El presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley el 24 de abril de 2024, dando a Byte Dance, la empresa matriz china de TikTok, dos opciones: vender TikTok en un plazo de nueve meses o enfrentarse a la prohibición de la aplicación en Estados Unidos.
El proyecto de ley surge tras años de preocupación por el aumento del riesgo para la ciberseguridad que supone la aplicación. En marzo de 2024, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para prohibir TikTok, pero no fue aprobado por el Senado. Sin embargo, en abril, el presidente Mike Johnson incluyó el proyecto de ley TikTok de la Cámara de Representantes en un plan suplementario de ayuda exterior de 95 mil millones de dólares.
Un comunicado de abril de 2024 del Departamento de Defensa detalla las razones del gobierno federal para implementar una prohibición. John F. Plumb, subsecretario de Defensa para Política Espacial y asesor cibernético principal del Secretario de Defensa, describe a TikTok como un vector de amenaza potencial para Estados Unidos. A diferencia de las plataformas de redes sociales con sede en Estados Unidos, el gobierno chino afirma que tocará los datos de la plataforma en cualquier momento. Según Plumb, China ha utilizado sus capacidades cibernéticas para robar información confidencial, propiedad intelectual e investigación de instituciones del sector público y privado de U.S., incluida la base industrial de defensa, durante décadas.
“Las intrusiones cibernéticas chinas son las más prolíficas del mundo. En una crisis, los líderes de la RPC [China] creen que lograr el dominio de la información les permitirá aprovechar y mantener la iniciativa estratégica, interrumpir nuestra capacidad de movilización, proyectar y mantener la fuerza conjunta y garantizar el estado final deseado de la RPC”, dijo Plumb.
Además, la preocupación ha aumentado debido a la gran cantidad de personas que utilizan la aplicación. Cada día, 150 millones de usuarios acceden a la aplicación, lo que equivale a un tercio de los adultos y una sexta parte de los niños. Además de entretenimiento y videos divertidos, muchas personas usan TikTok para noticias y patrocinios de productos, lo que significa que la aplicación tiene una gran influencia en los usuarios. El general del ejército Paul M. Nakasone, comandante del Comando Cibernético de EE. UU., Director de la Agencia de Seguridad Nacional y Jefe del Servicio de Seguridad Central, dijo que el amplio uso proporciona a una nación extranjera una plataforma para Operaciones de información y vigilancia y plantea preocupaciones con respecto a quién controla esos datos.
El proyecto de ley se enfrenta a importantes retos, entre ellos impugnaciones legales, obstáculos antimonopolio y la reacción negativa de la opinión pública. Según los expertos, la prohibición podría tardar años en entrar en vigor si lo hace. Además, quedan dudas sobre la capacidad de la FTC para participar en la aprobación de la venta de la empresa.
Shou Zi Chew, director ejecutivo de TikTok, declaró que la compañía iniciaría impugnaciones legales contra el proyecto de ley. En una publicación de TikTok, Chew dijo: “No se equivoquen, esto es una prohibición, una prohibición de TikTok y una prohibición para usted y su voz... Estamos seguros y seguiremos luchando por sus derechos en los tribunales. Los hechos y la Constitución están de nuestro lado, y esperamos prevalecer”. Luego les dijo a los usuarios que compartieran historias sobre cómo TikTok impacta sus vidas para mostrar exactamente por qué están luchando.
Tal como está redactado el proyecto de ley, no será ilegal que los ciudadanos estadounidenses tengan la aplicación TikTok en sus teléfonos o utilicen la plataforma de redes sociales en el país. No obstante, las personas ya no podrán descargar la aplicación desde Estados Unidos. Según Time, los usuarios seguirán pudiendo usar la aplicación pero no podrán actualizarla con nuevas versiones, parches de seguridad y arreglos, lo que significa que la aplicación eventualmente no será utilizable ni segura. Si bien es posible realizar estas funciones a través de una red privada virtual, existen dudas sobre esta solución.
Aunque se ha firmado un proyecto de ley, no entrará en vigor hasta dentro de al menos nueve meses. Los usuarios de Estados Unidos aún pueden descargar la aplicación en el país sin problemas. Sin embargo, los usuarios de TikTok deben continuar monitoreando el progreso y las noticias sobre el proyecto de ley.
