¿Qué es el monitoreo de transacciones AML?

Las consecuencias económicas y sociales del lavado de dinero son muchas. Las organizaciones que no protegen adecuadamente contra el lavado de dinero, ya sea de manera intencional o no, erosionan la confianza general en las instituciones financieras.

Las grandes inversiones o las transacciones de activos realizadas con la intención de lavar fondos ilícitos pueden distorsionar los modelos de crecimiento económico, creando valores de activos falsos o inflados y desviando fondos de inversiones más productivas. Peor aún, el lavado de dinero fomenta más delitos y corrupción. Las jurisdicciones con políticas AML laxas pueden tener más probabilidades de ver mayores tasas de delincuencia.

Para combatir los esfuerzos globales de lavado de dinero, las agencias legales locales e internacionales trabajan en cooperación con los gobiernos y las instituciones financieras para hacer cumplir las leyes, regulaciones y requisitos de informes de actividades sospechosas de AML.

En respuesta a la gran escala y complejidad de los delitos financieros modernos, tanto las instituciones financieras como las soluciones del sector privado están invirtiendo fuertemente en soluciones de informes de transacciones AML y otros tipos de software AML.

The Business Research Company proyecta que el mercado global de software AML (incluido el software de monitoreo de transacciones) crecerá a 3.2 mil millones de dólares en 2025. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de detección en tiempo real para cumplir con regulaciones AML más estrictas, con tendencias que indican un aumento significativo en las soluciones impulsadas por IA.