Durante el próximo año, espero ver a las empresas desplegar aplicaciones de IA generativa que ayuden con una nueva clase de casos de uso para cumplir con sus objetivos de sustentabilidad. Algunas empresas ya están trabajando en ellos.

El primero de ellos es utilizar la comprensión inteligente de documentos para procesar la información de sustentabilidad. Las empresas utilizan varias infraestructuras diferentes para informar su impacto ambiental de manera estandarizada. Es un proceso que requiere mucho tiempo para recopilar información relevante y producir informes ESG. El software de IA generativa recupera y resume información de texto de varios sistemas empresariales, incluidos los sistemas de proveedores, y la asigna a la infraestructura, con la opción de comentarios.

Por otro lado, la IA agiliza el procesamiento de la información ya compilada en informes ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG). Una empresa podría combinar la información de la orden de compra con el informe ESG de un proveedor. Por ejemplo, si sabe que es responsable de la mitad de la facturación de un proveedor, puede utilizar sus informes ESG para estimar su responsabilidad por las emisiones de alcance 3.

Para los inversionistas interesados en finanzas ecológicas, la IA podría procesar informes ESG de forma masiva para crear una lista restringida recomendada de empresas con una postura ambiental más sólida. En un caso de uso avanzado, los modelos de IA generativa ajustados con las políticas de sustentabilidad de una empresa podrían impulsar una aplicación de asesor para actividades como la selección de proveedores.

Es probable que los modelos de lenguaje grandes (LLM) fundacionales, ajustados con datos específicos del dominio, desempeñen un papel importante en aplicaciones inteligentes de procesamiento de texto como estas.

También es probable que los modelos fundacionales que utilizan datos geoespaciales dejen su huella en el próximo año más o menos. Estos modelos serán valiosos para predecir zonas de inundación, incendios forestales y otros riesgos climáticos. Las empresas de sectores como agricultura, venta minorista, servicios públicos y servicios financieros podrán utilizar estos modelos para la evaluación y mitigación de riesgos.

A medida que las empresas adoptan la IA generativa en estos nuevos casos de uso, también deben prestar atención a un nuevo conjunto de riesgos que están surgiendo, que van desde posibles problemas de privacidad hasta la falta de factualidad. Se necesita un enfoque de IA responsable y una infraestructura de gobernanza de la IA para garantizar que existan medidas de protección para el uso responsable de la IA clásica y la IA generativa.

Los objetivos de sustentabilidad y otros objetivos comerciales van de la mano. Para muchos de estos casos de uso, existe una estrecha relación entre la sustentabilidad y el costo. Reducir la energía, evitar el desperdicio y optimizar los recursos tiene beneficios financieros, así como ventajas ambientales. Al utilizar nuevas aplicaciones de sustentabilidad impulsadas por IA, a las empresas les resultará más fácil tomar decisiones que estén alineadas con sus objetivos de sustentabilidad.