Revolución de la experiencia de los aficionados de la UFC con IBM watsonx

Este año, IBM y la UFC están ampliando la experiencia de insights de UFC Insights Engine para incluir insights durante los combates. El primer vistazo a esta nueva característica fue en la UFC 322 en el Madison Square Garden en la primera ronda, cuando Shevchenko se convirtió en la primera mujer en la historia de la UFC en conseguir 60 derribos en su carrera. Los espectadores pudieron ver esto de primera mano en una imagen que se muestra a la izquierda de la pantalla con la primera estadística de insights en la pelea. Esta característica también será visible en otros próximos eventos de lucha.

“Hasta ahora solo hemos estado haciendo insights previos a los combates, así que la creación de insights en vivo es un gran cambio para nosotros”, dijo Jonathan Collins, gerente principal de IBM y Americas Build Engineering, en una entrevista con IBM Think.

El nuevo pipeline de insights proporcionará a los aficionados puntos de datos interesantes durante la transmisión, como actualizaciones de registros históricos o estadísticas críticas. Imaginemos que un luchador está a punto de batir un récord histórico de nocauts. Con el nuevo Insights Engine, el equipo de producción de estadísticas de la UFC ya habrá puesto en cola insights relevantes para cuando se rompa el récord en tiempo real. Luego, ese insight se proporciona al equipo de contenido y transmisiones de la UFC para compartirlo públicamente en las transmisiones.

“UFC Insights Engine creado con IBM watsonx es un paquete complejo de IA que profundiza para descubrir nuevos insights en tiempo real para los aficionados en segundos”, dijo Alon Cohen, vicepresidente ejecutivo de innovación de TKO.“Cualquiera que utilice herramientas de IA sabe que normalmente puede profundizar o acelerar, pero no ambas cosas. Sin embargo, al colaborar con IBM en estas nuevas estadísticas durante los combates, hemos optimizado Insights Engine para lograr ambas cosas, lo que supone un auténtico cambio revolucionario”.

“Los fanáticos de la UFC son extremadamente conocedores y apasionados por el deporte. Eso ha sido útil para nosotros porque muchas de nuestras ideas publicadas están orientadas a los aficionados, y muchas de ellas van a las redes sociales”, señaló Anand Das, arquitecto de soluciones de IA en IBM, durante una entrevista con IBM Think. “Los aficionados nos dicen qué tipo de ideas prefieren, y nosotros iteramos a partir de ahí”.