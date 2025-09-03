¿Qué es el monitoreo de transacciones AML?

8 minutos
El monitoreo de transacciones AML (antilavado de dinero) aplica algoritmos de IA y machine learning (ML), gestión de riesgos basada en reglas, reconocimiento de patrones sospechosos y analytics avanzados para rastrear la transacción de un cliente. Además, también identifica actividades sospechosas asociadas con delitos financieros (por ejemplo, lavado de dinero).
Las transacciones sospechosas identificadas por un sistema de monitoreo de transacciones (TMS) de AML deben investigarse más a fondo. Esta investigación ayuda a diferenciar entre actividades ilegales que deben elevarse a las autoridades en informes de actividades sospechosas (SAR) y posibles falsos positivos que parecen actividades ilícitas, pero no lo son.
A un alto nivel, el monitoreo de transacciones AML:
La mayoría de las instituciones financieras, si no todas, (por ejemplo, bancos, cooperativas de crédito, bolsas de criptomonedas y otras organizaciones que ofrecen servicios financieros) suelen estar legalmente obligadas a realizar algún grado de monitoreo de transacciones. Este procedimiento forma parte de una estrategia AML más amplia para mantener el cumplimiento normativo.
A medida que los delitos financieros aumentan en alcance y gravedad, los proveedores que ofrecen soluciones para el cumplimiento de AML continúan aumentando sus ofertas para satisfacer las crecientes demandas. Según un informe reciente de MarketsandMarkets, se prevé que el mercado de monitoreo de transacciones alcance los 6.8 mil millones de dólares para 2028.
El lavado de dinero se refiere a varios métodos ilegales para disfrazar las ganancias derivadas de actividades ilegales como fondos legítimos obtenidos a través de medios legales.
En esencia, el “dinero sucio” obtenido de actividades delictivas se “lava” o limpia a través de un intermediario. El dinero lavado puede utilizarse para compras, inversiones o transacciones legítimas.
El lavado de dinero es una práctica común entre delincuentes y organizaciones criminales o sancionadas que buscan evitar el enjuiciamiento y la tributación, al tiempo que facilitan otras actividades delictivas, como el contrabando o el financiamiento del terrorismo.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el lavado de dinero representa entre el 2 y el 5 % del PIB mundial, o aproximadamente entre 800 000 millones y 2 billones de dólares al año.
El lavado de dinero generalmente implica tres pasos:
El lavado de dinero como categoría puede referirse a cualquier método que oscurezca la fuente ilegítima de fondos. Los delincuentes utilizan diversas tácticas para lavar dinero, entre ellas:
Las consecuencias económicas y sociales del lavado de dinero son muchas. Las organizaciones que no protegen adecuadamente contra el lavado de dinero, ya sea de manera intencional o no, erosionan la confianza general en las instituciones financieras.
Las grandes inversiones o las transacciones de activos realizadas con la intención de lavar fondos ilícitos pueden distorsionar los modelos de crecimiento económico, creando valores de activos falsos o inflados y desviando fondos de inversiones más productivas. Peor aún, el lavado de dinero fomenta más delitos y corrupción. Las jurisdicciones con políticas AML laxas pueden tener más probabilidades de ver mayores tasas de delincuencia.
Para combatir los esfuerzos globales de lavado de dinero, las agencias legales locales e internacionales trabajan en cooperación con los gobiernos y las instituciones financieras para hacer cumplir las leyes, regulaciones y requisitos de informes de actividades sospechosas de AML.
En respuesta a la gran escala y complejidad de los delitos financieros modernos, tanto las instituciones financieras como las soluciones del sector privado están invirtiendo fuertemente en soluciones de informes de transacciones AML y otros tipos de software AML.
The Business Research Company proyecta que el mercado global de software AML (incluido el software de monitoreo de transacciones) crecerá a 3.2 mil millones de dólares en 2025. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de detección en tiempo real para cumplir con regulaciones AML más estrictas, con tendencias que indican un aumento significativo en las soluciones impulsadas por IA.
La base del monitoreo de transacciones AML se basa en el análisis continuo de grandes cantidades de datos de transacciones. Al establecer patrones de transacciones regulares, los bancos y las instituciones financieras pueden identificar desviaciones del comportamiento legal estándar.
Dependiendo del tamaño, el propósito, la ubicación y varios otros factores, las soluciones de monitoreo de transacciones pueden requerir una calibración única para adaptarse a las necesidades específicas de cualquier institución financiera o bancaria. Si bien los requisitos del sistema de monitoreo de transacciones AML no están estrictamente definidos, la mayoría de los sistemas de monitoreo de transacciones AML incluyen los siguientes componentes clave.
Los sistemas modernos de monitoreo de transacciones AML combinan:
Debido a que no todas las transacciones requieren tanto escrutinio, adoptar un enfoque basado en el riesgo para el monitoreo de transacciones AML ayuda a las organizaciones a delegar mejor los recursos hacia los clientes y las transacciones que pueden presentar niveles de riesgo más altos. Las consideraciones como el perfil del cliente, la ubicación geográfica y los tipos de transacción ayudan a los sistemas de monitoreo de transacciones AML a evaluar el riesgo del cliente y priorizar las alertas.
El monitoreo de transacciones es solo una parte de una estrategia AML completa. Estas son algunas otras mejores prácticas:
Los sistemas modernos de monitoreo de transacciones AML aprovechan una amplia gama de tecnologías y métodos asociados con sistemas basados en reglas y analytics avanzados. Si bien no todos los sistemas de monitoreo de AML son iguales, estas son algunas de las tecnologías más comunes.
