Entre los altos ejecutivos, los CMO están en la primera línea de la transformación tanto externa como interna, especialmente en las empresas B2C, donde el ciclo de retroalimentación entre los deseos de los clientes, el comportamiento y los datos internos es cada día más corto.
En el último episodio de Transformers, Barbra Sainsurin, directora global de marketing de la popular marca de ropa y minorista Anthropologie, se unió a la presentadora Ann Funai, directora de sistemas de información (CIO) y vicepresidenta de Transformación de Plataformas de Negocio de IBM, para discutir algunos de los mayores desafíos que enfrentan los líderes de marketing en la actualidad, y cómo Anthropologie está trabajando para superar estos desafíos con su transformación en marketing basada en datos.
“El tiempo entre el lanzamiento de una campaña y la recepción de señales de nuestros clientes es realmente corto”, dijo Sainsurin en el pódcast. “Eso significa que la velocidad a la que aprendemos también tiene que ser rápida. En Anthropologie, tuvimos que descubrir cómo es ese ciclo de retroalimentación y crear los procesos y sistemas que permiten a nuestros equipos recopilar datos, traducirlos en insights y, lo más importante, actuar en consecuencia en tiempo real”.
Como marca de venta minorista global con más de 200 tiendas y un fuerte crecimiento a principios de 2025, Anthropologie está profundamente conectada a la conversación cultural. Pero el alcance de esa conversación es amplio y está en constante evolución.
"Anthropologie está tratando de mantenerse conectado con nuestro cliente actual, pero también de atraer a este nuevo grupo demográfico de consumidores más jóvenes", dijo Sainsurin. "Tuvimos que comprender un poco o profundizar en... todas las conversaciones que nuestros clientes mantienen en torno a la moda, la música, los deportes, los viajes y las artes".
Sainsurin dijo que elegir dónde y cuándo pesar es clave.
“¿Qué conversaciones creemos que son auténticas para lo que somos como marca? Y entonces, ¿en qué momentos del año queremos intervenir en esas conversaciones? preguntó Sainsurin. “Uno, porque queremos dar la impresión de ser relevantes, pero segundo, también queremos dar la impresión de ser auténticos”.
Para las marcas B2C, la autenticidad lo es todo. En Anthropologie, eso significa participar intencionalmente en conversaciones y agregarles valor. "Es muy importante que no lo hagamos solo por subirnos al tren, sino que participemos intencionalmente en conversaciones en las que nuestros clientes sientan que deberíamos participar y, en segundo lugar, a las que sintamos que realmente podemos agregar valor y dimensionalidad”.
En las empresas, tanto de consumidores como empresariales, adaptarse al cambio también significa una colaboración más profunda entre los equipos. “La transformación no se puede hacer de forma aislada”, dijo. “Y realmente requiere alineamiento multifuncional para que sea efectivo”.
Esa alineación, dijo Sainsurin, debe abarcar todo el organigrama. Es fundamental contar con el apoyo de los equipos para garantizar que todos se muevan al mismo ritmo.
“La transformación del marketing solo ha tenido éxito porque me he convertido en una prioridad para asegurarme de que estoy acompañando a mis socios, a través de finanzas, compras y comercialización, creatividad, productos y operaciones”, dijo. “Porque el marketing es el primer lugar donde se capturan los cambios en el comportamiento del consumidor”.
Sainsurin enfatizó que la comunicación clara entre los equipos ha sido esencial para crear una alineación más amplia en torno a dónde invertir, qué priorizar y a quién dirigirse e involucrar.
“Desde la perspectiva del producto, también necesitábamos asegurarnos de presentar el producto adecuado que atrajera, interactuara y, en última instancia, convirtiera mejor a los [clientes] cuando los veamos tanto en línea como almacenar”, explicó.
El proceso, admitió, fue largo y difícil. "A medida que ejecuta, itera, evoluciona, captura, lee, reacciona, constantemente encuentra nuevos canarios en la mina de carbón que se convierten en indicadores futuros de dónde debe establecer el próximo objetivo".
Ahora que la primera fase de su transformación de marketing está casi completa, el enfoque ya está cambiando a lo que viene a continuación. Y dado que las mejores prácticas de marketing se ven desafiadas diariamente por los cambios en los comportamientos de los clientes y el aumento de la IA, el camino a seguir puede parecer abrumador.
"Entre IA, AEO y GEO, cada día aparece una terminología nueva", dijo. “Y es suficiente para hacer que mi cabeza dé vueltas”.
En el centro de todo, dijo Sainsurin, está el cliente. Para Sainsurin, eso significa interactuar de manera significativa con los consumidores y utilizar los datos para atenderlos mejor. “Cuando estoy traduciendo o teniendo una conversación con mi CFO y estoy usando métricas de marketing, hablo de esas métricas de marketing desde la perspectiva del cliente”, dijo.
Por ejemplo, puede que vea métricas de interacción sólidas en las redes sociales, pero luego se dé cuenta de que, cuando un cliente llega al sitio web, no está comprando los artículos promocionados, sino algo completamente diferente. Eso indica que mientras el marketing está haciendo su trabajo para impulsar el tráfico, es posible que la experiencia del sitio o la mezcla de productos necesiten ajustes.
"Probablemente necesitemos encontrar otras formas de asegurarnos de que cuando llegue a nuestro sitio, esté comprando los productos que tienen más impacto en nuestros objetivos de crecimiento".
Tratar de ver todo el recorrido a través de los ojos de un cliente también ha ayudado a Sainsurin a evitar caer en la jerga de marketing. Mantener la curiosidad, dijo, es esencial para cuestionar las propias suposiciones.
“Las métricas de marketing solo te dan una parte de ese recorrido”, dijo. "Y ha sido muy importante para mí educarme a mí mismo y [para otros] educarse a sí mismos a medida que impulsamos y extraemos ciertas métricas de marketing [y] comprender el impacto que esas decisiones tienen en las métricas del embudo descendente".
Su definición de éxito ahora ha evolucionado: "Va más allá de la eficacia de los medios", dijo. “Es como, ¿nuestras estrategias de marketing cumplieron con nuestros objetivos comerciales de adquirir nuevos clientes, retener a nuestros clientes existentes a un ritmo mayor o ayudar a impactar positivamente la salud de nuestra marca? Y con esos sistemas implementados, podemos tener esas conversaciones más sólidas y establecer esas conexiones más fácilmente”.
