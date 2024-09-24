La IA y el futuro de la agricultura

Las sequías, inundaciones, calor extremo y olas de frío son solo algunas de las maneras en que el cambio climático está afectando a Texas, causando problemas constantes a sus agricultores y ganaderos. Está afectando a todos los tejanos: el año pasado, el departamento de agricultura del estado publicó un informe que vincula el cambio climático con el aumento de los precios de los alimentos y una mayor inseguridad alimentaria.

David Chapin, agricultor y empleado de IBM en Lampasas, Texas, que ha trabajado con IBM para probar soluciones de gestión del agua, ha pasado más de una década viendo cómo el cambio climático causa estragos en su huerto. Comenzó con 3600 olivos, todos los cuales fueron destruidos por la tormenta invernal Uri en 2021. Al año siguiente recibió una subvención del USDA para reemplazar los árboles con peras, ciruelas, albaricoques y duraznos, que eran más resistentes al invierno, pero también requerían más agua, y su sistema de riego no podía seguir el ritmo.

"Dado que es crucial monitorear la humedad a nivel de raíz, no solo la superficie, estoy buscando un método preciso para manejar esto", explica Chapin. "La IA podría ayudar analizando las necesidades de agua en diferentes áreas, pero requeriría numerosos sensores subterráneos. Idealmente, me gustaría mapas de condiciones del suelo en tiempo real y predicciones futuras de riego para gestionar mejor el almacenamiento de agua y evitar la escasez".

IBM y Texas A&M AgriLife están colaborando para ayudar a los pequeños agricultores como Chapin. El resultado es Liquid Prep, una herramienta que tiene como objetivo brindar a los agricultores la información que necesitan sobre dónde y cuándo regar de la manera más eficiente posible, con planes para desplegar y escalar la tecnología en las regiones áridas de Estados Unidos.

Liquid Prep utiliza un sensor IoT combinado con una aplicación móvil que se ejecuta en IBM Cloud. Los agricultores pueden configurar un sensor de humedad en el suelo y vincularlo a su aplicación móvil para monitorear la humedad del suelo y luego cargarlo para analizarlo. Actualmente, el equipo del proyecto está ampliando la aplicación para incluir datos meteorológicos, tipos de suelo y apoyo a la decisión de cuándo regar, para que los agricultores puedan gestionar el riego de forma más eficaz.

"Los pequeños agricultores no suelen estar muy avanzados tecnológicamente, y esa es una de las diferencias críticas entre los pequeños agricultores y los grandes agricultores", dice Chapin. "Pero la gente entiende cómo usar un teléfono celular y usar algunas aplicaciones, y Liquid Prep es una aplicación bastante simple de operar: ahí es donde cambiará el campo de juego".