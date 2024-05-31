La IA responsable puede revolucionar las agencias tributarias para mejorar los servicios a los ciudadanos

La nueva era de la IA generativa ha estimulado la exploración de casos de uso de IA para mejorar la productividad, mejorar la atención al cliente, aumentar la eficiencia y escalar la modernización de TI.
Una investigación reciente encargada por IBM indica que hasta el 42 % de las empresas encuestadas a escala empresarial han desplegado activamente la IA, mientras que un 40 % adicional está explorando activamente el uso de la tecnología de IA. Pero las tasas de exploración de casos de uso de IA y el despliegue de nuevas herramientas impulsadas por IA han sido más lentas en el sector público debido a los riesgos potenciales.
Sin embargo, el último estudio del director ejecutivo (CEO) realizado por el Instituto de Valor Empresarial de IBM encontró que el 72 % de los líderes gubernamentales encuestados dicen que las ganancias potenciales de productividad de la IA y la Automatización son tan grandes que deben aceptar un riesgo significativo para seguir siendo competitivos.
Las agencias de gestión de impuestos o ingresos son una parte del sector público que probablemente podría beneficiarse del uso de herramientas de IA responsable. La IA generativa puede revolucionar la administración tributaria e impulsar hacia un futuro más personalizado y ético. Pero las agencias tributarias deben adoptar herramientas de IA con supervisión y gobernanza adecuadas para mitigar los riesgos y generar confianza pública.
Estas agencias enfrentan una gran cantidad de desafíos complejos únicos para cada país, pero la mayoría de ellos comparten el objetivo de aumentar la eficiencia y proporcionar la transparencia que exigen los contribuyentes.
En el mundo de las agencias de gobierno, los riesgos asociados al despliegue de la IA se presentan de muchas maneras, a menudo con mayores apuestas que en el sector privado. Es esencial mitigar el sesgo de datos, el uso poco ético de los datos, la falta de transparencia o las violaciones de la privacidad.
Los gobiernos pueden ayudar a gestionar y mitigar estos riesgos confiando en las cinco propiedades fundamentales de IBM para una IA confiable: explicabilidad, imparcialidad, transparencia, solidez y privacidad. Los gobiernos también pueden crear y ejecutar estrategias de diseño y despliegue de IA que mantengan a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.
Para Explorar el punto de vista de los líderes de las agencias tributarias globales, el IBM Center for The Business of gobierno , en colaboración con el Kogod School of Business Tax Policy Center de la American University, organizó una serie de mesas redondas con stakeholder clave y publicó un informe Explorar la IA y los impuestos en la era moderna. Basándose en insights de académicos y expertos en impuestos de todo el mundo, el informe nos ayuda a comprender cómo estas agencias pueden aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia y crear una mejor experiencia para los contribuyentes.
El informe detalla los beneficios potenciales de ampliar el uso de la IA por parte de las agencias tributarias, incluida la mejora de la atención al cliente, la detección más rápida de amenazas, la identificación y la lucha contra las estafas fiscales de manera eficaz y la posibilidad de que los ciudadanos accedan a los beneficios con mayor rapidez.
Desde la publicación del informe, una mesa redonda posterior permitió a los líderes fiscales globales explorar qué sigue en su camino para acercar a las agencias tributarias de todo el mundo al futuro. En ambas reuniones, los participantes destacaron la importancia de una gobernanza y una gestión de riesgos eficaces.
Según el informe Tax Administration 2023 de la FTA, el 85 % de los contribuyentes individuales y el 90 % de las empresas ahora presentan impuestos digitalmente. Y el 80 % de las agencias tributarias de todo el mundo están implementando técnicas de vanguardia para capturar datos de los contribuyentes, y más del 60 % utilizan asistentes virtuales. La investigación de FTA indica que esto representa un aumento del 30 % con respecto a 2018.
Para las agencias tributarias, los asistentes virtuales pueden ser una forma poderosa de reducir el tiempo de espera para responder las consultas de los ciudadanos; Los asistentes 24/7, como los chatbots avanzados de IA de watsonx™, pueden ayudar a las agencias tributarias descentralizando el soporte fiscal y reduciendo los errores para evitar el procesamiento incorrecto de las declaraciones de impuestos. El uso de estos asistentes de IA también ayuda a agilizar las respuestas rápidas y precisas que ofrecen experiencias elevadas con ahorros de costos medibles. También permite sistemas fiscales de cumplimiento por diseño, proporcionando alertas tempranas de errores incidentales cometidos por los contribuyentes que pueden contribuir a pérdidas fiscales significativas para los gobiernos si no se resuelven.
Sin embargo, estas aplicaciones de IA generativa avanzada y de IA conllevan riesgos, y las agencias deben abordar las preocupaciones en torno a la privacidad de datos, la confiabilidad, los derechos fiscales y las alucinaciones de los modelos generativos.
Además, los sesgos contra los grupos marginados siguen siendo un riesgo. Las estrategias actuales de mitigación de riesgos (que incluyen roles humanos en el sistema y datos de entrenamiento sólidos) no son necesariamente suficientes. Cada país debe determinar de forma independiente las estrategias de gestión de riesgos adecuadas para la IA, teniendo en cuenta la complejidad de sus políticas fiscales y la confianza pública.
Ya sea utilizando modelos de lenguaje de gran tamaño existentes o creando los suyos propios, los líderes fiscales globales deben priorizar las infraestructuras/marcos de Gobernanza de la IA para gestionar los riesgos, mitigar el daño a su reputación y respaldar sus programas de cumplimiento. Esto es posible entrenando modelos de IA generativa utilizando sus propios datos de calidad y teniendo procesos transparentes con salvaguardas que identifiquen y alerten para la mitigación de riesgos y para casos de deriva y lenguaje tóxico.
Las agencias tributarias deben asegurarse de que la Tecnología brinde beneficios y produzca Resultados transparentes, sin sesgo y apropiados. A medida que los líderes de estas agencias Continuar a escala el uso de la IA generativa, IBM puede ayudar a los líderes de las agencias tributarias globales a entregar una Experiencia personalizada y de apoyo para los contribuyentes.
Las décadas de trabajo de IBM con las agencias tributarias más grandes del mundo, junto con la tecnología líder de IA con watsonx™ y watsonx.governance™, puede ayudar a escalar y acelerar el despliegue responsable y personalizado de la IA gobernada en las agencias tributarias.
