El sector del agua de Estados Unidos ha sido descrito como “rico en objetivos, pobre en Recursos” debido a los limitados Recursos financieros y técnicos disponibles. Y los sistemas en comunidades pequeñas y rurales son especialmente vulnerables.

En una audiencia reciente del Comité de Energía y Comercio, Rick Jeffares, presidente de la Asociación de Agua Rural de Georgia, dijo que más del 91 % de los sistemas de agua comunitarios en este país atienden a menos de 10 000 personas. Según Jeffares, las comunidades pequeñas y rurales a menudo tienen "dificultades para cumplir con mandatos federales complicados y proporcionar agua potable y saneamiento asequibles y seguros debido a las economías de escala limitadas y la falta de experiencia técnica".

Jeffares también dijo que los proveedores que reciben dólares federales y venden o instalan equipamiento automatizado deberían estar "exigidos por los protocolos estándar establecidos por la EPA y otras agencias para proteger mejor a las Empresas de servicios públicos de agua de los ataques cibernéticos".

En la audiencia, también se enfatizó la necesidad de involucrar a los jóvenes. “Rural Water ha estado haciendo esto a través de un programa de aprendizaje registrado, y está funcionando, por lo que nos gustaría expandirnos. Anticipamos que la próxima generación de operadores de agua tendrá un mayor nivel de sofisticación informática y cibernética”, dijo Jeffares.