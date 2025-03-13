Una semana de Manus

Si bien Manus ha captado el interés de los consumidores, la adopción empresarial de este tipo de agente general autónomo podría ser un camino más largo, si es que tiene algún sentido. Los LLM que alimentan a los agentes que atrajeron tanta atención en los últimos 12 meses están en su mayoría entrenados con datos públicos disponibles. Por el contrario, solo el 1 % de los datos empresariales se utiliza actualmente en modelos de lenguaje de gran tamaño.

El 99 % de los datos que no se capturan representa una mina de oro para aquellas empresas que buscan utilizar LLM y agentes para desbloquear el valor de esos datos. Sin embargo, los agentes de IA empresariales se utilizan de manera diferente a los agentes de IA personales. Por ejemplo, las personas pueden utilizar un agente creado por una empresa como Manus AI u OpenAI para programar un vuelo o revisar su currículo.

Sin embargo, las empresas a menudo buscan un sistema de agentes creado con herramientas de código abierto o código cerrado que se haya personalizado para sus necesidades comerciales específicas para que sea lo más rentable posible (piense en Agentforce de Salesforce o watsonx Orchestrate de IBM). Las empresas también tienen una enorme cantidad de datos que no quieren mover de sus instalaciones por motivos de seguridad. Estos agentes empresariales suelen funcionar con modelos lingüísticos más pequeños y específicos, como la serie Granite de IBM, que guardan los datos necesarios en el sitio.

No está claro si Manus tiene ambiciones empresariales en materia de IA, pero su nuevo socio, Alibaba, sin duda las tiene. En enero, Alibaba anunció un nuevo asistente, Qwen 2.5 Max, que funciona con la arquitectura mixture of experts (MoE), un enfoque eficiente que a menudo atrae a las empresas.

Con una arquitectura MoE, el modelo solo activa las subredes específicas necesarias para una tarea determinada en lugar de activar toda la red neuronal. En consecuencia, la arquitectura MoE reduce en gran medida los costos de cálculo durante el entrenamiento previo y logra un rendimiento más rápido durante el tiempo de inferencia.

Queda por ver si la verdadera autonomía de la IA se logra con un agente de IA personal o con un agente de IA empresarial. Mientras tanto, Manus continúa generando debate.

“Manus definitivamente está cambiando un poco las cosas aquí. Pero también hay muchos escépticos en la comunidad de IA”, dice Kaoutar El Maghraoui, científico investigador principal y gerente de IBM en un episodio reciente de Mixture of Experts. “La gran pregunta aquí es, ¿puede Manus realmente redefinir la autonomía de la IA? ¿O es solo otro paso en una carrera de IA en curso entre Oriente y Occidente?"