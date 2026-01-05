Qué significa la IA para el futuro del trabajo

Pocas personas han dedicado más tiempo a pensar en cómo la IA remodelará el trabajo que Ruchir Puri. Durante años, Puri, científico jefe de IBM, ha estado construyendo los sistemas que algunos trabajadores ahora temen que los reemplacen. Ha visto cómo la tecnología ha superado barreras que antes parecían estar a décadas de distancia. Y, sin embargo, incluso él se ha visto sorprendido por la rapidez con la que ha cambiado la IA.
“Creo que es justo decir que todos los que estaban trabajando con la IA se han sorprendido, y en algunos casos conmocionado, con lo rápido que ha avanzado esta tecnología”, dijo en una entrevista con IBM Think. “La velocidad de la innovación y la velocidad del progreso han sido impresionantes”.
Los números cuentan una historia de transformación a escala. Según el Informe sobre el futuro del empleo 2025 del Foro Económico Mundial, que encuestó a más de 1000 empleadores que representan a 14 millones de trabajadores en 55 economías, para 2030, la IA creará 170 millones de nuevos puestos y desplazará 92 millones de empleos, una ganancia neta de 78 millones de puestos. Pero ese resultado neto positivo oculta una rotación considerable: el 22 % de todos los empleos se verán interrumpidos en los próximos cinco años. Los empleadores esperan que el 39 % de las habilidades requeridas en el mercado laboral cambien para 2030, y el 41 % de los empleadores dicen que planean reducir su fuerza laboral donde la IA pueda automatizar tareas. Mientras tanto, Goldman Sachs estima que si las aplicaciones actuales de IA se expandieran en toda la economía, el 2.5 % del empleo estadounidense se enfrentaría al desplazamiento.
Cada cambio tecnológico importante ha suscitado predicciones de desempleo masivo. El automóvil acabaría con la industria ecuestre y con todos los que se dedican a ella. La computadora haría que los empleados administrativos quedaran obsoletos. Internet vaciaría la venta minorista. Y cada vez, la economía creó más empleos de los que destruyó. Aproximadamente el 60 por ciento de los trabajadores estadounidenses hoy en día tienen empleos que no existían en 1940, lo que significa que más del 85 por ciento del crecimiento del empleo en las últimas ocho décadas provino de la creación de empleos impulsada por la tecnología. La pregunta es si esta vez es diferente.
La gran mayoría de los puestos de trabajo persistirán. Esa es la opinión de Robert Seamans, profesor de gestión y organizaciones de la NYU Stern School of Business y director del Center for the Future of Management. “Solo desaparecerán muy pocos empleos”, dijo en una entrevista. Pero esa tranquilidad vino con una advertencia: “Sin embargo, la mayoría de los trabajos cambiarán, y los trabajadores que no se apoyen en esos cambios se encontrarán con un conjunto anticuado de habilidades que no tienen valor en el mercado laboral”.
¿Qué hace que un trabajo sea vulnerable? Según Seamans, los puestos con mayor riesgo son aquellos con un número limitado de tareas discretas y una interacción mínima con otros roles. Consideremos un vendedor telefónico. El trabajo implica un conjunto circunscrito de actividades: llamar, responder a consultas y registrar resultados. No hay una coordinación de grupo compleja, ni situaciones humanas ambiguas para navegar. “El vendedor telefónico no interactúa con otros en un entorno de tareas grupales complejas”, dijo. “Se puede sistematizar y, por lo tanto, replicar”.
Un marco similar surgió de la conversación con Puri. Los trabajos en riesgo son aquellos que implican “movimiento mecánico” en los dominios del lenguaje y del conocimiento. “Alguien llama, uno busca un manual o un libro de registro, obtiene la respuesta, dice la respuesta”, explicó. “Ese tipo de trabajo se puede eliminar”. Fue cuidadoso con las palabras elegidas. “En realidad, deliberadamente no uso la palabra 'servil'. De naturaleza mecánica”.
El desarrollo de software ofrece una vista previa de lo que vendrá en otros lugares. En 2011, Marc Andreessen declaró que el software se estaba comiendo el mundo. Una década después, la comida se terminó. “El software se ha comido el mundo. Y quedó claro en 2020 que la IA se está comiendo el software”.
El trabajo de un desarrollador de software está evolucionando a un ritmo sin precedentes. “No estoy de acuerdo con que esos puestos de trabajo vayan a desaparecer. Estoy más bien en el bando de que todavía queda mucho por hacer, por lo que sus trabajos evolucionarán”.
No todos los trabajos que parecen automatizables en realidad lo son, dijo Puri. La IA ahora lee millones de imágenes médicas, pero un radiólogo hace mucho más que interpretar imágenes. El trabajo implica conectar el historial del paciente, realizar exámenes y sintetizar información compleja. “Es mucho más complicado que simplemente leer un informe de imágenes”, señaló. El mismo principio se aplica a todas las profesiones: cuanto más implica un trabajo entretejer hilos dispares de juicio y contexto, más difícil es automatizarlo.
Para los trabajadores en puestos vulnerables, el mensaje es claro: “Si estamos en ese trabajo, será mejor que comencemos averiguar qué valor agregado estamos aportando, porque ese tipo de trabajo se puede automatizar”, dijo Puri. “Pero estas herramientas también brindan los medios para reinventar el trabajo, en lugar de ponernos tan nerviosos”, agregó, y señaló que los trabajadores pueden experimentar con la tecnología en sus teléfonos y proponerse nuevos roles.
“Acérquense a su gerente y díganle: 'Esto es posible'”, dijo. “Eso nos da voz en el trabajo y en lo que hacemos en el futuro, en lugar de que ese futuro sea controlado por otra persona”.
La pregunta de qué trabajos sobreviven puede tener menos que ver con el trabajo en sí que con su ubicación en la jerarquía. Gillian Lester, exdecana de Columbia Law School, ve un posible “vaciado intermedio” en la fuerza laboral. Según ella, los trabajos que más probabilidades tienen de persistir son los extremos: los profesionales altamente especializados cuyo criterio no se puede replicar y los trabajadores de servicios con salarios bajos que realizan tareas físicas que no se pueden automatizar fácilmente. “Los profesionales, el cirujano y el encargado de la limpieza van a estar bien”, compartió a IBM Think en una entrevista. Pero en medio hay una amplia clase media de oficinistas que puede resultar vulnerable. “Las personas que trabajan en la industria de seguros, donde están verificando conjuntos de datos para averiguar si alguien es elegible para la recuperación; eso simplemente ya no va a requerir humanos en el futuro”.
¿Qué pasa con los mandos intermedios y las funciones ejecutivas? La tecnología de la información ya ha remodelado estos puestos, poniendo “herramientas más poderosas a su disposición” y permitiéndoles gestionar equipos más grandes con “mayor inteligencia y mejores capacidades de toma de decisiones al alcance de su mano”.
Pero rechazó la idea de que la gestión en sí misma se automatizará. “No creo que vayamos a entrar en un escenario en el que, en masa, digamos: 'No necesitamos mandos intermedios'”, dijo. “Eso sería casi igual a decir que no necesitamos la toma de decisiones; simplemente vamos a delegar todo a estas máquinas que también pueden tomar decisiones por nosotros”.
Ese escenario es “el nirvana o una visión distópica, dependiendo de qué punto de vista se adopte”, dijo. Pero en cualquier caso, es lejano. “Hasta que podamos confiarles a estas máquinas literalmente nuestras vidas y todo lo demás, habrá un largo periodo de transición hasta que los trabajos se redefinan en lugar de eliminarse”.
Lo que suceda a continuación puede que se parezca menos a una ola de despidos que a una selección. Casi todos los trabajos basados en el conocimiento pronto se dividirán en dos, según Gabe Goodhart, arquitecto jefe de innovación abierta de IA en IBM. “La versión habilitada para IA de ese trabajo tendrá una demanda extremadamente alta”, señaló en una entrevista con IBM Think. Quienes dominen las herramientas obtendrán una ventaja competitiva; quienes no lo hagan se verán obligados a competir en un mercado cada vez más reducido para el trabajo tradicional, señaló.
La brecha entre estos dos campos será cubierta por trabajadores que “no tienen las habilidades para usar la IA de manera efectiva, pero tratan de usarla de todos modos”. Estos son trabajadores que pueden producir más, pero entienden menos, que confían en el resultado sin comprender el proceso, que no pueden saber cuándo la máquina ha fallado.
Pero las mismas herramientas que amenazan a algunos trabajadores están empoderando a otros. Considere el surgimiento del “vibe coding”, en el que los agentes de IA traducen conceptos de diseño directamente en software de trabajo. Tradicionalmente, los diseñadores carecían de las habilidades de programación para construir sus propios prototipos. Ahora pueden hacerlo. “Esta es una habilidad cruzada en la que las entradas clave, el diseño, ahora pueden traducirse directamente a la salida objetivo del software en funcionamiento”, explicó Goodhart. Las barreras entre disciplinas se están disolviendo.
Esta democratización puede ser uno de los cambios más profundos en curso. “La tecnología actual de IA generativa hizo que las habilidades de programación y de ciencia de datos sean accesibles para quienes no saben programar de una manera similar al idioma inglés”, dijo Puri. Señaló las predicciones de empresas de valoración de miles de millones de dólares unipersonales. “Lo que antes requería probablemente 20 personas, ahora lo pueden hacer una o dos personas. Y, por cierto, esas personas no tienen, entre comillas, 'habilidades de software'”.
El resultado es contradictorio: los trabajadores no técnicos pueden estar enfrentando mayores oportunidades. “Ahora a ellos son los que traen”, dijo Puri. “En realidad, antes estaban un poco excluidos. Ahora los traen”.
Si la tecnología avanza a un ritmo que incluso sus creadores encuentran sorprendente, la transformación de la economía avanza con más cautela. El año 2025 marcó “el inicio de esa rampa de entrada masiva”, como lo expresó Puri, un momento en que las empresas comienzan a integrar la IA en operaciones reales, reestructurando los flujos de trabajo y otorgando cautelosamente a los sistemas más autonomía.
“A las empresas todavía les preocupa dar demasiada agencia a los agentes”, dijo. “No hay control sobre ellos y pueden causar estragos”.
Un desafío relacionado es saber si los sistemas de IA están haciendo lo que se supone que deben hacer. “El benchmarking se convertirá o al menos debería convertirse en una competencia de primera clase en todas las empresas”, dijo David Cox, vicepresidente de fundamentos de IA en IBM Research, en una entrevista con IBM Think. “¿Cómo pruebo un sistema y construyo pruebas y puntos de referencia para saber si el sistema está haciendo lo que debe? Esta es una brecha evidente que veo hoy”.
Cox argumenta que las herramientas para evaluar la IA requerirán disciplinas completamente nuevas, diferentes de las pruebas de software tradicionales porque estos sistemas son “mucho menos deterministas que el software al que estamos acostumbrados”.
Según lo ve Puri, la IA puede tardar hasta una década en “penetrarse completamente a través del tejido de nuestra sociedad, siendo los próximos tres a cinco años un período de hiperaceleración”, seguido de un asentamiento más largo.
¿Cómo serán los trabajos del futuro? La visión que surgió de estas conversaciones es la de humanos manejando “ejércitos de agentes” y supervisando los sistemas de IA, asegurando que se comporten según lo previsto y corrigiéndolos cuando se desvían del rumbo. “Es como el trabajo de un gerente”, dijo Puri. “Su valor agregado se mueve a la siguiente capa”.
Los expertos en la materia trabajarán directamente con los tecnólogos para crear agentes de IA, aprovechando sus conocimientos en el dominio para definir el comportamiento del sistema y las medidas de seguridad. También serán responsables de mantener a esos agentes, aplicando el juicio humano para evaluar las consecuencias, detectar riesgos y abordar los casos extremos. “Los tecnólogos de IA normalmente saben que la IA no puede crear agentes de IA por sí misma”, agregó Puri. “Tiene que haber una intersección entre la IA y la experiencia en la materia”.
Goodhart lo expresó sin rodeos: “El juicio humano es la habilidad clave necesaria para aprovechar la IA en el lugar de trabajo de forma segura”. Eso significa que los trabajadores que entiendan qué es y qué no es la IA, que puedan desplegarla eficazmente reconociendo sus limitaciones, serán esenciales. “Las personas sin este conocimiento que intenten usar la IA caerán en ese abismo de confiar en la IA sin entender los riesgos y terminarán cometiendo errores que podrían tener grandes consecuencias”.
Tres capacidades serán las más importantes en los próximos años, según Seamans: “La capacidad de mejorar las habilidades de uno mismo, sin tener que pedírselo; hambre de conocimiento; y el deseo de ayudar a los demás, especialmente a los de su equipo”. Ninguna de estas es una competencia técnica. En cambio, todas requieren una disposición particular hacia el trabajo y los colegas, dijo Seamans.
El énfasis en las habilidades sociales se repitió una y otra vez en las entrevistas. “Habilidades de resolución de problemas, habilidades de comunicación: consígalas”, aconsejó Puri. “Probablemente son más importantes que nunca, porque estas máquinas pueden realizar muchas tareas potencialmente mecánicas”. Lo que sigue siendo claramente humano, argumentó, es la inteligencia emocional. “El cociente emocional sigue siendo en gran medida un rasgo humano. La empatía es un rasgo humano”.
Basándose en su experiencia en educación jurídica, Lester enfatizó la importancia del pensamiento crítico y la creatividad, la capacidad de abordar problemas desde ángulos inesperados, sintetizar información de maneras novedosas y ejercitar la intuición junto con el análisis.
“Una gran parte de lo que estamos enseñando es lo que la IA puede brindarnos”, dijo, refiriéndose al conocimiento fáctico. “La IA puede decirnos cuántos planetas orbitan alrededor del sol. Pero una gran parte de lo que estamos haciendo es enseñar a las personas a resolver problemas. Estamos enseñando a las personas a pensar creativamente, tal vez siguiendo caminos diferentes a los habituales: habilidades de pensamiento crítico. También estamos enseñando dónde la intuición y el instinto pueden ser tan útiles como una fórmula”.
Estas habilidades siempre han sido la base de la educación, pero están cobrando cada vez más importancia a medida que las funciones informativas del aprendizaje pueden delegarse a la IA. El reto ahora es hacer que las partes no transferibles (juicio, creatividad y fluidez interpersonal) sean el eje central del desarrollo profesional. “Averiguar cómo enseñar a las personas esas habilidades y continuar enseñando esas habilidades es, yo diría, uno de los desafíos número uno para la educación superior”.
Algo cambia cuando la supervisión humana se reemplaza por el monitoreo algorítmico. La vigilancia mediante la IA en el lugar de trabajo puede medir las pulsaciones de teclas, analizar expresiones faciales, rastrear el tono de voz y seguir movimientos físicos con una granularidad que ningún gerente humano podría mantener. “Siempre hemos tenido jefes”, dijo Lester. “A veces microgestión, a veces capataces brutales en un taller, a veces un supervisor oficinista”. Lo nuevo es que la IA puede “amplificar y sistematizar esos perjuicios”, convirtiendo la supervisión ordinaria en algo más abstracto, más omnipresente y más difícil de contradecir.
Lo que es más preocupante: la supervisión con la IA puede eliminar el elemento humano de las relaciones en el lugar de trabajo, relaciones que pueden ser opresivas, sí, pero también nutritivas. “Hay una cualidad anonimizada. Para bien o para mal, hemos tenido que trabajar con esas personas que son nuestros supervisores o nuestros mentores, y algunas de esas relaciones son muy positivas”.
Si bien gran parte de la conversación sobre la IA y el trabajo se centra en la eficiencia y el control, Lester estaba más interesado en su efecto en la atmósfera humana del lugar de trabajo. “Creo que la IA podría terminar teniendo efectos profundos en las relaciones interpersonales dentro del lugar de trabajo, incluidas aquellas que implican crecimiento, crecimiento profesional, aprendizaje, avance a través del aprendizaje interpersonal, asesoramiento, tutoría y jefatura. Y creo que eso será muy interesante. Vamos a tener que descubrir cómo equilibrar el valor y la utilidad de estas herramientas con la socialización interpersonal”.
Una consecuencia del cambio en curso es que el aprendizaje ya no puede tratarse como un evento único. “El aprendizaje y la educación no son el proceso cuando obtenemos un título, y el aprendizaje o educación ya terminaron”, dijo Puri. “Las cosas están cambiando todo el tiempo”.
Aboga por el “conocimiento de la IA” universal, una alfabetización básica que permita a los trabajadores de cualquier campo participar en la tecnología que está reconfigurando sus industrias. Las propias herramientas facilitan esto más que nunca, argumentó, porque los empleados pueden comunicarse con IA en lenguaje natural.
No obstante, una generación de estudiantes ahora se encuentra en “un patrón de espera”, como comentó Lester. Los jóvenes que siguieron las reglas y cultivaron las habilidades esperadas ahora están descubriendo que los sistemas de IA pueden reproducir esas habilidades en segundos, incluso el periodismo, reconoció Lester. “Las personas pueden obtener sus noticias con solo hacer clic en un botón, y la IA brinda un resumen de lo que acaba de suceder. Las personas quieren actuar. Están viviendo el mejor momento de su vida. Quieren tomar decisiones y quieren adquirir las habilidades que necesitan adquirir, y a veces ni siquiera saben cuál es la respuesta correcta”.
Ha surgido una división generacional en las actitudes hacia la IA, aunque no es la que cabría esperar. Las personas más jóvenes simplemente la usan todo el tiempo. “Nací en 1964, y no recurro a ella automáticamente, mientras que mis hijos, que están en edad universitaria, solo la ven como una herramienta cotidiana que usan todo el tiempo”.
El consejo de Lester a su propio hijo, que trabaja en IBM, es combinar la fluidez tecnológica con la inversión interpersonal. “No se puede tapar el sol con un dedo”, dijo. “Es necesario comprender el kit de herramientas básico”. Pero también le aconseja observar a los mentores, aprender cómo se construyen los equipos, desarrollar un juicio que se extienda más allá de “la magia computacional de la IA”. Ella le dice a su hijo que se concentre en “por qué son buenos en lo que hacen, por qué son buenos para construir equipos y pensar de manera táctica o estratégica sobre proyectos de construcción”.
El consejo de Puri para un hipotético joven de 20 años que ingresa a la fuerza laboral es similar. “Nunca temas a la tecnología; acéptala”, dijo. “Sé que estos son tiempos sin precedentes. Puede parecer muy incómodo. Pero después de haber estado en el campo durante mucho tiempo, puedo asegurarles que las personas que adoptan la tecnología son las que definirán el futuro”.
Detrás de todo esto se esconde la pregunta de si algunas formas de trabajo deberían seguir estando a cargo de personas por diseño. Cuando se le planteó la pregunta a Lester, hizo una larga pausa antes de responder.
“Los niños necesitan ser atendidos por humanos”, dijo finalmente. “Necesitan la interacción física. Necesitan contacto visual, necesitan tacto, necesitan disciplina compasiva que entienda al humano”. El mismo principio podría aplicarse a la enseñanza, a ciertas formas de atención médica, a los campos que implican negociaciones entre partes para prevenir conflictos. Estas son áreas donde las ganancias de eficiencia pueden no valer el costo en la conexión humana, donde, como dijo Lester, “debemos ser intencionales a medida que avanzamos, al forjar y proteger algunas áreas del esfuerzo humano”.
A Puri le preocupa la posibilidad de que una renta básica universal sustituya al trabajo significativo. “La gente trabaja porque les da un propósito”, agregó. “No se trata solo de dinero. Lo entiendo: el dinero es de vital importancia, pero el propósito en la vida es igualmente importante”. Lester describió un escenario en el que los trabajadores desplazados reciben “20 000 USD al año y luego pueden comenzar su propio negocio”.
Pero se mantuvo escéptica de que los ingresos garantizados o los subsidios por sí solos pudieran reemplazar el sentido que proviene de la actividad productiva. “Soy escéptica de que eso sea suficiente para dar a las personas el sentido, el propósito, las interacciones interpersonales que realmente no se pueden descartar”, dijo.
Y, sin embargo, el optimismo persiste, al menos entre quienes construyen estos sistemas. La nueva tecnología creará más oportunidades de las que destruye, cree Puri. Resolverá problemas que “nunca imaginamos que podrían resolverse”. A los ojos de expertos como Puri, un futuro con IA es esperanzador. “Potencialmente encontraremos curas para enfermedades que nunca pensamos que encontraríamos”, dijo. “Descubriremos materiales sostenibles. Y esto permitirá una innovación realmente sin precedentes en la sociedad”.
Pero también tiene una idea clara de lo que no se puede automatizar. “Mucho del trabajo que hacemos con nuestras manos, no se puede reinventar. Hay una fuga en mi casa. Necesito a alguien que sepa cómo arreglar esa fuga. Mi máquina está descompuesta. Necesito a alguien que también lo arregle. Necesito que alguien reinvente cómo se diseñan estas cosas, cómo se construyen, cómo se mantienen, cómo se arreglan”.
La pregunta es si los trabajadores tendrán miedo del futuro o elegirán aceptarlo. La tecnología ya está aquí. Está rehaciendo el desarrollo de software, la atención al cliente, la investigación legal y muchos otros campos, y es probable que remodele dominios que hoy en día se sienten intocables. Pero sigue siendo una herramienta asombrosamente poderosa, pero una herramienta al fin y al cabo.
“Ya sea un escritor inglés, ya sea que esté en el negocio del entretenimiento, ya sea un tecnólogo, ya sea un profesional médico, adopte la tecnología, porque es increíblemente poderosa”.
