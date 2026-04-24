Cómo aprovechar la IA para fomentar el compromiso de los empleados

Si bien la experiencia de los empleados se refiere a un sentido amplio de bienestar y productividad, el compromiso de los empleados se centra de manera más estrecha en temas como la dedicación laboral y el compromiso emocional. Los empleados altamente comprometidos están entusiasmados y motivados en su trabajo, lo que los hace más propensos a aceptar las condiciones cambiantes e impulsar el éxito organizacional a largo plazo.

Anteriormente, las organizaciones dependían de encuestas o registros de gerentes para facilitar el compromiso de los empleados,y la IA proporciona a RR. HH. y a los gerentes insights continuos y en tiempo real sobre cómo se sienten los empleados y qué es lo que más necesitan. Medir el compromiso de los empleados puede ser especialmente urgente durante los momentos de transformación empresarial o adopción de IA, ya que las nuevas herramientas y flujos de trabajo solo son efectivos cuando se incorporan completamente al trabajo diario.

Según Gallup, que mide el número de trabajadores en Estados Unidos que se sienten “activamente comprometidos”, el nivel de compromiso ha ido disminuyendo de manera constante desde que alcanzara su punto máximo en 2020. La consultora también señala bajos niveles de compromiso entre los millennials más jóvenes y la Generación Z, quienes indican una caída significativa en la sensación de que se les tiene en cuenta, de tener oportunidades para aprender y de crecer profesionalmente en el trabajo.

La falta de programas eficaces que fomenten el compromiso y el desarrollo profesional puede generar riesgos significativos para la fuerza laboral. Según el reporte más reciente del Foro Económico Mundial sobre el “Futuro del Empleo”, es probable que el 22 % de los empleos se vean afectados en los próximos cinco años.

Los empleadores también esperan que el 39 % de las habilidades requeridas en el mercado laboral cambien para 2030. En resumen, a menos que los trabajadores participen activamente en el futuro del trabajo, ellos y las organizaciones para las que trabajan están en riesgo.