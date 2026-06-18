¿Qué es el monitoreo del rendimiento de aplicaciones?

Por lo general, los equipos de desarrollo implementan el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones instrumentando el código de las aplicaciones (inyectando lógica de monitoreo en el código para recopilar datos sobre lo que hace el código mientras se ejecuta) y desplegando agentes ligeros junto con la pila de aplicaciones.

Los agentes se ejecutan en servidores de aplicaciones e ingieren datos de procesos de aplicaciones, infraestructura y entornos de alojamiento, dependencias posteriores e interfaces de usuario, todo sin afectar significativamente el rendimiento de las aplicaciones. Luego, los agentes y la instrumentación envían datos de monitoreo a una plataforma de monitoreo central, que agrega los datos y crea paneles y otras visualizaciones.

La plataforma de monitoreo aplica cualquier regla y umbral que los equipos de TI requieran y envía alertas cuando se incumple una regla o un KPI excede los límites aceptables, lo que permite al equipo responder rápidamente cuando ocurre un problema.

Supongamos que la empresa XYZ utiliza la aplicación ABC para recursos humanos y procesamiento de nóminas. El equipo de DevOps decide que la latencia de envío de las hojas de tiempo debe ser inferior a 1.5 segundos, las tasas de error deben permanecer por debajo del 0.5 % durante 5 minutos y las tasas de fallas de inicio de sesión deben permanecer por debajo del 2 % durante 5 minutos.

En días normales, la aplicación responde en menos de 700 milisegundos, los errores están cerca del 0 % y las fallas de inicio de sesión son bajas. Pero en un viernes de nómina ocupado antes de un día festivo, un índice de base de datos mal configurado provoca una ralentización. La latencia, las tasas de error y las fallas de inicio de sesión comienzan a superar los umbrales asignados. Las herramientas de monitoreo enviarán automáticamente alertas a todos los miembros del equipo necesarios para que puedan encontrar y reparar rápidamente el índice problemático.

En el caso de plataformas avanzadas, las características impulsadas por la detección de anomalías y el machine learning (ML)también pueden identificar patrones de datos anómalos, predecir problemas de rendimiento e incluso reducir el ruido de las alertas mediante la clasificación de las alertas en función de la gravedad y la sensibilidad al tiempo.

Estos procesos ayudan a crear una visibilidad de principio a fin que abarca interfaces frontend, servicios de backend, bases de datos y dependencias de terceros, para que los equipos puedan comprender el impacto de cada componente individual en el rendimiento general de las aplicaciones.