 30 % del mercado de la nube, AWS ejecuta más infraestructura que cualquier otro proveedor de infraestructura en la nube.1 Las empresas utilizan AWS para alojamiento web, almacenamiento de datos, analytics de big data, desarrollo de aplicaciones móviles y servicios de TI empresariales.
Para estas organizaciones, monitorear sus cargas de trabajo en AWS es crítico. Les permite realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento, los registros del sistema y los eventos para ayudar a garantizar que los entornos de AWS funcionen como se espera.
Sin el monitoreo de AWS, los problemas de rendimiento pueden multiplicarse sin ser detectados, los costos pueden dispararse debido al aprovisionamiento excesivo de recursos y las vulnerabilidades de seguridad pueden permanecer expuestas. Por ejemplo, el tráfico de red excesivo podría sobrecargar una unidad central de procesamiento (CPU) y causar cuellos de botella. O los contenedores de almacenamiento en la nube mal configurados podrían exponer datos confidenciales a través del acceso público.
Las herramientas de monitoreo de AWS pueden identificar estos problemas y desencadenar respuestas automatizadas, como invocar las funciones de AWS Lambda para la corrección, o alertar a los equipos para la resolución manual de problemas. Esto ayuda a las organizaciones a mantener un rendimiento óptimo, reducir costos, fortalecer su postura de seguridad y tomar decisiones basadas en datos sobre su infraestructura.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El monitoreo de AWS ayuda a garantizar la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de los recursos de la nube de AWS. Proporciona visibilidad de las infraestructuras de AWS para que las organizaciones puedan detectar y resolver problemas de forma proactiva, reduciendo las interrupciones y minimizando el tiempo de inactividad.
El monitoreo ayuda a revelar el estado operativo de los recursos basados en la nube de AWS, incluida la capacidad informática, los sistemas de almacenamiento y la infraestructura de red.
Por ejemplo, si un servidor experimenta una gran carga por el tráfico de clientes, el monitoreo activa el escalado automático para agregar más servidores. Esto ayuda a evitar bloqueos de aplicaciones y garantiza tiempos de respuesta constantes incluso durante picos de tráfico, para que los usuarios finales puedan acceder a las aplicaciones.
Al recopilar métricas sobre los recursos de la nube de AWS, el monitoreo puede ayudar a optimizar las configuraciones para aumentar la velocidad y la eficiencia.
Por ejemplo, si los usuarios de Asia tienen una experiencia de cargas de página lentas, las herramientas de monitoreo pueden almacenar en caché el contenido en Singapur, más cerca de su ubicación. Esto ayuda a reducir la latencia y permite cargas de página más rápidas, lo que garantiza una transmisión más fluida y mejora la experiencia del usuario.
Los costos de la nube suelen ser una de las partidas más importantes del presupuesto de TI de una organización.
El monitoreo puede identificar recursos de AWS infrautilizados o innecesarios para ayudar a optimizar los costos de la nube. Por ejemplo, un servidor virtual que utiliza solo el 10 % de su memoria asignada para su carga de trabajo puede correr el riesgo de desperdiciar el 90 % de los costos de memoria. El monitoreo de AWS puede ayudar a corregir el tamaño de las instancias y cerrar automáticamente los recursos inactivos durante las horas de menor actividad.
El monitoreo detecta actividades sospechosas o cambios inusuales en las infraestructuras de AWS que podrían indicar amenazas de seguridad, como llamadas API no autorizadas, transferencias de datos inusuales y cambios de configuración.
Por ejemplo, cuando las herramientas de monitoreo detectan intentos de inicio de sesión fallidos repetidamente, pueden bloquear la dirección IP de origen y activar notificaciones de seguridad.
El monitoreo puede identificar problemas potenciales antes de que ocurran y afecten a los usuarios finales. Esto puede incluir acercarse a los límites de capacidad, degradar las tendencias de rendimiento y la caducidad de los certificados SSL.
Por ejemplo, monitorear una base de datos que se acerca a más del 90 % de la capacidad de almacenamiento activa alertas a los desarrolladores para que agreguen más espacio antes de que falle la base de datos.
El monitoreo de AWS recopila y analiza continuamente datos de la infraestructura de AWS.
El monitoreo de datos generalmente incluye métricas de rendimiento, utilización de recursos y tasas de error de servidores, bases de datos y aplicaciones, junto con registros del sistema, como llamadas a API, cambios de configuración, actividad de red y eventos de seguridad.
Las herramientas analizan estos datos para identificar tendencias, detectar anomalías y visualizar el rendimiento en tiempo real a través de paneles.
Las herramientas de monitoreo de AWS pueden alertar a los equipos sobre posibles problemas para la resolución de problemas y el análisis de la causa principal. También pueden resolver automáticamente algunos problemas, como agregar recursos o reiniciar los servicios de AWS.
Por ejemplo, cuando los clientes abandonan los carritos de compras en línea debido a pagos fallidos, el monitoreo de AWS puede identificar errores en la pasarela de pago y alertar al equipo de DevOps. Luego, pueden investigar y corregir la configuración de tiempo de espera obsoleta, minimizando la pérdida de ingresos.
Los precios de monitoreo de AWS generalmente se escalan con la cantidad de métricas personalizadas, los volúmenes de ingesta de registros y la frecuencia de análisis, según los servicios utilizados.
Para proporcionar una cobertura completa, el monitoreo de AWS suele realizar un seguimiento de las métricas en cuatro áreas principales:
El monitoreo de AWS realiza un seguimiento automático del rendimiento y el consumo de recursos en todos los componentes de la infraestructura de AWS.
Estas métricas ayudan a los equipos a identificar recursos sobreaprovisionados, predecir las necesidades de capacidad y detectar la degradación del rendimiento antes de que afecte a los usuarios.
Amazon CloudWatch, la base del monitoreo de AWS, es la herramienta principal para recopilar estos datos. Recopila, agrega y analiza automáticamente métricas en todos los servicios de AWS. Otras herramientas de AWS, como X-Ray y CloudTrail, se integran con CloudWatch para proporcionar una visión unificada del estado, el rendimiento y la seguridad del sistema.
EC2 proporciona servidores virtuales que ejecutan aplicaciones en la nube con capacidad informática bajo demanda.
Las métricas clave de EC2 incluyen:
ECS y EKS, los servicios de contenedores nativos de Amazon, despliegan y orquestan aplicaciones en contenedores a escala.
Las métricas clave de los contenedores incluyen:
RDS proporciona bases de datos administradas en entornos de nube de AWS.
Las métricas clave de RDS incluyen:
Lambda proporciona computación sin servidor para tareas como cambiar el tamaño de imágenes o actualizar bases de datos.
Las métricas clave de Lambda incluyen:
ELB distribuye el tráfico entrante a los recursos de la nube adecuados para ayudar a mantener una alta disponibilidad.
Las métricas clave de ELB incluyen:
El monitoreo del rendimiento de AWS puede rastrear el comportamiento de las aplicaciones, pero solo con configuración manual e instrumentación de código.
Las aplicaciones rara vez existen de forma aislada: se conectan a procesadores de pagos externos, API de terceros y bases de datos que no son de AWS.
El monitoreo de estas interacciones revela si los problemas de rendimiento provienen de los recursos de AWS o de dependencias externas. También proporciona insight sobre cómo interactúan los usuarios finales con las aplicaciones.
AWS X-Ray, un servicio de seguimiento distribuido, es la herramienta principal para recopilar estas métricas. Cuando el código se instrumenta con su SDK, X-Ray rastrea las solicitudes a medida que se mueven a través de las aplicaciones, proporcionando visibilidad de la latencia, los errores y los cuellos de botella en los servicios de AWS.
Las métricas clave de monitoreo del rendimiento de las aplicaciones incluyen:
El monitoreo de AWS rastrea automáticamente la actividad y los cambios de configuración dentro de una cuenta de AWS. Estas métricas ayudan a identificar quién accedió a datos confidenciales, detectar infracciones de políticas y demostrar el cumplimiento normativo.
Los diferentes servicios de AWS Security proporcionan diferentes beneficios de seguridad, como pistas de auditoría, seguimiento de configuración y detección de amenazas. Algunos, como CloudTrail, registran la actividad básica de forma predeterminada, mientras que otros, como GuardDuty y Config, requieren una configuración explícita.
Los principales servicios de seguridad nativos de AWS incluyen:
Las métricas de seguridad clave incluyen:
El monitoreo de AWS puede rastrear las métricas empresariales, pero requiere una configuración personalizada, donde las organizaciones las definen y envían a las herramientas de monitoreo de AWS como métricas personalizadas.
Estas métricas, como los ingresos, el tiempo de cumplimiento de pedidos o la satisfacción del cliente, pueden ayudar a conectar el rendimiento técnico con los resultados comerciales, justificar el gasto en la nube e identificar cómo los problemas del sistema afectan los ingresos.
Las métricas operativas y empresariales clave incluyen:
El monitoreo ayuda a responder lo que está mal, mientras que la observabilidad ayuda a explicar por qué está sucediendo.
Las soluciones de monitoreo de AWS suelen incluir capacidades de observabilidad de AWS. Ambos trabajan juntos para resolver problemas y mantener la confiabilidad.
El monitoreo captura métricas predefinidas, como el uso de la CPU y la latencia, lo que ofrece una instantánea del rendimiento del sistema, pero poca insight sobre por qué ocurre un problema. Por ejemplo, el monitoreo puede identificar una alta utilización de CPU en un servidor web, pero no la causa principal.
La observabilidad correlaciona múltiples tipos de datos de telemetría (métricas, eventos, registros y rastreos (datos MELT)) para proporcionar una vista en tiempo real de los entornos de AWS. Esta evolucionó del monitoreo tradicional para manejar la complejidad de las arquitecturas nativas de la nube.
Los insights de Gartner le ayudan a evaluar la preparación de analytics en la nube, para que pueda escalar los pipelines de datos, mejorar el rendimiento y admitir cargas de trabajo híbridas con confianza.
Descubra cómo un enfoque basado en plataforma para los analytics de nube ofrece una mejor escalabilidad, agilidad y valor en todo el ciclo de vida de sus datos.
Descargue el reporte de validación económica de ESG para descubrir cómo IBM Storage FlashSystem mejora la protección de datos, da soporte a la continuidad de negocio y reduce los costos.
Acelera la identificación de incidentes híbridos con analytics operativos casi en tiempo real.
Desbloquee Resultados que cambian el negocio con soluciones de analytics en la nube que le permiten analizar datos fácilmente y crear modelos de machine learning.
Descubra nuevas capacidades e impulse la agilidad del negocio con los servicios de consultoría en la nube de IBM.
Desbloquee insights en tiempo real de sus datos de IBM Z con potentes analytics que unen el mainframe y la nube, para que pueda actuar más rápido, reducir el riesgo e impulsar decisiones más inteligentes.
1 AWS, Microsoft, Google Fight For USD 90B Q4 2024 Cloud Market Share , CRN.com, 13 de febrero de 2025.