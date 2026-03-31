¿Qué es la planificación de inversiones en activos?

En esencia, la AIP ayuda a los stakeholders a tomar decisiones de inversión más informadas a lo largo del ciclo de vida de los activos, desde la adquisición hasta la operación, el mantenimiento y la eventual eliminación.

En las industrias que dependen de activos físicos grandes y complejos para las operaciones centrales del negocio, la AIP proporciona un marco analítico y operativo que ayuda a optimizar la inversión de capital, equilibrar los costos y mantener el cumplimiento de las regulaciones.

A nivel mundial, las soluciones de AIP tienen una gran demanda. Un informe reciente valoró el mercado en casi 700 millones de dólares y proyectó que aumentaría a a 1780 millones de dólares para 2035, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 %.1