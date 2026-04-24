Cómo aprovechar la IA para fomentar el compromiso de los empleados

La inteligencia artificial (IA) para fomentar el compromiso de los empleados se refiere a la amplia aplicación de machine learning (ML), procesamiento de lenguaje natural (PLN), análisis predictivos e IA generativa para comprender y optimizar la experiencia de los empleados.
Si bien la experiencia de los empleados se refiere a un sentido amplio de bienestar y productividad, el compromiso de los empleados se centra de manera más estrecha en temas como la dedicación laboral y el compromiso emocional. Los empleados altamente comprometidos están entusiasmados y motivados en su trabajo, lo que los hace más propensos a aceptar las condiciones cambiantes e impulsar el éxito organizacional a largo plazo.
Anteriormente, las organizaciones dependían de encuestas o registros de gerentes para facilitar el compromiso de los empleados,y la IA proporciona a RR. HH. y a los gerentes insights continuos y en tiempo real sobre cómo se sienten los empleados y qué es lo que más necesitan. Medir el compromiso de los empleados puede ser especialmente urgente durante los momentos de transformación empresarial o adopción de IA, ya que las nuevas herramientas y flujos de trabajo solo son efectivos cuando se incorporan completamente al trabajo diario.
Según Gallup, que mide el número de trabajadores en Estados Unidos que se sienten “activamente comprometidos”, el nivel de compromiso ha ido disminuyendo de manera constante desde que alcanzara su punto máximo en 2020. La consultora también señala bajos niveles de compromiso entre los millennials más jóvenes y la Generación Z, quienes indican una caída significativa en la sensación de que se les tiene en cuenta, de tener oportunidades para aprender y de crecer profesionalmente en el trabajo.
La falta de programas eficaces que fomenten el compromiso y el desarrollo profesional puede generar riesgos significativos para la fuerza laboral. Según el reporte más reciente del Foro Económico Mundial sobre el “Futuro del Empleo”, es probable que el 22 % de los empleos se vean afectados en los próximos cinco años.
Los empleadores también esperan que el 39 % de las habilidades requeridas en el mercado laboral cambien para 2030. En resumen, a menos que los trabajadores participen activamente en el futuro del trabajo, ellos y las organizaciones para las que trabajan están en riesgo.
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“Cada vez más, se exige a las principales empresas que fomenten entornos de trabajo positivos, flexibles y empáticos para satisfacer las necesidades de los empleados y retener a los mejores talentos”, dice Pete Teigen, estratega de experiencia del empleado de IBM Consulting. “Pero quizás lo más importante es que los empleados satisfechos y comprometidos con sistemas de apoyo sólidos son más productivos y tienen más probabilidades de aceptar el cambio”. Como IBM ha encontrado, los empleados adoptan nuevas estructuras empresariales con un 34 % más de frecuencia cuando el compromiso de los empleados está en el centro del diseño transformacional.
Para los líderes de recursos humanos que se enfrentan a una creciente desmotivación y una disminución de la satisfacción laboral, la adopción de la IA puede permitir programas de compromiso críticos a escala. Las soluciones de IA pueden encargarse de las tareas rutinarias, lo que permite a los trabajadores humanos centrarse en tareas que requieren un mayor contacto humano o que son más delicadas.
Otras herramientas de IA pueden facilitar programas de aprendizaje personalizados o feedback continuo, asegurando que ningún empleado se quede sin atención. Mediante análisis predictivos, las organizaciones pueden pronosticar requerimientos de retención o mejora de habilidades y responder rápidamente a las condiciones cambiantes.
Un programa de IA eficaz para fomentar el compromiso de los empleados transforma lo que solía ser una actividad periódica en una relación continua entre los empleados y la organización.
Las herramientas impulsadas por IA pueden aumentar la productividad de RR. HH. y fomentar el compromiso en toda la empresa. IBM conoce este cambio de primera mano, ya que la empresa emprendió una transformación de RR. HH. de amplio alcance en 2017. El trabajo dio como resultado AskHR, un agente de IA que procesa decenas de millones de interacciones cada año.
Mientras tanto, el departamento de IBM cuenta con una puntuación NPS de +74. Algunos de los beneficios más evidentes del uso de la IA para mejorar el compromiso de los empleados son:
La IA se puede aplicar en todo el ciclo de vida de los empleados, desde la incorporación hasta la desvinculación. Algunas de las principales áreas en las que se aplica son:
Con la automatización de tareas de RR. HH., la IA maneja los procesos rutinarios de RR. HH., incluidas consultas de beneficios, preguntas sobre políticas, solicitudes de licencia y papeleo de incorporación. Este cambio permite a los equipos de RR. HH. centrarse en el trabajo cultural de mayor valor donde el juicio humano tiene el mayor impacto. Con menos tiempo dedicado a tareas repetitivas, los líderes de RR. HH. pueden desarrollar iniciativas creativas y empoderadoras de compromiso de los empleados.
La IA puede ayudar a los gerentes con feedback en tiempo real o apoyo de coaching, cerrando la brecha entre las revisiones anuales y los tipos de conversaciones de desarrollo en curso que necesitan los empleados.
La IA puede mapear las brechas de habilidades individuales en función de las necesidades de la organización, ofreciendo programas de aprendizaje curados y recomendaciones de movilidad interna que evolucionan continuamente a medida que los empleados crecen y las empresas cambian.
La IA sobresale en proporcionar comunicaciones personalizadas a gran escala, lo que permite que los empleados individuales reciban información oportuna y relevante de su lugar de trabajo. La IA podría adaptar las comunicaciones internas, como los mensajes de registro o reconocimiento, en función de las funciones o preferencias individuales. Este enfoque ayuda a que las comunicaciones oficiales se sientan genuinas en lugar de genéricas.
Cada vez más, la IA se utiliza para asignar a las personas a puestos específicos e identificar los riesgos de fuga. Al analizar la rotación y los datos históricos relacionados con los comportamientos de los empleados, junto con puntos de datos más tradicionales como las encuestas de participación de los empleados, los modelos de IA pueden marcar de manera proactiva posibles problemas. Esta insight facilita las intervenciones oportunas. Por ejemplo, si un empleado de alto rendimiento parece estar desvinculándose, se espera que estos sistemas alerten a un gerente, quien luego puede discutir nuevos desafíos y oportunidades con ese empleado.
Mientras que los programas tradicionales de compromiso de los empleados suelen medir la satisfacción y el crecimiento una vez al año, las encuestas más breves y frecuentes impulsadas por IA pueden ofrecer insights aplicables en la práctica de forma inmediata. Mediante el análisis de sentimientos en las comunicaciones oficiales, los sistemas de IA pueden sacar a la luz temas emergentes y tonos emocionales en todos los equipos rápidamente, dando a los directivos acceso a los datos de los empleados más actuales posibles.
Los sistemas de IA también son expertos en presentar candidatos internos con capacidades adyacentes para puestos vacantes, según Robert Enright, asociado de estrategia de fuerza laboral en IBM Consulting. La IA puede “sacar a la superficie la capacidad de aprendizaje y el potencial interno para ampliar el grupo de talentos disponible en lugar de reducirlo a través de expectativas poco realistas”. Al ofrecer de forma proactiva múltiples vías para el desarrollo profesional, las organizaciones pueden mantener a los trabajadores comprometidos continuamente.
El análisis de IA basado en datos permite a los líderes de recursos humanos establecer un punto de referencia del compromiso en todos los departamentos y funciones. Este análisis les permite medir el compromiso con los estándares de la industria o modelar la eficacia de iniciativas de compromiso específicas.
Estas plataformas aplican IA y automatización robótica de procesos (RPA) para agilizar las operaciones repetitivas de RR. HH. Las capacidades comunes incluyen flujos de trabajo de incorporación automatizados, administración de beneficios y seguimiento del cumplimiento. Al eliminar el procesamiento manual de las tareas de gran volumen, reducen los errores y permiten a los equipos de RR. HH. realizar un trabajo estratégico, incluido el fomento de relaciones más cohesivas con otros empleados.
Las herramientas de IA conversacional orientadas a los empleados manejan una amplia gama de consultas de los empleados las 24 horas del día. Pueden responder preguntas sobre políticas de RR. HH., guiar a los empleados a través de procesos administrativos, apoyar la incorporación de nuevos empleados y facilitar los registros o informes de progreso. Por lo general, también escalan casos complejos al personal humano de RR. HH. Los sistemas avanzados personalizan las interacciones basadas en interacciones pasadas, así como en los roles de los empleados.
La IA agéntica lleva estos conceptos más allá, encadenando múltiples acciones con una supervisión humana mínima. Por ejemplo, el agente virtual interno de IBM, AskHR, automatiza más de 80 tareas de RR. HH. y maneja más de 2.1 millones de conversaciones de empleados cada año. Los agentes de IA también pueden identificar carencias de habilidades, recomendar programas de formación personalizados y automatizar flujos de trabajo de mejora de habilidades, fomentando una cultura de crecimiento continuo y autoservicio.
Las herramientas de análisis predictivos aplican el machine learning a los datos de la fuerza laboral para generar insights aplicables en la práctica sobre la motivación y el bienestar de los empleados. Estos sistemas pueden predecir el desgaste y monitorear la salud de los equipos individuales. Estos resultados suelen mostrarse a los líderes y gerentes de RR. HH. a través de paneles, lo que permite tomar decisiones basadas en datos en lugar de respuestas reactivas a problemas inmediatos.
Las plataformas de rendimiento mejoradas con IA trascienden el ciclo de revisión anual para respaldar el feedback continuo y la alineación de objetivos durante todo el año. Algunas características de estos sistemas pueden incluir el seguimiento automatizado del progreso de los objetivos, los resúmenes del rendimiento de los empleados o la recopilación de feedback en tiempo real, junto con la identificación de brechas de habilidades.
El monitoreo de los patrones de comunicación y los datos de comportamiento requiere una actitud cuidadosa hacia las preocupaciones de privacidad. Sin protecciones de datos sólidas y prácticas de recopilación transparentes, las organizaciones pueden encontrar que los empleados se sienten microgestionados o vigilados constantemente. Los líderes empresariales deben definir límites claros entre los analytics legítimos de la fuerza laboral y el monitoreo invasivo. Luego, deben comunicar esos límites abiertamente al personal, explicando qué datos se recopilan, cómo se usa y en qué decisiones influye.
Cuando las organizaciones depositan una confianza excesiva en los resultados generados por IA, corren el riesgo de subutilizar el juicio humano y la empatía que requiere una gestión eficaz de las personas. El uso de IA puede identificar patrones, pero no puede interpretar los matices. Tampoco pueden construir la confianza interpersonal específica que impulsa un compromiso genuino. Los flujos de trabajo de IA deben tener objetivos específicos y alcanzables y la cadena de responsabilidad de supervisión debe ser clara.
La automatización excesiva de las interacciones sensibles de RR. HH. (quejas, procesos disciplinarios o divulgación de estado) hace que los empleados se sientan invisibles y sin apoyo.
Los modos de IA entrenados con datos históricos de la fuerza laboral pueden afianzar o amplificar los sesgos existentes en la forma en que se evalúa o recomienda a los empleados para el desarrollo profesional. Sin auditorías regulares de sesgo y datos de entrenamiento diversos, los sistemas de participación con IA corren el riesgo de perjudicar a los empleados que fueron diseñados para apoyar.
Los programas de compromiso exitosos impulsados por IA requieren mucho más que una simple selección de tecnología. Exigen un enfoque deliberado que centre a los empleados y conecte los analytics con la acción. Algunas estrategias clave incluyen:
Adoptar la IA sin un plan decisivo sobre cómo se utilizará y qué problemas resolverá no desbloqueará el verdadero valor. Identifique los retos específicos relacionados con el compromiso, como la elevada tasa de rotación o el abandono de los nuevos empleados, antes de seleccionar las herramientas. Cree métricas para el éxito y mecanismos de feedback frecuentes para que los equipos puedan medir la eficacia a lo largo del tiempo.
Antes de la implementación, defina qué datos se recopilarán, cómo se almacenarán, quién puede acceder a ellos y cuánto tiempo se conservarán. Establezca un proceso de revisión ética de la IA para casos de uso de alto riesgo.
Una encuesta reciente encontró que si bien el 76 % de los ejecutivos creía que los empleados estaban entusiasmados con la adopción de la IA, solo el 31 % de los contribuyentes individuales estaban de acuerdo. Los líderes empresariales deben estar atentos no solo para explicar cómo se desplegará la IA, sino también cómo ayudará a los empleados y promoverá el negocio en general.
Los gerentes deben ser abiertos con los empleados sobre qué sistemas de IA están en uso, qué datos recopilan, cómo se generan los insights y en qué decisiones podrían influir. La transparencia es un requisito previo para la confianza, que a su vez determina si los datos de interacción son auténticos.
Las implementaciones de interacción con IA más eficaces utilizan los datos para impulsar el crecimiento, en lugar de limitarse a medir resultados. Cuando los empleados ven que los insights de IA dan como resultado mejores recomendaciones de experiencia de aprendizaje o conversaciones más significativas con los gerentes, es más probable que confíen en los sistemas.
Idealmente, la IA informa y ayuda a la toma de decisiones humanas en lugar de reemplazarla. Este enfoque es cierto en situaciones de alto riesgo como la gestión del desempeño y la promoción. Establezca políticas claras sobre qué decisiones requieren revisión humana independientemente de los resultados de la IA y asegúrese de que los empleados tengan acceso de manera consistente a un punto de contacto humano para los problemas consecuentes.
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