2025: el año en que la IA agéntica abierta cobró protagonismo

Desde las capacidades en los modelos de IA experimentales hasta el despliegue en el mundo real, 2025 fue el año en que la IA abierta acaparó la atención. Para IBM, esta evolución se plasma en BeeAI y Agent Stack, dos iniciativas de código abierto que han transformado la manera en que las empresas crean y despliegan agentes inteligentes.

BeeAI comenzó como un proyecto interno a principios de 2024, cuando IBM Research anticipó un cambio fundamental hacia los sistemas agénticos. “Empezamos a trabajar en eso a medida que se acercaba 2024 y ahora se siente todo muy pintoresco”, dijo Kate Blair, directora de incubación y experiencias tecnológicas de IBM Research, en una entrevista con IBM Think. “Pero nos centramos en cómo los usuarios finales podrían consumir los agentes”.

Inicialmente, el equipo exploró los sistemas conversacionales y lanzó una versión beta abierta llamada BeeAI for Business. Pero el impulso no era el adecuado. El equipo cambió de rumbo, abrió el código de BeeAI y se centró en los desarrolladores.

“Estábamos empezando a recibir feedback de los desarrolladores”, dijo Blair. “Tal vez en lugar de mirar la interfaz de usuario final para los agentes consumidores, deberíamos mirar la interfaz para los desarrolladores que crean agentes. Y de ahí surgió la infraestructura”.

Hoy en día, BeeAI Framework es un conjunto de herramientas de código abierto para agentes de construcción, que enfatiza la experiencia del desarrollador y la interoperabilidad. Admite la coordinación de múltiples agentes, el razonamiento basado en reglas y la integración con los principales modelos de IA. Bajo la gobernanza de Linux Foundation, BeeAI ha ganado terreno; ahora tiene más de 3000 estrellas de GitHub.