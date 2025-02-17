Tu gato de casa podría ser más inteligente que ChatGPT. Si bien la inteligencia artificial ahora puede escribir poesía y aprobar los exámenes de la facultad de derecho, todavía no puede igualar las habilidades básicas de razonamiento que permiten a tu atigrado navegar por las repisas de las ventanas y abaltarse sobre sus presas.

Esa brecha, entre el dominio del conocimiento humano por parte de la IA y su incapacidad para igualar la comprensión del mundo físico que tienen los animales, se ha convertido en un reto crucial en la búsqueda de máquinas más inteligentes. El científico jefe de inteligencia artificial de Meta, Yann LeCun, puso el tema en el foco de atención la semana pasada en una cumbre sobre seguridad de la IA en París, argumentando que los “modelos mundiales” (sistemas de IA que forman representaciones internas de estructura, dinámica y relaciones causales) podrían ser clave para el avance de la inteligencia artificial.

Sin embargo, algunos investigadores líderes cuestionan si este enfoque es tan innovador como podría parecer.

“La IA estuvo empleando modelos mundiales desde la década de 1950, y varios subcampos de la IA dependen completamente de modelos mundiales”, Stuart J. Russell, profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de California en Berkeley, dijo a IBM Think. "Es tan novedoso e ingenioso como sugerir que las matemáticas podrían ser útiles para la física".