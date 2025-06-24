Por qué la IA puede necesitar pensar más como la otra mitad del cerebro

También había un ángulo computacional. El equipo estuvo trabajando con Dar Associative Memory, un tipo avanzado de red que se basa y amplía el modelo original de Hopfield. Estos sistemas son reconocidos por su sólida capacidad de memoria y sus excepcionales capacidades de recuperación de patrones.

"Desafortunadamente, lo que estas redes de memoria asociativa densa ganan en capacidad de memoria, lo pierden en plausibilidad biológica", dijo Kozachkov. "Por lo tanto, naturalmente nos preguntamos si estas redes podrían implementarse en hardware biológico".

Una vez que el equipo comenzó a pensar en la implementación biológica, los astrocitos surgieron rápidamente como el candidato más probable. Su estructura anatómica, su organización espacial y su dinámica bioquímica apuntaban a un papel potencial en la memoria.

Dependiendo de cómo se ajuste el sistema, el modelo puede comportarse como una memoria asociativa densa o adoptar las características de un transformador. Esta flexibilidad hace que sea más que una comparación vaga con la IA. Ofrece un enfoque práctico para considerar cómo el cerebro y los sistemas modernos de machine learning podrían resolver problemas similares.

“Si nuestra teoría es correcta, incluso en concepto, si no en detalle específico, tiene implicaciones de gran alcance sobre cómo pensamos sobre la memoria en el cerebro”, dijo Kozachkov. “Nuestra teoría sugiere que los recuerdos pueden codificarse dentro de las vías de señalización intracelular de un solo astrocito. Los pesos sinápticos emergen de las interacciones dentro de estas vías, así como de las interacciones entre astrocitos y sinapsis”.

Las implicaciones de la teoría para la IA son igualmente provocativas. Los sistemas actuales de machine learning luchan con la memoria. Neural networks tienen una capacidad limitada para retener información a largo plazo, y normalmente se utilizan arquitecturas como capas de atención o unidades de memoria externas para superar esto. Estos componentes aumentan el costo computacional y la complejidad.

Entre las predicciones que hace el modelo se encuentran que la interrupción de la señalización intracelular en los astrocitos debería afectar la recuperación de la memoria, y que la interferencia selectiva con las redes astrocíticas podría afectar ciertos tipos de aprendizaje. Estas ideas son comprobables, aunque técnicamente desafiantes, y podrían guiar el trabajo futuro tanto en neurociencia básica como en computación inspirada en el cerebro.

Por supuesto, el modelo sigue siendo teórico. Los investigadores tienen claro que su propuesta es un marco, no una conclusión.

"En primer lugar, sería genial que los experimentadores hicieran un esfuerzo serio para refutar nuestro modelo", dijo Kozachkov. "Es decir, intentar demostrar que está equivocado. Me encantaría colaborar en ese esfuerzo”.

Por ahora, la teoría invita a una reconsideración más amplia de cómo se estructura la inteligencia.

“Estamos al comienzo de una explosión cámbrica de inteligencia”, afirmó Kozachkov. “Por primera vez, sabemos cómo construir entidades no animales que sean inteligentes. Esto tiene enormes implicaciones para la neurociencia, que son difíciles de exagerar”.

Agregó que cree que la neurociencia todavía tiene mucho más que ofrecer al machine learning. “No creo que hayamos llegado siquiera a agotar las ideas que podemos tomar del cerebro para construir sistemas más inteligentes. No por mucho tiempo”.