¿Qué es la planificación de inversiones en activos?

La planificación de inversiones en activos (AIP) es un enfoque basado en datos para la gestión de activos que ayuda a las organizaciones a asignar mejor el capital en toda su base de activos.
En esencia, la AIP ayuda a los stakeholders a tomar decisiones de inversión más informadas a lo largo del ciclo de vida de los activos, desde la adquisición hasta la operación, el mantenimiento y la eventual eliminación.
En las industrias que dependen de activos físicos grandes y complejos para las operaciones centrales del negocio, la AIP proporciona un marco analítico y operativo que ayuda a optimizar la inversión de capital, equilibrar los costos y mantener el cumplimiento de las regulaciones.
A nivel mundial, las soluciones de AIP tienen una gran demanda. Un informe reciente valoró el mercado en casi 700 millones de dólares y proyectó que aumentaría a a 1780 millones de dólares para 2035, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 %.1
Antes de que se generalizara el uso de las herramientas digitales, las organizaciones recurrían a hojas de cálculo y otros flujos de trabajo manuales obsoletos para gestionar sus inversiones de capital. Hoy en día, el software de planificación de inversiones en activos aprovecha tecnologías modernas como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) para optimizar las inversiones de capital, aumentar el rendimiento de los activos y mitigar el riesgo.
Las soluciones avanzadas de AIP suelen integrarse con otros tipos de soluciones de software, como los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM) y las plataformas de gestión del rendimiento de activos (APM) para aumentar la eficiencia y optimizar los flujos de trabajo. Las soluciones modernas de AIP ayudan a cerrar la brecha entre los equipos financieros y operativos con análisis predictivos, lo que sugiere el mejor momento para reparar o reemplazar un activo con una interrupción mínima de los procesos de actividad principal.
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En esencia, las soluciones de planificación de inversiones en activos (AIP) ayudan a las organizaciones a tomar decisiones más informadas sobre infraestructuras críticas y planificación de inversiones en activos respondiendo tres preguntas importantes:
Para responder a estas preguntas, los marcos de AIP modernos suelen seguir un proceso de seis pasos.
En el primer paso del marco de AIP, las soluciones de AIP recopilan datos de activos de diferentes fuentes y los normalizan a través de plataformas de gestión de activos de TI (ITAM) y otras herramientas.
Las plataformas de AIP modernas y las soluciones de ITAM pueden recopilar y normalizar datos de una amplia gama de fuentes. Estas fuentes incluyen plataformas de EAM, soluciones de sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) y sensores de Internet de las cosas (IoT) instalados en activos individuales.
A continuación, las organizaciones evalúan cuidadosamente el estado de los activos y el riesgo de activos mediante el monitoreo de condiciones (CM), un enfoque de mantenimiento predictivo que se basa en datos en tiempo real.
El CM ayuda a los equipos a evaluar las probabilidades de falla de ciertos activos, elegir indicadores clave de rendimiento (KPI) significativos e identificar los activos que representan el mayor riesgo para las operaciones comerciales.
La planificación ascendente es un enfoque estratégico para la planificación financiera y operativa que utiliza datos de activos e historial de mantenimiento para identificar necesidades específicas de activos.
En esta etapa, los equipos se centran especialmente en intentar medir e incluso predecir las condiciones operativas del mundo real que podrían afectar el estado de los activos, como el clima, la humedad y las temperaturas extremas.
Mediante el uso de herramientas de simulación avanzadas, como los gemelos digitales, las organizaciones elaboran múltiples escenarios de inversión en la cuarta fase de la AIP. Utilizan herramientas avanzadas para analizar cómo podría desarrollarse cada escenario, tanto a corto como a largo plazo.
Cada escenario de inversión se evalúa según el riesgo del activo, el costo de mantenimiento y la sustentabilidad.
Una vez que se aprueba un plan específico de inversión en activos, los equipos de operaciones y mantenimiento asumen el control y comienzan a ejecutarlo de acuerdo con los objetivos estratégicos de la organización.
Comienzan integrando el plan en los flujos de trabajo existentes para aumentar la eficiencia. La automatización basada en IA desempeña un papel fundamental en esta fase, ya que agiliza la ejecución y reduce el número de tareas manuales que deben realizar los equipos de mantenimiento y operaciones.
La fase final del flujo de trabajo de AIP es el monitoreo continuo de los activos a lo largo de su ciclo de vida, con una estrecha vigilancia para identificar formas de mejorar el estado y el rendimiento de los activos a lo largo del tiempo.
Incluso las soluciones de AIP más avanzadas requieren un monitoreo constante utilizando insights en tiempo real de los datos de IoT para mejorar el forecasting y permitir que los stakeholders tomen decisiones de inversión más informadas.
Las organizaciones que implementan soluciones modernas de planificación de inversiones en activos (AIP) de manera efectiva pueden desbloquear beneficios significativos en todos los niveles de la empresa. Estos son algunos de los más convincentes:
La planificación de inversiones en activos (AIP) se utiliza ampliamente en un conjunto diverso de industrias, donde la compra, operación y mantenimiento de activos físicos es una prioridad. Estos son cinco casos de uso del mundo real que muestran cómo las organizaciones confían en la AIP para optimizar sus operaciones de actividad principal.
En la industria de los servicios públicos, los proveedores de electricidad y agua deben gestionar redes de infraestructura vastas, complejas y, a menudo, obsoletas. La AIP les ayuda a priorizar las inversiones en activos críticos, como plantas de tratamiento de agua y redes eléctricas. Las soluciones modernas de AIP ayudan a los stakeholders a tomar decisiones más informadas y a equilibrar las preocupaciones de confiabilidad en torno a la infraestructura obsoleta con el costo potencial de las iniciativas de modernización.
Algunas empresas de servicios públicos utilizan simulaciones para ver cómo se desarrollarán en el futuro diferentes escenarios de inversión y evaluar si deben sustituir los transformadores obsoletos o invertir en una nueva tecnología de mantenimiento predictivo. Las soluciones de AIP ayudan a los ejecutivos a integrar los datos de APM en los modelos de inversión para que puedan tomar decisiones de inversión más informadas y basadas en datos.
Las agencias de transporte son responsables de algunas de las infraestructuras más vitales del mundo, como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Las herramientas modernas de AIP les ayudan a gestionar mejor estos activos interconectados en expansión con aplicaciones que pueden automatizar tareas, simular planes complejos y permitir la toma de decisiones basada en datos.
Las herramientas modernas de AIP ayudan a las agencias de transporte a moverse más allá de los enfoques obsoletos de mantenimiento reactivo centralizando los datos de los activos y aplicando analytics en todas sus carteras de activos. Las organizaciones que dependen de la AIP pueden pronosticar mejor la degradación de activos y evaluar múltiples escenarios de inversión a la vez, priorizando sus intervenciones basadas en datos en tiempo real sobre el riesgo para las operaciones de la actividad principal.
En el sector del petróleo y el gas, las fallas de los activos pueden salirse de control rápidamente y tener resultados devastadores para el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores. Con sus datos en tiempo real, capacidades de simulación y automatización, las soluciones de AIP ayudan a mejorar la priorización basada en el riesgo para activos complejos e integran el riesgo de los activos en los modelos de planificación de capital.
Las herramientas de APM, a menudo integradas en los sistemas de AIP modernos, pueden aplicar analytics avanzados para ayudar a las organizaciones a identificar áreas de alto riesgo de su negocio y asignarles los recursos adecuados.
La industria de fabricación confía en la AIP para mejorar el rendimiento de los activos y reducir el tiempo de inactividad de varias maneras importantes. Las estrategias de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo mejoran el rendimiento de los activos y, al mismo tiempo, reducen el costo total de mantener un activo a lo largo de todo su ciclo de vida. Al integrar profundamente las herramientas de AIP en los sistemas de CMMS y EAM, las organizaciones de fabricación pueden tomar decisiones de inversión más informadas.
La AIP también ayuda a eliminar los silos operativos al garantizar que las distintas unidades de negocio estén coordinadas en una plataforma común, lo que minimiza los riesgos operativos y mejora la planificación financiera.
Las organizaciones que han asumido proyectos ambiciosos de transformación digital dependen cada vez más de las soluciones de AIP para ayudarlas a modernizar sus operaciones de actividad principal. Estas implementaciones a menudo incluyen una integración más profunda de las herramientas de AIP con las plataformas de EAM, el despliegue de características de simulación y la adopción de la automatización de IA en los flujos de trabajo para reducir las tareas manuales.
Empresas como Copperleaf han desarrollado soluciones de planificación especializadas que brindan a las organizaciones la capacidad de gestionar toda su cartera de inversiones a escala a través de informes en tiempo real, análisis de escenarios y diversos métodos de optimización.
Las soluciones modernas de AIP son muy efectivas, pero implementarlas aún tiene sus desafíos. La integración y fragmentación de datos a menudo constituyen el obstáculo más importante que las empresas deben superar. Dependiendo de cómo hayan recopilado, normalizado y distribuido sus datos en el pasado, pueden ser incoherentes y semánticamente incompatibles en sus sistemas.
El modelado y la planificación de escenarios también introducen una nueva complejidad a las organizaciones. Aunque las plataformas de AIP cuentan con analytics avanzados que ayudan, sus resultados solo son tan buenos como los datos de los que dependen. Es decir, si los datos en los que se basan los escenarios futuros y los modelos de inversión son poco confiables e incoherentes, los modelos resultarán inservibles.
Por último, implementar una AIP sólida puede ser difícil en empresas que tienen silos organizacionales rígidos con prioridades contrapuestas, como finanzas, operaciones, ingeniería y TI. Para funcionar, los sistemas de AIP necesitan una visión unificada de todos los activos críticos para el negocio, como el riesgo y la asignación de capital.
A pesar de los obstáculos significativos, principalmente en la integración de datos y la gestión de cambios, las organizaciones modernas están adoptando la planificación de inversiones de activos (AIP) y materializando muchos de los beneficios mencionados anteriormente. En el futuro, en lugar de producir planes de capital estáticos y plurianuales, los sistemas de AIP de próxima generación podrán ingerir datos continuamente y actualizar pronósticos y planes de inversión casi en tiempo real.
Un elemento central de estos esfuerzos es una integración más profunda de la IA y el ML en los modelos de AIP, lo que permite el desarrollo de una planificación autónoma de la inversión en activos y otras capacidades. Por ejemplo, es probable que las futuras tácticas de AIP predigan no solo cuándo es probable que falle un activo, sino también qué combinación de intervenciones y asignación de capital evitará su falla.
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