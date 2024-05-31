La IA responsable puede revolucionar las agencias tributarias para mejorar los servicios a los ciudadanos

La nueva era de la IA generativa ha estimulado la exploración de casos de uso de IA para mejorar la productividad, mejorar la atención al cliente, aumentar la eficiencia y escalar la modernización de TI.

Una investigación reciente encargada por IBM indica que hasta el 42 % de las empresas encuestadas a escala empresarial han desplegado activamente la IA, mientras que un 40 % adicional está explorando activamente el uso de la tecnología de IA. Pero las tasas de exploración de casos de uso de IA y el despliegue de nuevas herramientas impulsadas por IA han sido más lentas en el sector público debido a los riesgos potenciales.

Sin embargo, el último estudio del director ejecutivo (CEO) realizado por el Instituto de Valor Empresarial de IBM encontró que el 72 % de los líderes gubernamentales encuestados dicen que las ganancias potenciales de productividad de la IA y la Automatización son tan grandes que deben aceptar un riesgo significativo para seguir siendo competitivos.