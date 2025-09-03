¿Qué es el monitoreo de transacciones AML?

3 de septiembre de 2025

El monitoreo de transacciones AML (antilavado de dinero) aplica algoritmos de IA y machine learning (ML), gestión de riesgos basada en reglas, reconocimiento de patrones sospechosos y analytics avanzados para rastrear la transacción de un cliente. Además, también identifica actividades sospechosas asociadas con delitos financieros (por ejemplo, lavado de dinero).   

Las transacciones sospechosas identificadas por un sistema de monitoreo de transacciones (TMS) de AML deben investigarse más a fondo. Esta investigación ayuda a diferenciar entre actividades ilegales que deben elevarse a las autoridades en informes de actividades sospechosas (SAR) y posibles falsos positivos que parecen actividades ilícitas, pero no lo son.  

Conceptos clave de monitoreo de transacciones AML

A un alto nivel, el monitoreo de transacciones AML:

  • Proporciona un sofisticado monitoreo en tiempo real de los datos de las transacciones de los clientes, escaneando y marcando cualquier patrón que pueda alinearse con las tipologías conocidas de lavado de dinero.
  • Identifica señales de alerta, como volumen y velocidad de transacciones inusuales, actividad que involucra países de alto riesgo. También identifica entidades que pueden aparecer en listas de vigilancia y listas de sanciones, actividades que no se alinean con el perfil de riesgo típico de un cliente y más. 

La mayoría de las instituciones financieras, si no todas, (por ejemplo, bancos, cooperativas de crédito, bolsas de criptomonedas y otras organizaciones que ofrecen servicios financieros) suelen estar legalmente obligadas a realizar algún grado de monitoreo de transacciones. Este procedimiento forma parte de una estrategia AML más amplia para mantener el cumplimiento normativo.

A medida que los delitos financieros aumentan en alcance y gravedad, los proveedores que ofrecen soluciones para el cumplimiento de AML continúan aumentando sus ofertas para satisfacer las crecientes demandas. Según un informe reciente de MarketsandMarkets, se prevé que el mercado de monitoreo de transacciones alcance los 6.8 mil millones de dólares para 2028

¿Qué es el lavado de dinero? 

El lavado de dinero se refiere a varios métodos ilegales para disfrazar las ganancias derivadas de actividades ilegales como fondos legítimos obtenidos a través de medios legales.

En esencia, el “dinero sucio” obtenido de actividades delictivas se “lava” o limpia a través de un intermediario. El dinero lavado puede utilizarse para compras, inversiones o transacciones legítimas.

El lavado de dinero es una práctica común entre delincuentes y organizaciones criminales o sancionadas que buscan evitar el enjuiciamiento y la tributación, al tiempo que facilitan otras actividades delictivas, como el contrabando o el financiamiento del terrorismo.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el lavado de dinero representa entre el 2 y el 5 % del PIB mundial, o aproximadamente entre 800 000 millones y 2 billones de dólares al año

Cómo funciona el lavado de dinero

El lavado de dinero generalmente implica tres pasos: 

  1. Colocación: el dinero "sucio", adquirido a través de medios ilegales o ilícitos, se ingresa en el sistema financiero legítimo, como a través de un gran depósito bancario en efectivo.
  2. Capas: para ocultar el origen de los fondos ilícitos y poner distancia entre el titular de la cuenta teóricamente identificable, los fondos se mueven a través de una serie de transacciones financieras complejas. La estratificación se puede lograr moviendo dinero entre varias cuentas bancarias diferentes, convirtiendo efectivo en otros activos o moviendo fondos a través de varias empresas ficticias y cuentas en el extranjero. 
  3. Integración: los fondos estratificados se reintroducen en la economía legítima a través de diversos métodos, como inmobiliarios, artículos de lujo u otros tipos de activos. Estos activos, a su vez, pueden venderse o convertirse nuevamente en efectivo para continuar el proceso de estratificación o simplemente usarse o consumirse. 
Métodos comunes para el lavado de dinero  

El lavado de dinero como categoría puede referirse a cualquier método que oscurezca la fuente ilegítima de fondos. Los delincuentes utilizan diversas tácticas para lavar dinero, entre ellas:

  • Smurfing: dividir grandes depósitos en efectivo en varios depósitos más pequeños para evitar que se activen los requisitos de presentación de informes.
  • Empresas ficticias: los responsables de lavar dinero establecen o utilizan empresas ficticias existentes (organizaciones que existen solo para ser propietarias de otras organizaciones ficticias con ningún negocio legítimo o muy pocos) para pasar fondos ilícitos a través de muchas entidades diferentes. Con esta táctica, crean una cadena de propiedad compleja y confusa. 
  • Negocios con uso intensivo de efectivo: invertir o iniciar negocios que manejan grandes volúmenes de efectivo, como lavanderías o restaurantes, crea oportunidades para los encargados de lavar dinero que buscan mezclar ingresos ilegítimos con ingresos legítimos. Como puede ser difícil para los reguladores verificar si las ganancias declaradas de tales empresas se correlacionan con las ventas reales o los servicios prestados, los encargados de lavar dinero pueden agregar fondos ilícitos a las ganancias y afirmar falsamente una fuente legítima para la suma total.
  • Criptomoneda: aunque a menudo no es del todo anónima, la naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain y las monedas virtuales como Bitcoin y Monero crea oportunidades para que los delincuentes oculten el origen y la propiedad de sus fondos. Si bien la mayoría de los intercambios de cifrado legítimos tienen sus propias políticas de AML, algunos intercambios tienen estándares más laxos que atraen a un elemento delictivo.      
  • Juegos de azar: tanto los casinos en línea como los tradicionales pueden ser utilizados para el lavado de dinero. El proceso incluye convertir fondos ilícitos en fichas, apostar con un pequeño porcentaje de esas fichas y luego cobrar las fichas restantes para que se declaren como ganancias legítimas. 

El impacto del lavado de dinero

Las consecuencias económicas y sociales del lavado de dinero son muchas. Las organizaciones que no protegen adecuadamente contra el lavado de dinero, ya sea de manera intencional o no, erosionan la confianza general en las instituciones financieras.

Las grandes inversiones o las transacciones de activos realizadas con la intención de lavar fondos ilícitos pueden distorsionar los modelos de crecimiento económico, creando valores de activos falsos o inflados y desviando fondos de inversiones más productivas. Peor aún, el lavado de dinero fomenta más delitos y corrupción. Las jurisdicciones con políticas AML laxas pueden tener más probabilidades de ver mayores tasas de delincuencia.

Para combatir los esfuerzos globales de lavado de dinero, las agencias legales locales e internacionales trabajan en cooperación con los gobiernos y las instituciones financieras para hacer cumplir las leyes, regulaciones y requisitos de informes de actividades sospechosas de AML.

En respuesta a la gran escala y complejidad de los delitos financieros modernos, tanto las instituciones financieras como las soluciones del sector privado están invirtiendo fuertemente en soluciones de informes de transacciones AML y otros tipos de software AML.

The Business Research Company proyecta que el mercado global de software AML (incluido el software de monitoreo de transacciones) crecerá a 3.2 mil millones de dólares en 2025. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de detección en tiempo real para cumplir con regulaciones AML más estrictas, con tendencias que indican un aumento significativo en las soluciones impulsadas por IA.

Comprender el proceso de monitoreo de transacciones AML

La base del monitoreo de transacciones AML se basa en el análisis continuo de grandes cantidades de datos de transacciones. Al establecer patrones de transacciones regulares, los bancos y las instituciones financieras pueden identificar desviaciones del comportamiento legal estándar. 

Dependiendo del tamaño, el propósito, la ubicación y varios otros factores, las soluciones de monitoreo de transacciones pueden requerir una calibración única para adaptarse a las necesidades específicas de cualquier institución financiera o bancaria. Si bien los requisitos del sistema de monitoreo de transacciones AML no están estrictamente definidos, la mayoría de los sistemas de monitoreo de transacciones AML incluyen los siguientes componentes clave.

Análisis de datos y reconocimiento de patrones

Los sistemas modernos de monitoreo de transacciones AML combinan:

  • Lógica basada en reglas: los sistemas funcionan de acuerdo con reglas predefinidas (por ejemplo, umbrales o patrones de actividad, como montos de depósito o ubicaciones de transacciones) que activan una alerta. 
  • Analytics avanzados: los sistemas de monitoreo de transacciones AML basados en datos dependen cada vez más de herramientas analíticas avanzadas, como IA y algoritmos de ML que pueden analizar grandes conjuntos de datos y detectar patrones que de otro modo podrían pasar desapercibidos. 

Enfoque basado en el riesgo

Debido a que no todas las transacciones requieren tanto escrutinio, adoptar un enfoque basado en el riesgo para el monitoreo de transacciones AML ayuda a las organizaciones a delegar mejor los recursos hacia los clientes y las transacciones que pueden presentar niveles de riesgo más altos. Las consideraciones como el perfil del cliente, la ubicación geográfica y los tipos de transacción ayudan a los sistemas de monitoreo de transacciones AML a evaluar el riesgo del cliente y priorizar las alertas.

Integración con otros procesos de AML

El monitoreo de transacciones es solo una parte de una estrategia AML completa. Estas son algunas otras mejores prácticas:

  • Know your customer (KYC): las leyes y regulaciones de KYC requieren que las instituciones financieras verifiquen la identidad de sus clientes y la naturaleza de sus cuentas. 
  • Diligencia debida del cliente: la diligencia debida del cliente requiere que las instituciones financieras, como bancos o empresas de tarjetas de crédito, verifiquen continuamente la legitimidad de la información del cliente. Si alguna actividad sospechosa requiere una mayor investigación, la debida diligencia del cliente demuestra ser una práctica esencial para crear una pista de auditoría confiable. 
  • Detección de sanciones: como parte del proceso de monitoreo de transacciones, las mejores prácticas de la estrategia AML requieren que las organizaciones evalúen las transacciones no solo en busca de comportamientos inusuales, sino también de personas y entidades sancionadas. 
  • Integración de API: los sistemas modernos de monitoreo de transacciones AML están diseñados para la integración de API (interfaz de programación de aplicaciones) para facilitar el intercambio de datos entre varios software, aplicaciones e interfaces.  

Cómo funciona el monitoreo de transacciones AML

Los sistemas modernos de monitoreo de transacciones AML aprovechan una amplia gama de tecnologías y métodos asociados con sistemas basados en reglas y analytics avanzados. Si bien no todos los sistemas de monitoreo de AML son iguales, estas son algunas de las tecnologías más comunes.

Operación basada en reglas 

  • La operación basada en reglas permite a los sistemas AML crear reglas de monitoreo de transacciones que marcan cualquier transacción que pueda exceder un límite predefinido, ya sea en valor o frecuencia. 
  • Estos tipos de controles son efectivos y fáciles de configurar. Sin embargo, pueden generar potencialmente falsos positivos, lo que requiere una investigación adicional para verificar si una transacción específica infringe las leyes AML.

Análisis estadístico y de comportamiento

  • El análisis estadístico del comportamiento permite a las instituciones establecer líneas de base regulares de actividad de transacciones. Las herramientas de detección de anomalías utilizan estas líneas de base para marcar el comportamiento que se desvía de la norma.
  • Las metodologías de modelado de comportamiento permiten que los sistemas de monitoreo de transacciones AML rastreen las tendencias de actividad a lo largo del tiempo, adaptándose a las condiciones cambiantes a medida que crecen y cambian. La segmentación de clientes ayuda a establecer un enfoque basado en el riesgo para diferentes tipos de clientes. 

Machine learning e inteligencia artificial

  • Los sistemas de monitoreo de transacciones AML emplean varios tipos de IA y machine learning (ML).
  • Los modelos de aprendizaje supervisado utilizan datos históricos con resultados conocidos para entrenar algoritmos y detectar el lavado de dinero.
  • Los modelos de aprendizaje no supervisados también se emplean para identificar nuevos patrones sospechosos sin la necesidad de depender de datos previamente etiquetados. 
  • La combinación de múltiples formas de IA y ML permite que los sistemas de monitoreo de transacciones AML mejoren continuamente con el tiempo, adaptándose a las amenazas nuevas y emergentes. 

Monitoreo de plataformas de big data

  • Habilitadas por soluciones basadas en la nube fácilmente escalables, las organizaciones pueden realizar monitoreo en tiempo real en volúmenes masivos de datos. 

Analytics de redes y gráficos

  • Las herramientas de visualización ayudan a las organizaciones a obtener una mejor perspectiva de las cuentas y la actividad que ocurre en sus redes.
  • Las técnicas de mapeo de relaciones ayudan a visualizar las conexiones entre cuentas y entidades, y revelan cualquier red potencialmente oculta. 
