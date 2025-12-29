2025: el año en que la IA agéntica abierta cobró protagonismo

Desde las capacidades en los modelos de IA experimentales hasta el despliegue en el mundo real, 2025 fue el año en que la IA abierta acaparó la atención. Para IBM, esta evolución se plasma en BeeAI y Agent Stack, dos iniciativas de código abierto que han transformado la manera en que las empresas crean y despliegan agentes inteligentes.
BeeAI comenzó como un proyecto interno a principios de 2024, cuando IBM Research anticipó un cambio fundamental hacia los sistemas agénticos. “Empezamos a trabajar en eso a medida que se acercaba 2024 y ahora se siente todo muy pintoresco”, dijo Kate Blair, directora de incubación y experiencias tecnológicas de IBM Research, en una entrevista con IBM Think. “Pero nos centramos en cómo los usuarios finales podrían consumir los agentes”.
Inicialmente, el equipo exploró los sistemas conversacionales y lanzó una versión beta abierta llamada BeeAI for Business. Pero el impulso no era el adecuado. El equipo cambió de rumbo, abrió el código de BeeAI y se centró en los desarrolladores.
“Estábamos empezando a recibir feedback de los desarrolladores”, dijo Blair. “Tal vez en lugar de mirar la interfaz de usuario final para los agentes consumidores, deberíamos mirar la interfaz para los desarrolladores que crean agentes. Y de ahí surgió la infraestructura”.
Hoy en día, BeeAI Framework es un conjunto de herramientas de código abierto para agentes de construcción, que enfatiza la experiencia del desarrollador y la interoperabilidad. Admite la coordinación de múltiples agentes, el razonamiento basado en reglas y la integración con los principales modelos de IA. Bajo la gobernanza de Linux Foundation, BeeAI ha ganado terreno; ahora tiene más de 3000 estrellas de GitHub.
A medida que BeeAI crecía, IBM descubrió que el mayor desafío no era crear agentes, sino desplegarlos. Originalmente, la plataforma incluía una interfaz gráfica de usuario (GUI), pero el feedback reveló que las GUI se habían convertido en una expectativa.
“El mayor feedback que recibimos fue que las GUI se han convertido en gran medida en productos básicos”, dijo Blair. “Ofrecer la IU como parte de la pila no es realmente el componente central. Por lo tanto, nos centramos en el módulo del servidor. La gente quiere centrarse en la lógica de su agente. La función asesina es 'Déjame desplegar a mi agente rápidamente'. Eso es todo”.
Este insight impulsó un giro importante. La plataforma evolucionó hacia Agent Stack, una infraestructura abierta para un despliegue rápido e independiente de la infraestructura. Basado en el protocolo Agent2Agent (A2A), Agent Stack permite a los desarrolladores tomar un agente creado en cualquier lugar (BeeAI, LangGraph, CrewAI o código personalizado) y desplegarlo en minutos.
“Agent Stack es para personas que necesitan experimentar con distintas infraestructuras detrás de un cortafuegos”, afirmó Blair. “Necesitan apoyar a múltiples equipos con múltiples infraestructuras y cumplimiento. Deben ser autohospedados”.
Agent Stack aborda las realidades empresariales (cumplimiento, seguridad y escalabilidad) mientras permanece con código abierto, explicó Blair. Ofrece un servidor autoalojado, herramientas de interfaz de línea de comandos (CLI), integraciones para observabilidad, autorización y escalado automático. Su objetivo es ayudar a los equipos a pasar del prototipo a la producción sin vendor lock-in (dependencia de proveedores).
Agent Stack no se trata solo de implementación, sino que forma parte de un movimiento más amplio hacia la interoperabilidad. Al aprovechar A2A, permite que los agentes de diferentes entornos se comuniquen sin problemas.
La Linux Foundation anunció recientemente la creación de la Agentic IA Foundation con la contribución de Anthropic de su Model Context Protocol (MCP). “Estamos entusiasmados de que MCP se haya sometido a una gobernanza abierta”, dijo Blair. “Los estándares comunitarios gobernados abiertamente son lo que va a desbloquear más creatividad, más innovación y más soluciones”.
El proyecto AA2 está a punto de llegar a su primer lanzamiento importante. “Ya estamos viendo la colaboración entre A2A y MCP para estandarizar en una sola tarjeta para describir una entidad, ya sea una herramienta o recurso en MCP o un agente en A2A”, señaló. Blair ve esta tarjeta unificada como un catalizador para la interoperabilidad y la oportunidad de compartir registros, descubrimiento y utilización entre agentes y sistemas agénticos.
