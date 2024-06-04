El proyecto de ley se enfrenta a importantes retos, entre ellos impugnaciones legales, obstáculos antimonopolio y la reacción negativa de la opinión pública. Según los expertos, la prohibición podría tardar años en entrar en vigor si lo hace. Además, quedan dudas sobre la capacidad de la FTC para participar en la aprobación de la venta de la empresa.

Shou Zi Chew, director ejecutivo de TikTok, declaró que la compañía iniciaría impugnaciones legales contra el proyecto de ley. En una publicación de TikTok, Chew dijo: “No se equivoquen, esto es una prohibición, una prohibición de TikTok y una prohibición para usted y su voz... Estamos seguros y seguiremos luchando por sus derechos en los tribunales. Los hechos y la Constitución están de nuestro lado, y esperamos prevalecer”. Luego les dijo a los usuarios que compartieran historias sobre cómo TikTok impacta sus vidas para mostrar exactamente por qué están luchando.

Tal como está redactado el proyecto de ley, no será ilegal que los ciudadanos estadounidenses tengan la aplicación TikTok en sus teléfonos o utilicen la plataforma de redes sociales en el país. No obstante, las personas ya no podrán descargar la aplicación desde Estados Unidos. Según Time, los usuarios seguirán pudiendo usar la aplicación pero no podrán actualizarla con nuevas versiones, parches de seguridad y arreglos, lo que significa que la aplicación eventualmente no será utilizable ni segura. Si bien es posible realizar estas funciones a través de una red privada virtual, existen dudas sobre esta solución.

Aunque se ha firmado un proyecto de ley, no entrará en vigor hasta dentro de al menos nueve meses. Los usuarios de Estados Unidos aún pueden descargar la aplicación en el país sin problemas. Sin embargo, los usuarios de TikTok deben continuar monitoreando el progreso y las noticias sobre el proyecto de ley.