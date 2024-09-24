La IA y el futuro de la agricultura

Casi la mitad de la población mundial vive en hogares que dependen de los sistemas agroalimentarios como su principal fuente de empleo, según las Naciones Unidas. Y con la proyección de que la población mundial pasará de 7.3 mil millones a 9.7 mil millones para 2050, la escasez de agua y las malas cosechas debido al cambio climático podrían provocar una escasez mundial de alimentos catastrófica.
Para mantener al día con la creciente población, el mundo necesitará aumentar la producción agrícola en un 60 % durante los próximos 25 años, e incluso entonces es posible que todavía tengamos 300 millones de personas que pasen hambre. Al mismo tiempo, se espera que los rendimientos de los cultivos en hileras disminuyan en un 11 % debido a un clima más extremo y más plagas. En este momento, se necesitan alrededor de 136 millones de dólares en Estados Unidos y alrededor de 12 años para desarrollar un nuevo rasgo de cultivo.
El mundo se está calentando, hay menos agua dulce y los cultivos exitosos de antaño no serán confiables por mucho más tiempo. ¿Puede la IA ayudar a mitigar la inminente crisis agrícola a la que nos enfrentaremos en las próximas décadas?
El Dr. Abhisesh Silwal, científico de sistemas en la Universidad Carnegie Mellon, que piensa que la investigación se centra en IA y la robótica en la agricultura, cree que sí. "La IA podría conducir a predicciones más precisas y oportunas, especialmente para detectar enfermedades a tiempo", explica, "y podría ayudar a reducir la huella de carbono y el impacto ambiental al mejorar la forma en que usamos la energía y los recursos".
Estas son algunas empresas de agrotecnología y organizaciones sin fines de lucro que trabajan para vencer al cambio climático.
En Tanzania, David Guerena, científico agrícola del International Center for Tropical Agriculture, está utilizando la IA para acelerar la evolución de las plantas.
El proyecto de Guerena, llamado Artemis, utiliza IA y visión artificial para acelerar el proceso de fenotipado. "Las personas no son buenas para proporcionar estimaciones cuantitativas confiables de las cosas que vemos", explica. "No es posible que un humano cuente con precisión las flores de cientos de plantas en miles de parcelas. Nos cansamos, perdemos la concentración o simplemente no podemos ver físicamente todo lo que necesitamos. Una computadora no tiene estos problemas. Los modelos de visión artificial bien entrenados producen datos cuantitativos congruentes al instante".
Cuando el equipo de Guerena comenzó a trabajar con imágenes de teléfonos inteligentes, utilizó redes neuronales convolucionales (CNN). Hicieron el trabajo, pero ansiaban datos: necesitaban miles de ejemplos etiquetados para entrenarlos, lo cual era costoso y requería mucho tiempo. Su objetivo era desarrollar modelos para varios rasgos (como contar flores) en diferentes cultivos, pero las CNN eran demasiado exigentes para eso.
Hace unos años, aparecieron los transformadores de visión, y los modelos de código abierto como YOLO y Segment Anything y cambiaron las reglas del juego, explica Guerena. Estos modelos reducen drásticamente la necesidad de datos etiquetados. Ahora, en lugar de miles de ejemplos de imágenes recortadas, solo necesitan unos cientos. "El transformador de visión y los modelos fundacionales realmente nos han permitido acelerar el desarrollo de modelos".
El equipo de Guerena ahora está trabajando en la integración de Speech to Text y procesamiento de lenguaje natural junto con la visión artificial en los sistemas que están construyendo. Interactuar con las personas a través del habla natural puede ayudar a superar las barreras del idioma y la alfabetización, explica. Además, la combinación de diferentes tipos de datos puede crear una imagen más completa del desarrollo de las plantas en el campo. "Los propios agricultores pueden usar la función de voz para describir cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentaron durante la temporada", dice. "Si recopilamos estos datos en miles de granjas de todo el mundo, podemos reconstruir mejor cómo las condiciones ambientales locales afectan el rendimiento de las variedades".
Al crecer, Max Evans e Himanshu Gupta vieron de cerca cómo los patrones climáticos irregulares estaban afectando a sus comunidades. “Max creció en una finca de piñas en Ecuador, donde fue testigo directo de los impactos del cambio climático en los cultivos”, nos cuenta Gupta. “Me crié en un pueblo del norte de la India, donde a menudo teníamos que caminar una milla para obtener agua potable durante las sequías y las temporadas deficitarias de monzones”.
Esas experiencias dejaron impresiones duraderas en Evans y Gupta y los inspiraron a fundar ClimateAi. "Si bien la mayoría de las empresas de tecnología tienen como objetivo mejorar el pronóstico tradicional de 14 días, estos plazos no son aplicables en la práctica para los agricultores y las empresas de alimentos", dice Gupta. "Innovamos en la forecasting más allá de dos semanas, desplegando enfoques patentados de IA basados en la biofísica para pronosticar el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos de forma más económica, rápida y confiable que los modelos de supercomputadora utilizados por las agencias meteorológicas, incluida NOAA". Esto permite a ClimateAi proporcionar a los agricultores predicciones meteorológicas ultralocalizadas para el día o con meses de antelación. También pueden recomendar tiempos óptimos para plantar y cosechar cultivos específicos y estimar sus rendimientos.
ClimateAi realizó simulaciones para agricultores en Maharashtra, India, y descubrió que el calor extremo y la sequía provocarían una disminución de aproximadamente el 30 % en los resultados de tomate en la región durante las próximas dos décadas. Luego, una empresa de semillas de tomate utilizó estos insights para acelerar los ensayos para lanzar semillas tolerantes a la sequía para los pequeños agricultores de la zona. También se asoció con una importante empresa de alimentos y bebidas en la India para implementar playbooks en 300 aldeas, ayudando a alrededor de 100 000 pequeños agricultores. Los playbooks ofrecen consejos sobre las mejores semillas para usar, cómo gestionar el agua y los mejores momentos para plantar y cosechar, lo que ha dado como resultado una productividad que ha aumentado hasta en un 40 %.
El objetivo es hacer que los sistemas de alimentos y agua sean más resilientes al cambio climático y mejorar la vida en todo el mundo, explica Gupta, y los agricultores son una parte clave de estos sistemas: "[Son] los nodos críticos en las cadenas de valor de alimentos y agua.
La empresa de tecnología agrícola Avalo, con sede en Carolina del Norte, está utilizando IA explicable (xAI) para identificar con precisión los genes vinculados a rasgos complejos de los cultivos. El uso de perfiles genéticos detallados para guiar el mejoramiento permite a Avalo desarrollar cultivos cinco veces más rápido y 50 veces más barato que sus competidores, según el director ejecutivo (CEO) Brendan Collins. Un proyecto que Avalo ha abordado es la agricultura vertical, que es un método para cultivar en interiores durante todo el año. Si bien es excelente para ciclos de cultivo continuos, tiene problemas con los altos costos de energía y fertilizantes, lo que genera ganancias reducidas.
Si estas granjas pudieran cultivar cosechas más valiosas con mayor rapidez, señala Collins, obtendrían mayores beneficios. En este momento, el único cultivo que funciona bien en su sistema es la lechuga barata. Avalo se asoció con una granja vertical para cultivar brócoli, que es una de las verduras más caras en las tiendas de comestibles, pero tarda más de 120 días en crecer al aire libre. Analizaron más de 500 variedades de brócoli para crear una versión que se pueda cosechar en solo 37 días. Esta cosecha rápida también significó que no se necesitaban pesticidas, ya que el plazo era demasiado corto para que las plagas se convirtieran en un problema.
"Los genomas de las plantas son una locura", dice Collins. "Operan bajo reglas diferentes a las de los genomas animales". Mientras que los animales tienen genomas pequeños y eficientes para ahorrar energía, las plantas tienen genomas grandes y flexibles porque no pueden moverse para evitar amenazas, explica. Y a diferencia de los simples genomas diploides de los animales, muchas plantas tienen múltiples copias del genoma, como cuatro en el algodón, ocho en las fresas o incluso diez en la caña de azúcar, lo que las hace difíciles de estudiar. "Estamos entusiasmados con el uso de xAI para dar sentido a estos complejos genomas de plantas".
IBM® Sustainability Accelerator también se está asociando con agricultores de todo el mundo, compartiendo la experiencia de IBM en la nube y la IA para ayudarlos a adaptarse a un planeta cambiante.
“Nuestro objetivo es ayudar a equipar a los agricultores con los datos y las insights de IA necesarios para seguir siendo rentables, productivos y sostenibles frente a los desafíos climáticos y las amenazas ambientales”, dice Michael Jacobs, líder de Sustentabilidad e Innovación Social de IBM, Responsabilidad Social Corporativa. “Como resultado, cuatro de nuestros cinco proyectos sobre agricultura han concluido con aproximadamente 65 300 beneficiarios directos: agricultores y sus familias que utilizan tecnología para ayudar a aumentar los rendimientos y hacer que sus operaciones sean más resilientes. Estas soluciones se pueden escalar en diferentes geografías e industrias”.
Este es un breve resumen de uno de sus éxitos.
Las sequías, inundaciones, calor extremo y olas de frío son solo algunas de las maneras en que el cambio climático está afectando a Texas, causando problemas constantes a sus agricultores y ganaderos. Está afectando a todos los tejanos: el año pasado, el departamento de agricultura del estado publicó un informe que vincula el cambio climático con el aumento de los precios de los alimentos y una mayor inseguridad alimentaria.
David Chapin, agricultor y empleado de IBM en Lampasas, Texas, que ha trabajado con IBM para probar soluciones de gestión del agua, ha pasado más de una década viendo cómo el cambio climático causa estragos en su huerto. Comenzó con 3600 olivos, todos los cuales fueron destruidos por la tormenta invernal Uri en 2021. Al año siguiente recibió una subvención del USDA para reemplazar los árboles con peras, ciruelas, albaricoques y duraznos, que eran más resistentes al invierno, pero también requerían más agua, y su sistema de riego no podía seguir el ritmo.
"Dado que es crucial monitorear la humedad a nivel de raíz, no solo la superficie, estoy buscando un método preciso para manejar esto", explica Chapin. "La IA podría ayudar analizando las necesidades de agua en diferentes áreas, pero requeriría numerosos sensores subterráneos. Idealmente, me gustaría mapas de condiciones del suelo en tiempo real y predicciones futuras de riego para gestionar mejor el almacenamiento de agua y evitar la escasez".
IBM y Texas A&M AgriLife están colaborando para ayudar a los pequeños agricultores como Chapin. El resultado es Liquid Prep, una herramienta que tiene como objetivo brindar a los agricultores la información que necesitan sobre dónde y cuándo regar de la manera más eficiente posible, con planes para desplegar y escalar la tecnología en las regiones áridas de Estados Unidos.
Liquid Prep utiliza un sensor IoT combinado con una aplicación móvil que se ejecuta en IBM Cloud. Los agricultores pueden configurar un sensor de humedad en el suelo y vincularlo a su aplicación móvil para monitorear la humedad del suelo y luego cargarlo para analizarlo. Actualmente, el equipo del proyecto está ampliando la aplicación para incluir datos meteorológicos, tipos de suelo y apoyo a la decisión de cuándo regar, para que los agricultores puedan gestionar el riego de forma más eficaz.
"Los pequeños agricultores no suelen estar muy avanzados tecnológicamente, y esa es una de las diferencias críticas entre los pequeños agricultores y los grandes agricultores", dice Chapin. "Pero la gente entiende cómo usar un teléfono celular y usar algunas aplicaciones, y Liquid Prep es una aplicación bastante simple de operar: ahí es donde cambiará el campo de juego".
