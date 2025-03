Según The Economist13, el partido gobernante, el Partido Liberal Democrático (PLD), quiere que Japón se convierta en “el país más amigable con la IA del mundo”. El país permite a las corporaciones entrenar sus modelos en todo tipo de contenido sin restricciones y no tiene leyes específicas que rijan el uso responsable de la IA. A pesar de esta falta de restricciones, no se considera uno de los países líderes en el desarrollo de IA14. Pero espera que se ponga al día en los próximos años.