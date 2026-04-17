Las computadoras cuánticas se están acelerando hacia la relevancia criptográfica: el momento de prepararse es ahora.

La buena noticia es que las defensas están avanzando por delante de los riesgos.

El progreso se ha acelerado en toda la industria, ya que IBM es coautor de tres de los cuatro algoritmos de criptografía postcuántica publicados por el NIST en 2024 y ha estado trabajando con clientes en transformaciones de seguridad cuántica desde 2019. En los últimos años, IBM ha contribuido a aumentar la concientización sobre riesgos cuánticos a nivel de junta, evaluado la exposición de las organizaciones a riesgos relacionados y desarrollado hojas de ruta aplicables en la práctica para impulsar programas activos de migración y corrección. Las contribuciones de IBM van más allá de las empresas individuales para dar forma a múltiples estrategias gubernamentales nacionales de criptografía postcuántica (PQC) y convocar a consorcios de la industria para acelerar la transformación de PQC a gran escala.

Este impulso ya se está abriendo camino en todas las industrias también. Por ejemplo, IBM y Vodafone han estado trabajando para explorar cómo aplicar la criptografía postcuántica en la infraestructura y los sistemas de red de Vodafone. Además, IBM se asoció recientemente con plataformas de mensajería instantánea como Signal y Threema para rediseñar los protocolos de cifrado centrales para un mundo de seguridad cuántica. La oficina del director de sistemas de información (CIO) de IBM aprovecha su tecnología de seguridad cuántica para abordar los desafíos de descubrimiento, visibilidad, corrección y modernización en la gestión de la criptografía, y para adelantarse al riesgo de “cosechar ahora, descifrar después”.

Las organizaciones líderes de todas las industrias ya están inventariando los activos criptográficos, probando el uso de algoritmos postcuánticos e incorporando criptoagilidad en sus entornos. Y aunque la adopción temprana se concentró en sectores como las telecomunicaciones, el impulso ahora se está expandiendo a través de los servicios financieros, el gobierno, la atención médica y la infraestructura crítica.

Los estándares, herramientas y experiencia necesarios para avanzar existen ahora.