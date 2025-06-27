Cuando la IA piensa por nosotros, el cerebro se vuelve más silencioso

El equipo de Kosmyna reclutó a 54 estudiantes universitarios del área de Boston y los equipó con gorras de electroencefalografía (EEG), que miden la actividad eléctrica en el cerebro. El objetivo era medir las fluctuaciones en tiempo real a medida que los participantes escribían ensayos breves utilizando una de tres herramientas: ChatGPT, un motor de búsqueda de Google simplificado o ninguna herramienta. Cada estudiante participó en múltiples sesiones de escritura, regresando al laboratorio en diferentes días.

Los investigadores no estaban probando conocimientos ni calificando ensayos por calidad. En cambio, estaban midiendo lo que los neurocientíficos llaman "conectividad neuronal", que se refiere al grado en que las diferentes partes del cerebro se comunican entre sí durante una tarea.

“No estábamos buscando inteligencia”, dijo Kosmyna. “No se trata de ser inteligente o no inteligente. Solo queríamos ver qué sucede en el cerebro cuando usas un LLM para completar una tarea cognitiva”.

Lo que encontraron fue sorprendente. Cuando los estudiantes utilizaron ChatGPT, sus cerebros mostraron una menor conectividad en regiones clave asociadas con el pensamiento activo y la memoria. Cuando los estudiantes trabajaban sin ninguna herramienta, confiando únicamente en su conocimiento, sus cerebros exhibieron una mayor comunicación interregional.

El experimento incluyó un giro. En la sesión final, algunos participantes se cambiaron a nuevos grupos. A un estudiante que había usado ChatGPT en sesiones anteriores se le pedía que escribiera sin él, y viceversa.

Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más interesantes. "Descubrimos que el orden en que los estudiantes usaban las herramientas realmente importaba", dijo Kosmyna. "Si comenzaron a usar ChatGPT y luego se les pidió que escribieran por su cuenta, su compromiso neuronal fue menor que si hubieran comenzado sin herramientas y solo luego usaran la IA".

Esa diferencia, si bien se basa en una pequeña muestra, insinúa algo más profundo: que confiar en la IA demasiado temprano en la vida puede interrumpir los procesos cognitivos que de otro modo se construirían con el tiempo. El fenómeno se hace eco de investigaciones anteriores sobre la descarga cognitiva, la tendencia de las personas a almacenar información en herramientas externas, como teléfonos inteligentes o sistemas GPS. Un documento de 2011 describió cómo es menos probable que las personas recuerden hechos cuando saben que pueden recuperarlos más tarde, a través de motores de búsqueda. En otras palabras, cuando confiamos en una herramienta para recordar por nosotros, dejamos de intentarlo. Y el estudio del MIT sugiere que una dinámica similar puede aplicarse a la escritura y al razonamiento.

"Lógicamente, podríamos esperar que hubiera diferencias cuando se usan herramientas y cuando no se usan", dijo Kosmyna. “Y eso es lo que observamos. Es diferente”.