Cómo la IA está ayudando a las empresas a cumplir los objetivos de sustentabilidad

Las herramientas de IA como ChatGPT están acaparando los titulares, pero otras técnicas y herramientas de IA diseñadas específicamente para empresas están ayudando silenciosamente a las empresas a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad. La IA clásica ya se está utilizando ampliamente hoy en día en varios casos de uso, y la IA generativa está evolucionando rápidamente para abordar nuevas clases de casos de uso.

Anteriormente dirigí equipos técnicos que ayudaron a los clientes con sus implementaciones de IA. Cuando comencé como líder de sustentabilidad en Expert Labs, nuestra organización de servicios de tecnología profesionales, vi el potencial de la IA para ayudar con la eficiencia energética, la descarbonización y la reducción de residuos. Descubra los casos de uso actuales y emergentes de la IA en la gestión de residuos, la optimización, la reducción de energía y los informes ESG.

Cómo la IA está ayudando a las empresas a acelerar su camino hacia la sustentabilidad hoy

  • Gestión de activos: ya sea para infraestructura de empresas de servicios públicos o maquinaria de planta, la intervención oportuna puede prolongar la vida de un activo; reduciendo el volumen de residuos enviados a vertedero y el impacto ambiental de crear un reemplazo. Las soluciones de IA funcionan recopilando datos de rendimiento de los activos e introduciéndolos en modelos de machine learning, que pueden predecir el estado de los activos y el riesgo de falla.
  • Gestión de inventario: el transporte utiliza energía; además, es posible que los productos perecederos deban refrigerarse en tránsito y almacenamiento. La optimización del inventario es importante para garantizar que tenga suficientes existencias y satisfaga la demanda de los clientes. Al mismo tiempo, desea reducir la huella de carbono asociada con el movimiento y el almacenamiento de existencias. La IA ayuda a abordar este problema combinando aspectos como forecasting, entrega de última milla y optimización de enrutamiento.
  • Optimización del cronograma: este caso de uso es como la gestión de inventario, pero aborda el desafío de garantizar que tenga la dirección adecuada de talento. Si pensamos en el mantenimiento de activos, por ejemplo, las preguntas son qué técnicos están disponibles, dónde y cómo se debe priorizar su trabajo. No se trata de minimizar los desplazamientos. En cambio, es mejor priorizar la reparación de un activo más distante porque ese activo tiene un costo más alto o podría fallar antes. La IA puede abordar problemas como el mantenimiento de activos de manera eficiente.
  • Detección de anomalías: algunos fabricantes tienen objetivos de cero defectos. Si una pieza es defectuosa o se ensambla incorrectamente, es posible que no sea posible recuperarla o reciclarla. Los sistemas de reconocimiento de imágenes y videos pueden utilizar la IA para monitorear cada etapa de la fabricación, detectando cualquier discrepancia lo antes posible. Además de los materiales desperdiciados, se consume energía adicional cuando las piezas tienen que volver a trabajarse o rehacerse. Este caso de uso muestra cómo la IA puede ayudar procesando datos de imágenes y videos no estructurados, además de los datos estructurados de los ejemplos anteriores.
  • Optimización informática: los centros de datos consumen una gran cantidad de electricidad. Al utilizar la IA para comprender la demanda informática a lo largo del tiempo, es posible optimizar el uso de los recursos informáticos y de refrigeración. Ajustar los recursos a la demanda ayuda a ahorrar energía.
¿Hacia dónde seguir?

Durante el próximo año, espero ver a las empresas desplegar aplicaciones de IA generativa que ayuden con una nueva clase de casos de uso para cumplir con sus objetivos de sustentabilidad. Algunas empresas ya están trabajando en ellos.

El primero de ellos es utilizar la comprensión inteligente de documentos para procesar la información de sustentabilidad. Las empresas utilizan varias infraestructuras diferentes para informar su impacto ambiental de manera estandarizada. Es un proceso que requiere mucho tiempo para recopilar información relevante y producir informes ESG. El software de IA generativa recupera y resume información de texto de varios sistemas empresariales, incluidos los sistemas de proveedores, y la asigna a la infraestructura, con la opción de comentarios.

Por otro lado, la IA agiliza el procesamiento de la información ya compilada en informes ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG). Una empresa podría combinar la información de la orden de compra con el informe ESG de un proveedor. Por ejemplo, si sabe que es responsable de la mitad de la facturación de un proveedor, puede utilizar sus informes ESG para estimar su responsabilidad por las emisiones de alcance 3.

Para los inversionistas interesados en finanzas ecológicas, la IA podría procesar informes ESG de forma masiva para crear una lista restringida recomendada de empresas con una postura ambiental más sólida. En un caso de uso avanzado, los modelos de IA generativa ajustados con las políticas de sustentabilidad de una empresa podrían impulsar una aplicación de asesor para actividades como la selección de proveedores.

Es probable que los modelos de lenguaje grandes (LLM) fundacionales, ajustados con datos específicos del dominio, desempeñen un papel importante en aplicaciones inteligentes de procesamiento de texto como estas.

También es probable que los modelos fundacionales que utilizan datos geoespaciales dejen su huella en el próximo año más o menos. Estos modelos serán valiosos para predecir zonas de inundación, incendios forestales y otros riesgos climáticos. Las empresas de sectores como agricultura, venta minorista, servicios públicos y servicios financieros podrán utilizar estos modelos para la evaluación y mitigación de riesgos.

A medida que las empresas adoptan la IA generativa en estos nuevos casos de uso, también deben prestar atención a un nuevo conjunto de riesgos que están surgiendo, que van desde posibles problemas de privacidad hasta la falta de factualidad. Se necesita un enfoque de IA responsable y una infraestructura de gobernanza de la IA para garantizar que existan medidas de protección para el uso responsable de la IA clásica y la IA generativa.

Los objetivos de sustentabilidad y otros objetivos comerciales van de la mano. Para muchos de estos casos de uso, existe una estrecha relación entre la sustentabilidad y el costo. Reducir la energía, evitar el desperdicio y optimizar los recursos tiene beneficios financieros, así como ventajas ambientales. Al utilizar nuevas aplicaciones de sustentabilidad impulsadas por IA, a las empresas les resultará más fácil tomar decisiones que estén alineadas con sus objetivos de sustentabilidad.

 

