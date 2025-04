¿Qué es la Declaración de Derechos de la IA?

La Declaración de Derechos de la IA fue presentada en octubre de 2022 por la Oficina de Política Científica y Tecnología de la Casa Blanca en un documento titulado “Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People”. También denominada Blueprint, la Declaración de Derechos de la IA se creó tras consultar a diversos académicos, grupos de derechos humanos, organizaciones sin fines de lucro y empresas del sector privado.

La Declaración de Derechos de la IA tiene por objeto apoyar el desarrollo de políticas y prácticas que protejan los derechos civiles y promuevan los valores democráticos en el despliegue y la gobernanza de los sistemas automatizados. Para lograrlo, el Blueprint establece cinco principios para mitigar los riesgos potenciales, como la discriminación algorítmica. También dirige cuestiones para el acceso a recursos o servicios críticos que pueden provenir de la IA en áreas, como la atención médica, los servicios financieros, entre otros.

La Declaración de Derechos de la IA consta de cinco principios básicos para ayudar a guiar el diseño, el uso y el despliegue de los sistemas de IA. Se proporcionan consideraciones específicas a través de cada principio, teniendo en cuenta diversas situaciones en las que los derechos civiles de las personas, como su libertad de expresión, derecho al voto o privacidad, pueden estar en riesgo.

Si bien el Blueprint no es vinculante y no exige el cumplimiento de los principios básicos, tiene la intención de fundamentar las decisiones políticas relacionadas con la IA donde la ley o política existente aún no proporciona orientación.