Ocho formas de identificar los riesgos de software al principio del ciclo de vida de desarrollo y despliegue

El desarrollo de software moderno produce más código y complejidad que nunca. Las herramientas de desarrollo asistido por IA pueden ahora generar lógica de aplicaciones, archivos de configuración y definiciones de infraestructura en segundos. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones se construyen a partir de grandes ecosistemas de bibliotecas de código abierto, API, imágenes de contenedores y plantillas de infraestructura como código (IaC).

El ciclo de vida de desarrollo y despliegue ahora se extiende más allá de escribir y publicar código para incluir el aprovisionamiento de infraestructura y los pipelines de entrega. Como resultado, el riesgo ya no se limita solo al código, sino que abarca todo el ciclo de vida.

Aunque este nuevo modelo acelera la innovación y mejora la eficiencia, también crea nuevos desafíos: las vulnerabilidades, las configuraciones inseguras y los secretos expuestos pueden ingresar al código base sin visibilidad inmediata. Incluso cuando el código se compila correctamente y pasa las pruebas automatizadas, es posible que existan riesgos ocultos en las dependencias, configuraciones de infraestructura e integraciones de servicios. Además, muchas organizaciones siguen operando con herramientas fragmentadas y una automatización limitada que ralentiza la ejecución tanto en el desarrollo como en el despliegue. Las configuraciones erróneas siguen siendo una fuente principal de violaciones de seguridad, y los estándares incongruentes impulsan el gasto innecesario en la nube y dificultan la escalabilidad.

Una investigación de Omdia, un grupo de investigación de tecnología, pone de manifiesto la rapidez con la que está evolucionando el escenario del desarrollo. Casi dos tercios de las organizaciones ya utilizan herramientas de desarrollo de IA generativa, mientras que más de la mitad ahora aprovisionan infraestructura en la nube a través de IaC.1

Aunque estos avances impulsan la velocidad y la escalabilidad, también aumentan el potencial de errores de configuración y riesgo sistémico. Abordar todos estos problemas no se trata solo de solucionar los puntos débiles. Se trata de crear un enfoque más proactivo, estandarizado y automatizado para identificar el riesgo desde el principio, a lo largo de ambos ciclos de vida. Las organizaciones que hacen esto bien pueden avanzar más rápido, reducir costos y construir sistemas más seguros y resilientes.

Las siguientes ocho prácticas pueden ayudar a los equipos de desarrollo a identificar y gestionar los riesgos antes.