De la planificación a la ejecución: el flujo de trabajo de un agente real en el SDLC

Un verdadero agente de desarrollo (AI Coding Agent) debe trabajar de forma contextual y continua a lo largo de todo el ciclo de vida del software. Ese es el cambio clave que propone IBM Bob, que consolida y extiende el legado de watsonx Code Assistant en una única oferta integrada. En lugar de enfocarse solo en la velocidad de escritura, Bob se diferencia por sus modos de flujo de trabajo específicos (como plan, code, ask y advanced), inicializados de forma nativa mediante el archivo de contexto AGENTS.md y comandos de IDE como /init, ofreciendo una arquitectura de gobernanza clara y nativa.

Divide el recorrido en etapas claras: planificación, generación de código, pruebas automatizadas, modernización de sistemas y despliegue.

En la práctica, esto significa que antes de modificar archivos, el agente analiza el impacto en el ecosistema del repositorio, mapeando dependencias complejas en infraestructuras basadas en OpenShift y entornos de nube híbrida integrados con herramientas como HashiCorp.