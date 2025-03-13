Una semana de Manus

Siete días después del lanzamiento, el nuevo agente integral Manus IA sigue acaparando la atención y los titulares. La empresa, desarrollada por la startup china Butterfly Effect, afirma que 2 millones de personas están en lista de espera para su agente de uso general. Para aumentar la expectación, Manus sigue siendo accesible solo por invitación, aunque los códigos de invitación se pueden comprar en el mercado de reventa y en redes sociales por miles de dólares.
Y la ambición de Manus podría ser mayor que generar expectación y comparaciones con otro modelo chino, DeepSeek, que provocó ondas de conmoción en los mundos tecnológico y financiero a principios de este año. Hace dos días, Manus AI anunció una alianza estratégica con el equipo Qwen de Alibaba, una medida que podría ayudar a la startup a responder al aumento del tráfico y ampliar su base de usuarios, especialmente en China.
Pero queda por ver si Manus equivale a algo más que una demostración de modelo llamativa que se volvió viral. "Un caso de uso, una demostración, una POC [prueba de concepto] es muy diferente de lo que se puede integrar en una arquitectura empresarial, ¿verdad?", dice Vyoma Gajjar, arquitecto de soluciones técnicas de IA en IBM, en un episodio reciente de Mixture of Experts.
Para escalar aplicaciones del mundo real, necesitamos “agentes especializados, eficientes en costos, que estén configurados especialmente para uso empresarial”, afirma Maryam Ashoori de IBM, directora de gestión de productos de watsonx.ai en una entrevista con IBM Think.
Manus deslumbró a muchos usuarios, ya que podía ejecutar rápidamente una amplia gama de tareas complicadas, desde analizar existencias hasta programar viajes y evaluar seguros, todo sin ninguna entrada humana además de la instrucción inicial.
“Manus es una experiencia de automatización realmente agradable en la que se puede chatear con el modelo, y el modelo tiene acceso a 29 herramientas, organiza las solicitudes y da feedback progresivo muy útil sobre cómo está realizando esa tarea”, explica Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM, en una entrevista con Think.
Los últimos meses han estado marcados por el lanzamiento de muchas nuevas herramientas y características de IA, lo que subraya un creciente apetito por los agentes que apoyan a los usuarios en diversas tareas (piense en el Operador de OpenAI, o las diversas características de Investigación que se agregaron recientemente a muchos LLM).
“Manus es esta buena combinación de búsqueda a profundidad, investigación y navegación. Y también tiene acceso a otras herramientas”, dice Hay.
La verdadera innovación de Manus podría ser reunir muchas herramientas interesantes (un editor, un navegador, una terminal) en una experiencia fácil de usar, que, según Hay cree, se hizo eco del primer lanzamiento público de ChatGPT hace más de dos años. En ese momento, y por primera vez, la interacción con la IA se hizo accesible para cualquier persona con conexión a Internet, sin necesidad de un título en informática.
Manus utiliza varios modelos de IA, en particular el software Claude, Qwen y Browser Use de Anthropic que ayuda a los agentes de IA a acceder a sitios web. Browser Use está disfrutando del éxito de la semana de Manus al volverse viral.
¿Pero alguien hablará de Manus el próximo mes? Hay predice: “En una semana, alguien recreará Manus solo con código abierto, lo cual creo que es genial. OpenAI responderá y todos tendrán un tipo de experiencia equivalente”.
Si bien Manus ha captado el interés de los consumidores, la adopción empresarial de este tipo de agente general autónomo podría ser un camino más largo, si es que tiene algún sentido. Los LLM que alimentan a los agentes que atrajeron tanta atención en los últimos 12 meses están en su mayoría entrenados con datos públicos disponibles. Por el contrario, solo el 1 % de los datos empresariales se utiliza actualmente en modelos de lenguaje de gran tamaño.
El 99 % de los datos que no se capturan representa una mina de oro para aquellas empresas que buscan utilizar LLM y agentes para desbloquear el valor de esos datos. Sin embargo, los agentes de IA empresariales se utilizan de manera diferente a los agentes de IA personales. Por ejemplo, las personas pueden utilizar un agente creado por una empresa como Manus AI u OpenAI para programar un vuelo o revisar su currículo.
Sin embargo, las empresas a menudo buscan un sistema de agentes creado con herramientas de código abierto o código cerrado que se haya personalizado para sus necesidades comerciales específicas para que sea lo más rentable posible (piense en Agentforce de Salesforce o watsonx Orchestrate de IBM). Las empresas también tienen una enorme cantidad de datos que no quieren mover de sus instalaciones por motivos de seguridad. Estos agentes empresariales suelen funcionar con modelos lingüísticos más pequeños y específicos, como la serie Granite de IBM, que guardan los datos necesarios en el sitio.
No está claro si Manus tiene ambiciones empresariales en materia de IA, pero su nuevo socio, Alibaba, sin duda las tiene. En enero, Alibaba anunció un nuevo asistente, Qwen 2.5 Max, que funciona con la arquitectura mixture of experts (MoE), un enfoque eficiente que a menudo atrae a las empresas.
Con una arquitectura MoE, el modelo solo activa las subredes específicas necesarias para una tarea determinada en lugar de activar toda la red neuronal. En consecuencia, la arquitectura MoE reduce en gran medida los costos de cálculo durante el entrenamiento previo y logra un rendimiento más rápido durante el tiempo de inferencia.
Queda por ver si la verdadera autonomía de la IA se logra con un agente de IA personal o con un agente de IA empresarial. Mientras tanto, Manus continúa generando debate.
“Manus definitivamente está cambiando un poco las cosas aquí. Pero también hay muchos escépticos en la comunidad de IA”, dice Kaoutar El Maghraoui, científico investigador principal y gerente de IBM en un episodio reciente de Mixture of Experts. “La gran pregunta aquí es, ¿puede Manus realmente redefinir la autonomía de la IA? ¿O es solo otro paso en una carrera de IA en curso entre Oriente y Occidente?"
