El sistema médico moderno no atiende a todos sus pacientes por igual, ni siquiera de cerca. Se han reconocido importantes disparidades en los resultados de salud, que persisten desde hace décadas. Las causas son complejas y las soluciones implicarán cambios políticos, sociales y educativos, pero algunos factores pueden abordarse de inmediato aplicando inteligencia artificial para garantizar la diversidad en los ensayos clínicos.

La falta de diversidad en los pacientes de los ensayos clínicos ha contribuido a las brechas en nuestra comprensión de las enfermedades, los factores preventivos y la eficacia del tratamiento. Los factores de diversidad incluyen género, grupo de edad, raza, etnia, perfil genético, discapacidad, antecedentes socioeconómicos y condiciones de estilo de vida. Como el Plan de Acción de la Ley de Seguridad e Innovación de la FDA (enlace externo a ibm.com) afirma sucintamente: "Los productos médicos son más seguros y eficaces para todos cuando la investigación clínica incluye poblaciones diversas". Pero ciertos grupos demográficos están subrepresentados en los ensayos clínicos debido a barreras financieras, falta de concientización y falta de acceso a los sitios de ensayo. Más allá de estos factores, la confianza, la transparencia y el consentimiento son desafíos continuos al reclutar participantes de ensayos de grupos desfavorecidos o minoritarios.

Esta disparidad también tiene consecuencias éticas, sociológicas y económicas. Un informe de agosto de 2022 (enlace externo a ibm.com) de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina proyectó que se perderán cientos de miles de millones de dólares en los próximos 25 años debido a la reducción de la esperanza de vida y a la reducción de las vidas sin discapacidad. , y menos años trabajando entre poblaciones que están subrepresentadas en ensayos clínicos.

En Estados Unidos, la diversidad en los juicios es un imperativo legal. La oficina de estado de las Minorías y Equidad en estado de la FDA proporciona amplias directrices y Recursos para ensayos y recientemente publicó directrices para mejorar la participación de poblaciones subrepresentadas.

Desde perspectivas morales, científicas y financieras, diseñar ensayos clínicos más diversos e inclusivos es un objetivo cada vez más destacado para la industria de las ciencias de la vida. Un enfoque basado en datos, con la ayuda del machine learning y la inteligencia artificial (IA), puede ayudar en estos esfuerzos.

La oportunidad

Las regulaciones de la FDA han exigido a las empresas de ciencias biológicas que presenten la eficacia de los nuevos medicamentos por características demográficas, como grupo de edad, sexo, raza y etnia. En las próximas décadas, la FDA también se centrará cada vez más en las influencias genéticas y biológicas que afectan la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Como se resume en un informe de la FDA de 2013, "Los avances científicos en la comprensión de las variables genéticas específicas que subyacen a la enfermedad y la respuesta al tratamiento se están convirtiendo cada vez más en el foco del desarrollo de productos médicos modernos a medida que nos movemos hacia el objetivo final de adaptar los tratamientos al individuo o clase de a través de la medicina personalizada".

Más allá de los datos demográficos y genéticos, hay muchos otros datos para analizar, incluidos datos de registros médicos electrónicos (EMR), datos de reclamaciones, literatura científica y datos históricos de ensayos clínicos.

Gracias al uso de analytics, machine learning e IA en la nube, las organizaciones disponen ahora de potentes herramientas para:

Forme un conjunto grande, complicado y diverso de datos demográficos de pacientes, perfiles genéticos y otros datos de pacientes

Comprenda los subgrupos subrepresentados

Cree modelos que abarquen diversas poblaciones

Cerrar la brecha de diversidad en el proceso de reclutamiento de ensayos clínicos

Asegurar que la trazabilidad y transparencia de los datos se alineen con las directrices y regulaciones de la FDA

Iniciar un ensayo clínico consta de cuatro pasos:

Comprender la naturaleza de la enfermedad Recopilación y análisis de los datos existentes de los pacientes Creación de un modelo de selección de pacientes Reclutamiento de participantes

Abordar la disparidad de diversidad durante los pasos dos y tres ayudará a los investigadores a comprender mejor cómo funcionan los medicamentos o productos biológicos, acortar el tiempo de aprobación de los ensayos clínicos, aumentar la aceptabilidad de los ensayos entre los pacientes y alcanzar los objetivos comerciales y de productos médicos.

Un marco basado en datos para la diversidad

A continuación se presentan algunos ejemplos que nos ayudan a entender las brechas de diversidad. Los pacientes hispanos/latinos constituyen el 18.5 % de la población, pero solo el 1 % de los participantes típicos del ensayo (enlace externo a ibm.com); Los pacientes afroamericanos/negros constituyen el 13.4 % de la población, pero solo el 5 % de los participantes típicos del ensayo. Entre 2011 y 2020, el 60 % de los ensayos de vacunas (enlace externo a ibm.com) no incluyeron pacientes mayores de 65 años, aunque el 16% de la población estadounidense tiene más de 65 años. Para cubrir lagunas de diversidad como estas, la clave es incluir a las poblaciones subrepresentadas en el proceso de reclutamiento de ensayos clínicos.

Para los pasos previos al reclutamiento, podemos evaluar la gama completa de fuentes de datos enumeradas anteriormente. Dependiendo de la enfermedad o afección, podemos evaluar qué parámetros de diversidad son aplicables y qué fuentes de datos son relevantes. A partir de ahí, los equipos de diseño de ensayos clínicos pueden definir los criterios de elegibilidad de los pacientes o ampliar los ensayos a sitios adicionales para garantizar que todas las poblaciones estén debidamente representadas en la fase de diseño y planificación del ensayo.

¿Cómo puede ayudarle IBM?

Para permitir de manera efectiva la diversidad en los ensayos clínicos, IBM tiene varias soluciones, incluida la gestión de datos, la realización de IA y analytics avanzados en la nube, y la configuración de una infraestructura/marco de operaciones de machine learning (ML Ops). Ayuda a los diseñadores de ensayos a suministrar y preparar datos, fusionar varios aspectos de los datos de los pacientes, identificar parámetros de diversidad y eliminar sesgos en el modelado. Para ello, utiliza un proceso asistido por inteligencia artificial (IA) que optimiza la selección y el reclutamiento de pacientes mediante una mejor definición de los criterios de inclusión y exclusión de los ensayos clínicos.

Dado que el proceso es rastreable y equitativo, proporciona un proceso de selección robusto para el reclutamiento de participantes en ensayos. A medida que las compañías de ciencias de la vida adoptan estas infraestructuras/marcos, pueden generar confianza en que los ensayos clínicos tienen poblaciones diversas y, por tanto, generar confianza en sus productos. Dichos procesos también ayudan a los profesionales de la salud a comprender mejor y anticipar los posibles impactos que los productos pueden tener en poblaciones específicas, en lugar de responder ad hoc, donde puede ser demasiado tarde para tratar las afecciones.

Resumen

Las soluciones y los servicios de consultoría de IBM pueden ayudarle a aprovechar fuentes de datos adicionales e identificar parámetros de diversidad más relevantes para que los criterios de inclusión y exclusión de ensayos puedan reexaminarse y optimizarse. Estas soluciones también pueden ayudarle a determinar si su proceso de selección de pacientes representa con precisión la prevalencia de la enfermedad y mejorar el reclutamiento de ensayos clínicos. Gracias al machine learning y la IA, estos procesos pueden adaptarse fácilmente a una amplia gama de ensayos y poblaciones como parte de un flujo de trabajo optimizado y automatizado.

Estas soluciones pueden ayudar a las empresas de ciencias de la vida a generar confianza con comunidades que históricamente han estado subrepresentadas en ensayos clínicos y mejorar los resultados de salud.