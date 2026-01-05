Qué significa la IA para el futuro del trabajo

Tres capacidades serán las más importantes en los próximos años, según Seamans: “La capacidad de mejorar las habilidades de uno mismo, sin tener que pedírselo; hambre de conocimiento; y el deseo de ayudar a los demás, especialmente a los de su equipo”. Ninguna de estas es una competencia técnica. En cambio, todas requieren una disposición particular hacia el trabajo y los colegas, dijo Seamans.

El énfasis en las habilidades sociales se repitió una y otra vez en las entrevistas. “Habilidades de resolución de problemas, habilidades de comunicación: consígalas”, aconsejó Puri. “Probablemente son más importantes que nunca, porque estas máquinas pueden realizar muchas tareas potencialmente mecánicas”. Lo que sigue siendo claramente humano, argumentó, es la inteligencia emocional. “El cociente emocional sigue siendo en gran medida un rasgo humano. La empatía es un rasgo humano”.

Basándose en su experiencia en educación jurídica, Lester enfatizó la importancia del pensamiento crítico y la creatividad, la capacidad de abordar problemas desde ángulos inesperados, sintetizar información de maneras novedosas y ejercitar la intuición junto con el análisis.

“Una gran parte de lo que estamos enseñando es lo que la IA puede brindarnos”, dijo, refiriéndose al conocimiento fáctico. “La IA puede decirnos cuántos planetas orbitan alrededor del sol. Pero una gran parte de lo que estamos haciendo es enseñar a las personas a resolver problemas. Estamos enseñando a las personas a pensar creativamente, tal vez siguiendo caminos diferentes a los habituales: habilidades de pensamiento crítico. También estamos enseñando dónde la intuición y el instinto pueden ser tan útiles como una fórmula”.

Estas habilidades siempre han sido la base de la educación, pero están cobrando cada vez más importancia a medida que las funciones informativas del aprendizaje pueden delegarse a la IA. El reto ahora es hacer que las partes no transferibles (juicio, creatividad y fluidez interpersonal) sean el eje central del desarrollo profesional. “Averiguar cómo enseñar a las personas esas habilidades y continuar enseñando esas habilidades es, yo diría, uno de los desafíos número uno para la educación superior”.

Algo cambia cuando la supervisión humana se reemplaza por el monitoreo algorítmico. La vigilancia mediante la IA en el lugar de trabajo puede medir las pulsaciones de teclas, analizar expresiones faciales, rastrear el tono de voz y seguir movimientos físicos con una granularidad que ningún gerente humano podría mantener. “Siempre hemos tenido jefes”, dijo Lester. “A veces microgestión, a veces capataces brutales en un taller, a veces un supervisor oficinista”. Lo nuevo es que la IA puede “amplificar y sistematizar esos perjuicios”, convirtiendo la supervisión ordinaria en algo más abstracto, más omnipresente y más difícil de contradecir.

Lo que es más preocupante: la supervisión con la IA puede eliminar el elemento humano de las relaciones en el lugar de trabajo, relaciones que pueden ser opresivas, sí, pero también nutritivas. “Hay una cualidad anonimizada. Para bien o para mal, hemos tenido que trabajar con esas personas que son nuestros supervisores o nuestros mentores, y algunas de esas relaciones son muy positivas”.

Si bien gran parte de la conversación sobre la IA y el trabajo se centra en la eficiencia y el control, Lester estaba más interesado en su efecto en la atmósfera humana del lugar de trabajo. “Creo que la IA podría terminar teniendo efectos profundos en las relaciones interpersonales dentro del lugar de trabajo, incluidas aquellas que implican crecimiento, crecimiento profesional, aprendizaje, avance a través del aprendizaje interpersonal, asesoramiento, tutoría y jefatura. Y creo que eso será muy interesante. Vamos a tener que descubrir cómo equilibrar el valor y la utilidad de estas herramientas con la socialización interpersonal”.

Una consecuencia del cambio en curso es que el aprendizaje ya no puede tratarse como un evento único. “El aprendizaje y la educación no son el proceso cuando obtenemos un título, y el aprendizaje o educación ya terminaron”, dijo Puri. “Las cosas están cambiando todo el tiempo”.

Aboga por el “conocimiento de la IA” universal, una alfabetización básica que permita a los trabajadores de cualquier campo participar en la tecnología que está reconfigurando sus industrias. Las propias herramientas facilitan esto más que nunca, argumentó, porque los empleados pueden comunicarse con IA en lenguaje natural.

No obstante, una generación de estudiantes ahora se encuentra en “un patrón de espera”, como comentó Lester. Los jóvenes que siguieron las reglas y cultivaron las habilidades esperadas ahora están descubriendo que los sistemas de IA pueden reproducir esas habilidades en segundos, incluso el periodismo, reconoció Lester. “Las personas pueden obtener sus noticias con solo hacer clic en un botón, y la IA brinda un resumen de lo que acaba de suceder. Las personas quieren actuar. Están viviendo el mejor momento de su vida. Quieren tomar decisiones y quieren adquirir las habilidades que necesitan adquirir, y a veces ni siquiera saben cuál es la respuesta correcta”.

Ha surgido una división generacional en las actitudes hacia la IA, aunque no es la que cabría esperar. Las personas más jóvenes simplemente la usan todo el tiempo. “Nací en 1964, y no recurro a ella automáticamente, mientras que mis hijos, que están en edad universitaria, solo la ven como una herramienta cotidiana que usan todo el tiempo”.

El consejo de Lester a su propio hijo, que trabaja en IBM, es combinar la fluidez tecnológica con la inversión interpersonal. “No se puede tapar el sol con un dedo”, dijo. “Es necesario comprender el kit de herramientas básico”. Pero también le aconseja observar a los mentores, aprender cómo se construyen los equipos, desarrollar un juicio que se extienda más allá de “la magia computacional de la IA”. Ella le dice a su hijo que se concentre en “por qué son buenos en lo que hacen, por qué son buenos para construir equipos y pensar de manera táctica o estratégica sobre proyectos de construcción”.

El consejo de Puri para un hipotético joven de 20 años que ingresa a la fuerza laboral es similar. “Nunca temas a la tecnología; acéptala”, dijo. “Sé que estos son tiempos sin precedentes. Puede parecer muy incómodo. Pero después de haber estado en el campo durante mucho tiempo, puedo asegurarles que las personas que adoptan la tecnología son las que definirán el futuro”.

Detrás de todo esto se esconde la pregunta de si algunas formas de trabajo deberían seguir estando a cargo de personas por diseño. Cuando se le planteó la pregunta a Lester, hizo una larga pausa antes de responder.

“Los niños necesitan ser atendidos por humanos”, dijo finalmente. “Necesitan la interacción física. Necesitan contacto visual, necesitan tacto, necesitan disciplina compasiva que entienda al humano”. El mismo principio podría aplicarse a la enseñanza, a ciertas formas de atención médica, a los campos que implican negociaciones entre partes para prevenir conflictos. Estas son áreas donde las ganancias de eficiencia pueden no valer el costo en la conexión humana, donde, como dijo Lester, “debemos ser intencionales a medida que avanzamos, al forjar y proteger algunas áreas del esfuerzo humano”.

A Puri le preocupa la posibilidad de que una renta básica universal sustituya al trabajo significativo. “La gente trabaja porque les da un propósito”, agregó. “No se trata solo de dinero. Lo entiendo: el dinero es de vital importancia, pero el propósito en la vida es igualmente importante”. Lester describió un escenario en el que los trabajadores desplazados reciben “20 000 USD al año y luego pueden comenzar su propio negocio”.

Pero se mantuvo escéptica de que los ingresos garantizados o los subsidios por sí solos pudieran reemplazar el sentido que proviene de la actividad productiva. “Soy escéptica de que eso sea suficiente para dar a las personas el sentido, el propósito, las interacciones interpersonales que realmente no se pueden descartar”, dijo.

Y, sin embargo, el optimismo persiste, al menos entre quienes construyen estos sistemas. La nueva tecnología creará más oportunidades de las que destruye, cree Puri. Resolverá problemas que “nunca imaginamos que podrían resolverse”. A los ojos de expertos como Puri, un futuro con IA es esperanzador. “Potencialmente encontraremos curas para enfermedades que nunca pensamos que encontraríamos”, dijo. “Descubriremos materiales sostenibles. Y esto permitirá una innovación realmente sin precedentes en la sociedad”.

Pero también tiene una idea clara de lo que no se puede automatizar. “Mucho del trabajo que hacemos con nuestras manos, no se puede reinventar. Hay una fuga en mi casa. Necesito a alguien que sepa cómo arreglar esa fuga. Mi máquina está descompuesta. Necesito a alguien que también lo arregle. Necesito que alguien reinvente cómo se diseñan estas cosas, cómo se construyen, cómo se mantienen, cómo se arreglan”.

La pregunta es si los trabajadores tendrán miedo del futuro o elegirán aceptarlo. La tecnología ya está aquí. Está rehaciendo el desarrollo de software, la atención al cliente, la investigación legal y muchos otros campos, y es probable que remodele dominios que hoy en día se sienten intocables. Pero sigue siendo una herramienta asombrosamente poderosa, pero una herramienta al fin y al cabo.

“Ya sea un escritor inglés, ya sea que esté en el negocio del entretenimiento, ya sea un tecnólogo, ya sea un profesional médico, adopte la tecnología, porque es increíblemente poderosa”.