Cuando la IA piensa por nosotros, el cerebro se vuelve más silencioso

Puede que la IA esté tomando el control mental más de lo que nos imaginamos. En un nuevo estudio del MIT Media Lab, los estudiantes que utilizaron ChatGPT para escribir ensayos exhibieron una actividad cerebral significativamente menor en comparación con aquellos que trabajaron sin él.
A medida que las herramientas de IA como ChatGPT se convierten en un elemento fijo en las aulas y los lugares de trabajo, surge una pregunta crítica: ¿cómo afectan nuestras mentes? La investigación del MIT Media Lab ofrece una pista temprana y aleccionadora. Y aunque los hallazgos no prueban que la IA haga que las personas sean menos inteligentes, sí plantean preguntas importantes sobre cómo el tiempo, la repetición y el uso excesivo pueden reducir nuestro esfuerzo cognitivo.
"Todavía no sabemos cuál es el equilibrio adecuado", dijo Nataliya Kosmyna, autora principal del estudio, en una entrevista con IBM Think. “Pero esta es una señal fuerte de que necesitamos entender mejor cuándo y cómo introducimos estas herramientas”.
El equipo de Kosmyna reclutó a 54 estudiantes universitarios del área de Boston y los equipó con gorras de electroencefalografía (EEG), que miden la actividad eléctrica en el cerebro. El objetivo era medir las fluctuaciones en tiempo real a medida que los participantes escribían ensayos breves utilizando una de tres herramientas: ChatGPT, un motor de búsqueda de Google simplificado o ninguna herramienta. Cada estudiante participó en múltiples sesiones de escritura, regresando al laboratorio en diferentes días.
Los investigadores no estaban probando conocimientos ni calificando ensayos por calidad. En cambio, estaban midiendo lo que los neurocientíficos llaman "conectividad neuronal", que se refiere al grado en que las diferentes partes del cerebro se comunican entre sí durante una tarea.
“No estábamos buscando inteligencia”, dijo Kosmyna. “No se trata de ser inteligente o no inteligente. Solo queríamos ver qué sucede en el cerebro cuando usas un LLM para completar una tarea cognitiva”.
Lo que encontraron fue sorprendente. Cuando los estudiantes utilizaron ChatGPT, sus cerebros mostraron una menor conectividad en regiones clave asociadas con el pensamiento activo y la memoria. Cuando los estudiantes trabajaban sin ninguna herramienta, confiando únicamente en su conocimiento, sus cerebros exhibieron una mayor comunicación interregional.
El experimento incluyó un giro. En la sesión final, algunos participantes se cambiaron a nuevos grupos. A un estudiante que había usado ChatGPT en sesiones anteriores se le pedía que escribiera sin él, y viceversa.
Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más interesantes. "Descubrimos que el orden en que los estudiantes usaban las herramientas realmente importaba", dijo Kosmyna. "Si comenzaron a usar ChatGPT y luego se les pidió que escribieran por su cuenta, su compromiso neuronal fue menor que si hubieran comenzado sin herramientas y solo luego usaran la IA".
Esa diferencia, si bien se basa en una pequeña muestra, insinúa algo más profundo: que confiar en la IA demasiado temprano en la vida puede interrumpir los procesos cognitivos que de otro modo se construirían con el tiempo. El fenómeno se hace eco de investigaciones anteriores sobre la descarga cognitiva, la tendencia de las personas a almacenar información en herramientas externas, como teléfonos inteligentes o sistemas GPS. Un documento de 2011 describió cómo es menos probable que las personas recuerden hechos cuando saben que pueden recuperarlos más tarde, a través de motores de búsqueda. En otras palabras, cuando confiamos en una herramienta para recordar por nosotros, dejamos de intentarlo. Y el estudio del MIT sugiere que una dinámica similar puede aplicarse a la escritura y al razonamiento.
"Lógicamente, podríamos esperar que hubiera diferencias cuando se usan herramientas y cuando no se usan", dijo Kosmyna. “Y eso es lo que observamos. Es diferente”.
Para evaluar la retención, los investigadores pidieron a los estudiantes que revisaran un tema de ensayo previamente asignado de una parte anterior del estudio e intentaran recrear el ensayo que habían escrito. Algunos habían escrito originalmente el artículo usando ChatGPT, mientras que otros no. Pero esta vez, todos tuvieron que trabajar de memoria.
El grupo que empezó con IA tuvo más dificultades. “No lo enmarcamos como una prueba de memoria”, dijo Kosmyna. "Pero sí vimos diferencias reales en lo bien que recordaban sus argumentos anteriores y cuánto del material original podían recuperar".
No fue solo que el grupo de IA se desempeñó peor. También parecían menos interesados en su propia escritura.
“Empezamos a preguntarnos sobre la propiedad”, dijo. “Si utilizó una herramienta para generar el contenido, ¿realmente siente que es suyo? ¿Lo recuerdas de la misma manera?
Esta cuestión de qué significa aprender cuando una herramienta hace el trabajo pesado se ha convertido en una preocupación creciente en los círculos educativos. Si bien muchos docentes han adoptado la IA para la lluvia de ideas o el apoyo lingüístico, a otros les preocupa que su facilidad de uso pueda obstaculizar el aprendizaje profundo.
Los hallazgos de Kosmyna no llegan a declarar daños, aunque sugieren que el momento puede ser crítico. Cuando los estudiantes comenzaron el estudio escribiendo por su cuenta y luego usaron ChatGPT, sus cerebros permanecieron más activos, incluso durante las sesiones asistidas por IA. "Es posible que construir esa base primero ayudara a preservar el compromiso", dijo. "No lo sabemos con certeza, pero apunta a la idea de que cuando presentamos estas herramientas realmente importa".
Aunque el estudio se centró en estudiantes universitarios, sus implicaciones son mucho más amplias. En un mundo en el que la IA se está incorporando rápidamente en las herramientas de productividad, los motores de búsqueda, el correo electrónico y las plataformas de programación, evaluar los riesgos de una dependencia excesiva ya no es hipotético.
Kosmyna ya está ampliando la investigación a otros ámbitos, incluida la ingeniería de software. Aunque se negó a compartir los resultados preliminares antes de la revisión por pares, confirmó que están surgiendo patrones similares. “El próximo estudio ya está hecho”, dijo. "Y estamos viendo algunas de las mismas tendencias".
Otros estudios sugieren que la automatización puede tener consecuencias cognitivas. Una investigación del University College London ha demostrado que el uso excesivo del GPS puede encoger el hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria espacial y el aprendizaje.
La preocupación de Kosmyna no es que la IA haga que las personas sean más tontas. Es que aún no entendemos cómo usarlo bien. “La IA es una herramienta poderosa, y está aquí para quedarse”, dijo. "Pero lo estamos integrando muy rápido, sin los datos para guiar cómo y cuándo debe introducirse".
Ella cree que los niños pueden ser particularmente vulnerables, no por el contenido de ChatGPT, sino porque sus cerebros aún se están desarrollando. “Hay una diferencia entre darle un tutor de IA a un joven de 19 años y dárselo a un niño de 9 años”, dijo. "Pero en este momento, no estamos distinguiendo entre esos escenarios".
A medida que las escuelas experimentan con tutores de IA y sistemas de aprendizaje adaptativo, Kosmyna insta a la precaución. “Necesitamos incluir a los maestros en esta discusión”, dijo. "Pero también necesitamos apoyarlos con datos reales, no solo con suposiciones".
Es posible que ese apoyo deba incluir protocolos que guíen cuándo los educadores deben alentar a los estudiantes a luchar por su cuenta y cuándo deben permitirles utilizar la ayuda de la IA. Sin ese andamio, el riesgo es una generación de aprendices que saben cómo dar instrucción a un modelo, pero no cómo pensar un problema difícil por sí mismos.
Aun así, Kosmyna enfatiza que este estudio es solo el comienzo. La muestra era pequeña. La tarea de escribir ensayos era estrecha. Los siguientes pasos para su equipo de investigación, dijo, implicarán estudios longitudinales más grandes en poblaciones más amplias y una gama más amplia de tipos de trabajo.
“No queremos entrar en pánico”, dijo. “Queremos hacer mejores preguntas”.
Hizo una pausa y luego añadió un último pensamiento.
"Si la IA va a formar parte de cómo pensamos, entonces necesitamos entender qué está cambiando antes de que nos cambie a nosotros."
