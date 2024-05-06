1. Optimizar los protocolos utilizando datos históricos y sintéticos

Los protocolos complejos y estrictos son conocidos por retrasar los ensayos clínicos y erosionar la participación de los pacientes. Es primordial garantizar que las suposiciones iniciales resuenen con la ejecución en el mundo real. Entre en la era de la evaluación de protocolos basada en datos: utilizando herramientas de evaluación comparativa y modelos predictivos para medir las complejidades del protocolo y pronosticar cantidades de pacientes elegibles, que luego informan los ajustes del protocolo.

Profundizar en los datos históricos de los ensayos con una calificación de complejidad del protocolo también revela insights de oro, especialmente en torno a los elementos centrados en el paciente. Las facetas clave a destacar en el diseño de un protocolo incluyen la naturaleza del producto en investigación, el diseño del estudio, la definición del criterio de valoración, los criterios de elegibilidad, la carga administrativa, la presencia de procesos redundantes y el tiempo que un paciente necesitaría invertir para participar. Comprender estas dimensiones permite enfocar mejor el proceso de reclutamiento. Perfeccionar los protocolos de prueba no es algo puntual; es una búsqueda multidisciplinaria en evolución, enriquecida por lecciones del pasado para dar forma a futuros diseños de ensayos (más efectivos).

Aprender de los datos históricos del protocolo y utilizar eventos de escenarios generados sintéticamente para optimizar los criterios de inclusión y exclusión puede ser poderoso para lograr un diseño de ensayo eficiente. Al ajustar estos criterios, los protocolos pueden ayudar a atraer a un grupo de pacientes específico y más relevante, acelerando el reclutamiento.

Cuando los pacientes se alinean con los criterios de inclusión con mayor precisión, aumenta su disposición a inscribirse. Las directrices de la FDA de 2020 hicieron hincapié en la ampliación de los criterios de elegibilidad y la reducción de las exclusiones innecesarias. Los criterios de elegibilidad más amplios no solo agilizan el reclutamiento, sino que también promueven una mayor diversidad, lo que ayuda a garantizar un ensayo clínico más completo e inclusivo.

Los últimos desarrollos en modelos de lenguaje grandes (LLM) tienen el potencial de acelerar significativamente los procesos de diseño de protocolos. El enfoque manual actual intensivo en mano de obra puede comprometer la puntualidad, precisión y validez de los resultados. Los LLM demuestran una comprensión superior de las relaciones semánticas entre entidades dentro de los criterios de inclusión y exclusión. También poseen capacidades de generación de consultas que pueden automatizar el proceso de identificación de pacientes coincidentes con ensayos, lo que agiliza el proceso de puesta en marcha de los ensayos.

Además, las redes generativas adversariales (GAN) se pueden utilizar para simular escenarios de reclutamiento reales, optimizando aún más el diseño del protocolo. Estos avances tecnológicos prometen mejoras sustanciales en el diseño de protocolos, lo que en última instancia impulsa la inscripción de pacientes.

2. Adoptar enfoques descentralizados para ampliar el alcance y la eficiencia

Los ensayos clínicos descentralizados (DCT) están ganando terreno por su destreza para desmantelar los obstáculos tradicionales en la participación de los pacientes en la investigación clínica. Al eliminar las limitaciones geográficas, aumentar la accesibilidad y ampliar la base de participantes, los DCT no solo mejoran el reclutamiento y la retención, sino que también fomentan una mayor diversidad, dando la bienvenida a participantes de comunidades desatendidas.

La FDA, en su orientación preliminar de mayo de 2023, respaldó la adopción de DCT en medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos, destacando sus méritos, como una mayor comodidad para el paciente, una menor carga para el cuidador, un acceso más amplio a diversos datos demográficos, una mayor productividad de los ensayos y apoyo a la investigación en grupos de pacientes con enfermedades raras o con movilidad restringida.

Las tecnologías y el software de salud digitales son parte integral de los DCT. El aumento en el despliegue de resultados electrónicos informados por los pacientes (ePRO), evaluaciones electrónicas de resultados clínicos (eCOA) y consentimiento informado electrónico (eConsent) de 2020 a 2021, impulsado principalmente por organizaciones de investigación por contrato, subraya este cambio.

La incorporación de telesalud, monitoreo en tiempo real a través de dispositivos como Activity Tracker, monitores de presión arterial y otras herramientas digitales ahora es común en muchas áreas terapéuticas. Los dispositivos de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) son cada vez más importantes y pueden integrarse en los DCT. La rápida progresión de estas tecnologías está revolucionando los paradigmas de los ensayos clínicos.

Las tecnologías de salud digital y el software hacen más que mejorar la accesibilidad y la eficiencia en los ensayos clínicos. También sientan las bases hacia el ámbito de los datos de comportamiento digital. Este vasto conjunto de datos puede proporcionar información sobre los comportamientos de los pacientes. En algunos casos, un dispositivo wearable puede recopilar 120 millones de puntos de datos al día por cada paciente. El acceso a un volumen tan masivo de datos de comportamiento diario proporciona una comprensión integral de cada paciente, promoviendo un compromiso personalizado.

Este giro hacia la atención centrada en el paciente refuerza el reclutamiento y la retención de pacientes de ensayos clínicos. Además, al alejarse del modelo tradicional centrado en el sitio, los ensayos clínicos pueden aprovechar los datos a nivel nacional, identificar poblaciones subrepresentadas y, por lo tanto, fomentar una mayor diversidad dentro de las cohortes de ensayos clínicos.

3. Colaborar con la atención primaria: una mina de oro para el reclutamiento de pacientes

Forjar alianzas con médicos de atención primaria de la comunidad puede mejorar drásticamente la participación en ensayos clínicos. Dada su larga relación con los pacientes y su profundo conocimiento del historial de los pacientes, los proveedores de atención primaria ofrecen una puerta de entrada a una amplia y diversa reserva de posibles participantes en los ensayos. El vínculo de confianza entre los pacientes y su equipo de atención primaria no puede subestimarse.

El visto bueno de un médico de confianza puede influir enormemente en la decisión de un paciente de participar en un ensayo, lo que aumenta significativamente las cifras de inscripción. Involucrar al equipo de atención primaria no solo mejora el reclutamiento, sino que también eleva la calidad general de los ensayos.

Los médicos de atención primaria tienen acceso a una gran cantidad de datos médicos y de salud de los pacientes, incluyendo información estructurada y no estructurada, así como imágenes y videos médicos. El machine learning y los modelos de redes neuronales profundas pueden analizar eficazmente estos datos para identificar patrones, correlaciones y relaciones, lo que es particularmente útil para comprender el perfil único de un paciente.

Los modelos de visión artificial, como los modelos de redes neuronales, pueden ayudar a los médicos a detectar y clasificar enfermedades en imágenes médicas 2D y 3D. Los modelos fundacionales de visión artificial desarrollados recientemente han mejorado significativamente la precisión de las tareas de clasificación de imágenes.

La fusión de la inteligencia artificial (IA) con la atención primaria ofrece ventajas significativas en el ámbito de los ensayos clínicos. Al obtener información de diversos formatos de datos de pacientes, los médicos de atención primaria pueden lograr una comprensión más profunda de los perfiles de los pacientes. Estos conocimientos médicos pueden ser fundamentales para perfeccionar los protocolos de los ensayos y alinearlos más estrechamente con las experiencias genuinas de los pacientes y ayudar a garantizar una supervisión continua sobre la seguridad de los paciente. Cuando los pacientes participan en ensayos bajo el cuidado continuo de su médico, su probabilidad de participación sostenida aumenta, lo que reduce en consecuencia las tasas de deserción.

4. Perfeccionar las tácticas de marketing para aumentar la concientización y fomentar la confianza

Con base en datos de la Health Information National Trends Survey 2020, el 41.3 % de los 3772 adultos estadounidenses encuestados informaron no saber sobre ensayos clínicos. Aumentar esta concientización exige un impulso de marketing dirigido, utilizando herramientas como la promoción en las redes sociales, interactuando con líderes de opinión clave y campañas impactantes para cerrar la brecha con los posibles pacientes.

Los estudios de los últimos 10 años subrayan el profundo papel de la confianza en la determinación de la participación en la investigación clínica, especialmente entre los grupos subrepresentados. Un insight fundamental revela que la confianza, o la falta de ella, es un determinante principal de la participación. Los temores predominantes relacionados con la confianza incluyen el miedo al maltrato, la explotación y las consecuencias no deseadas.

Estas 3 tácticas han demostrado ser efectivas:

Publicidad en redes sociales impulsad por IA : mejore la eficacia del alcance en las redes sociales para las promociones de ensayos clínicos mediante algoritmos de IA en plataformas como Facebook, Instagram y X. Estos algoritmos pueden ayudar a curar anuncios y contenidos altamente personalizados y adaptados a la audiencia deseada. Mediante un análisis profundo con IA del comportamiento y los patrones de los usuarios, los mensajes promocionales pueden ajustarse para que resuenen en grupos de edad, ubicaciones geográficas e intereses de estado específicos, amplificando la relevancia y el impacto de la divulgación. Al aprovechar estas capacidades de IA, las promociones de ensayos clínicos en las redes sociales pueden dirigirse con precisión a la audiencia adecuada, transmitiendo el mensaje adecuado en el momento óptimo. Este enfoque estratégico no solo aumenta la concientización, sino que también fomenta un sentido de comunidad dentro de la audiencia, aumentando el compromiso y la probabilidad de participación en el ensayo clínico.

: forje asociaciones con influencers de atención médica y entidades de defensa de los pacientes de confianza. Su amplio alcance y credibilidad en los círculos de pacientes los convierten en aliados invaluables. Al colaborar, su respaldo puede ampliar eficazmente el alcance del mensaje y los niveles de participación. Campañas dirigidas a lugares de reclutamiento: ejecute campañas calibradas con precisión para sitios de reclutamiento individuales y sus comunidades asociadas. Esta especificidad ayuda a garantizar que la divulgación resuene con los atributos únicos de cada sitio o comunidad, captando la atención de los posibles participantes.

Un enfoque de marketing nítido y personalizado aumenta la visibilidad de los ensayos clínicos. Además, es crucial abordar y construir el factor de confianza, ya que desempeña un papel esencial para influir en las decisiones de participación. Las estrategias enumeradas son fundamentales para ampliar la concientización y fomentar la confianza entre los posibles participantes.

5. Optimizar el rendimiento del sitio y la inscripción con IA

La integración de capacidades habilitadas por IA en las operaciones biofarmacéuticas transforma la selección del sitio de ensayos clínicos, promueve la experiencia escalable en IA y ayuda a garantizar la rentabilidad. Los algoritmos de IA superan sistemáticamente a los métodos tradicionales mediante el análisis de datos intrincados de reclutamiento, lo que ayuda a garantizar un forecasting preciso para el estudio, la indicación y las inscripciones específicas de cada país. Al predecir con precisión las tasas de inscripción, la IA tiene el potencial de minimizar los riesgos financieros, perfeccionar las estrategias de inscripción y apoyar la presupuestación para evitar posibles contratiempos y retrasos.

Además, obtener insights instantáneos sobre el rendimiento del sitio mantiene informados a los stakeholders sobre la dinámica de inscripción, identifica rápidamente posibles cuellos de botella y sienta las bases para la toma de decisiones ágil y los ajustes necesarios. La automatización de IA permite el seguimiento del rendimiento del sitio en tiempo real, envía alertas de instrucción y ayuda a garantizar informes optimizados.



Además, los siguientes mejores mecanismos de acción tienen el potencial de proporcionar recomendaciones en tiempo real sobre las medidas más impactantes para mejorar el rendimiento del sitio. Esta agilidad ayuda a garantizar ensayos ininterrumpidos, reduce las interrupciones y capacita a los stakeholders para afrontar con destreza desafíos imprevistos.