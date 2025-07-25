Entre los altos ejecutivos, los CMO están en la primera línea de la transformación tanto externa como interna, especialmente en las empresas B2C, donde el ciclo de retroalimentación entre los deseos de los clientes, el comportamiento y los datos internos es cada día más corto.

En el último episodio de Transformers, Barbra Sainsurin, directora global de marketing de la popular marca de ropa y minorista Anthropologie, se unió a la presentadora Ann Funai, directora de sistemas de información (CIO) y vicepresidenta de Transformación de Plataformas de Negocio de IBM, para discutir algunos de los mayores desafíos que enfrentan los líderes de marketing en la actualidad, y cómo Anthropologie está trabajando para superar estos desafíos con su transformación en marketing basada en datos.

“El tiempo entre el lanzamiento de una campaña y la recepción de señales de nuestros clientes es realmente corto”, dijo Sainsurin en el pódcast. “Eso significa que la velocidad a la que aprendemos también tiene que ser rápida. En Anthropologie, tuvimos que descubrir cómo es ese ciclo de retroalimentación y crear los procesos y sistemas que permiten a nuestros equipos recopilar datos, traducirlos en insights y, lo más importante, actuar en consecuencia en tiempo real”.