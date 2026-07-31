Ocho formas de identificar los riesgos de software al principio del ciclo de vida de desarrollo y despliegue

Una guía práctica para encontrar vulnerabilidades antes, antes de que retrasen la entrega o lleguen a la producción
El desarrollo de software moderno produce más código y complejidad que nunca. Las herramientas de desarrollo asistido por IA pueden ahora generar lógica de aplicaciones, archivos de configuración y definiciones de infraestructura en segundos. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones se construyen a partir de grandes ecosistemas de bibliotecas de código abierto, API, imágenes de contenedores y plantillas de infraestructura como código (IaC).
El ciclo de vida de desarrollo y despliegue ahora se extiende más allá de escribir y publicar código para incluir el aprovisionamiento de infraestructura y los pipelines de entrega. Como resultado, el riesgo ya no se limita solo al código, sino que abarca todo el ciclo de vida.
Aunque este nuevo modelo acelera la innovación y mejora la eficiencia, también crea nuevos desafíos: las vulnerabilidades, las configuraciones inseguras y los secretos expuestos pueden ingresar al código base sin visibilidad inmediata. Incluso cuando el código se compila correctamente y pasa las pruebas automatizadas, es posible que existan riesgos ocultos en las dependencias, configuraciones de infraestructura e integraciones de servicios. Además, muchas organizaciones siguen operando con herramientas fragmentadas y una automatización limitada que ralentiza la ejecución tanto en el desarrollo como en el despliegue. Las configuraciones erróneas siguen siendo una fuente principal de violaciones de seguridad, y los estándares incongruentes impulsan el gasto innecesario en la nube y dificultan la escalabilidad.
Una investigación de Omdia, un grupo de investigación de tecnología, pone de manifiesto la rapidez con la que está evolucionando el escenario del desarrollo. Casi dos tercios de las organizaciones ya utilizan herramientas de desarrollo de IA generativa, mientras que más de la mitad ahora aprovisionan infraestructura en la nube a través de IaC.1
Aunque estos avances impulsan la velocidad y la escalabilidad, también aumentan el potencial de errores de configuración y riesgo sistémico. Abordar todos estos problemas no se trata solo de solucionar los puntos débiles. Se trata de crear un enfoque más proactivo, estandarizado y automatizado para identificar el riesgo desde el principio, a lo largo de ambos ciclos de vida. Las organizaciones que hacen esto bien pueden avanzar más rápido, reducir costos y construir sistemas más seguros y resilientes.
Las siguientes ocho prácticas pueden ayudar a los equipos de desarrollo a identificar y gestionar los riesgos antes.
Muchas comprobaciones de seguridad tradicionales se producen después de que el código ya se ha movido a través de varias etapas de la cadena de desarrollo.
Cuando las vulnerabilidades se descubren tarde, los desarrolladores deben volver a examinar los cambios anteriores y los equipos de seguridad deben determinar grandes volúmenes de hallazgos. Si bien los equipos resuelven problemas que podrían haberse identificado anteriormente, los plazos de lanzamiento pueden ralentizarse.
Introduzca la detección de riesgos durante el desarrollo para que los equipos puedan identificar vulnerabilidades mientras el código aún se está escribiendo. Resolver problemas mientras el contexto de desarrollo aún es reciente ayuda a prevenir que los riesgos se propaguen a lo largo del proceso y reduce la corrección costosa en etapas avanzadas.
Los desarrolladores pasan la mayor parte del tiempo trabajando en entornos integrados y repositorios de código. Los insights de seguridad que aparecen solo en paneles externos o informes en etapas avanzadas a menudo llegan sin el contexto que los desarrolladores necesitan para actuar rápidamente.
Incorpore insights directamente en los flujos de trabajo de los desarrolladores para ayudar a los ingenieros a identificar posibles vulnerabilidades mientras escriben o revisan código. Estos hallazgos de seguridad pueden poner de manifiesto lo siguiente:
La aparición de estas señales donde se realiza el trabajo de desarrollo permite a los equipos resolver problemas antes y mantener el progreso.
Las aplicaciones modernas dependen de múltiples componentes más allá del código que tengan. Las bibliotecas de código abierto, las imágenes de contenedores, las configuraciones de infraestructura, las API y las plantillas de despliegue influyen en la forma en que las aplicaciones operan en producción. La visibilidad a través de múltiples capas de la pila de aplicaciones permite una detección efectiva de riesgos:
El análisis conjunto de estas capas ayuda a detectar vulnerabilidades que el escaneo de código aislado puede pasar por alto.
Muchos riesgos de software moderno surgen a través de las relaciones entre los componentes en lugar de dentro de un solo código. Por ejemplo, una dependencia vulnerable puede ser explotable sólo cuando se combina con una exposición de servicio específica. Una configuración de infraestructura puede crear involuntariamente nuevas rutas de acceso entre servicios.
A medida que las aplicaciones se vuelven más distribuidas y modulares, estas interacciones se vuelven más complejas. Comprender cómo funcionan conjuntamente el código, las dependencias y la infraestructura entre entornos proporciona una visión más completa del riesgo de las aplicaciones y ayuda a detectar problemas que las comprobaciones de seguridad tradicionales pueden pasar por alto.
Las herramientas de seguridad pueden generar grandes volúmenes de hallazgos en entornos de desarrollo modernos. Pero no todas las vulnerabilidades representan el mismo nivel de riesgo. Una vulnerabilidad que afecta un servicio orientado al cliente puede requerir una corrección inmediata, pero el mismo problema en un entorno de desarrollo puede presentar un menor riesgo.
El contexto que conecta las vulnerabilidades con el comportamiento de las aplicaciones, la exposición de la infraestructura y los entornos de producción ayuda a los equipos a centrarse en los problemas con el mayor impacto potencial. Priorizar la corrección basada en el riesgo del mundo real ayuda a los equipos de desarrollo y seguridad a resolver los problemas más críticos rápidamente, sin ralentizar el progreso del desarrollo.
El aprovisionamiento manual mediante interfaces gráficas de usuario (GUI) de punto y clic o scripts personalizados es propenso a errores e ineficiente de usar a escala. El aprovisionamiento “ClickOps” lleva a despliegues incongruentes con pocas oportunidades de reutilización y colaboración entre equipos.
Al definir las huellas adecuadas de infraestructura en los módulos, los equipos de operaciones proporcionan la infraestructura que necesitan sin sobreaprovisionamiento costoso y derrochador, lo que permite a la organización entregar infraestructuras aprobadas, seguras y estandarizadas de forma eficiente. Este enfoque se habilita a través de:
El aprovisionamiento rápido abre enormes posibilidades, pero las organizaciones deben mantener la seguridad y el cumplimiento y evitar el sobreaprovisionamiento.
Un concepto relacionado con IaC es la política como código (PaC). Con este enfoque, las políticas organizacionales, como la seguridad, el cumplimiento y otras reglas de gobernanza, se representan como código, al igual que la infraestructura.
Y al igual que IaC, convertir las políticas en código ayuda a los clientes a automatizar, colaborar y auditar su gobernanza. Un beneficio clave aquí es que las políticas se pueden aplicar de manera proactiva, antes de que se cree una infraestructura que no cumpla las normas, en lugar de reactivamente, después de que sea demasiado tarde.
Implemente PaC mediante:
La infraestructura de aprovisionamiento requiere acceso seguro a recursos en la nube. Sin embargo, gestionar las credenciales entre proveedores y roles sigue siendo un reto persistente para muchas organizaciones.
El acceso debe estar regulado por controles basados en roles y principios de privilegio mínimo para ayudar a garantizar que los usuarios y sistemas solo tengan los permisos que necesitan. Reemplazar secretos estáticos de larga duración con credenciales generadas dinámicamente y de corta duración reduce el riesgo de exposición, limita la reutilización de credenciales y simplifica la gestión del ciclo de vida de las credenciales.
Este enfoque no solo refuerza la seguridad, sino que también ayuda a las organizaciones a cumplir con los requisitos mediante controles de acceso más estrictos y la reducción de la probabilidad de fuga de credenciales a lo largo del ciclo de vida del despliegue.
Los sistemas de software continúan evolucionando a medida que las prácticas de desarrollo se aceleran, y esa evolución se extiende ahora completamente a la fase de despliegue. El código generado por IA, los ecosistemas de código abierto y la infraestructura programable permiten a los equipos construir aplicaciones poderosas más rápido que nunca. Al mismo tiempo, introducen nuevas capas de riesgo que abarcan tanto el desarrollo como el despliegue.
Las organizaciones que presentan insights sobre riesgos antes en el ciclo de vida del desarrollo pueden reducir las interrupciones en las últimas etapas y ayudar a los desarrolladores a resolver problemas mientras el contexto de desarrollo aún está reciente. La extensión de este enfoque al despliegue, a través del aprovisionamiento de infraestructura estandarizado, la aplicación de políticas y la gestión dinámica de credenciales, ayuda a garantizar que la seguridad se aplique de manera congruente a medida que los sistemas avanzan hacia la producción.
Al incorporar estas prácticas a lo largo de todo el ciclo de vida, las organizaciones pueden proteger mejor sus entornos, aumentar la coherencia operativa y mantener el control a medida que escalan.
1 Developer-Focused Security to Fuel Productivity and Growth, Omdia, 2026.