Revolución de la experiencia de los aficionados de la UFC con IBM watsonx

Es una tradición icónica en el espectáculo de los deportes de combate cuando un luchador hace su entrada, generalmente acompañado de una canción y, ciertamente para los más de 700 millones de fanáticos de la UFC en todo el mundo, algunas estadísticas clave sobre el luchador. Para la UFC 322 en el Madison Square Garden el 15 de noviembre, la energía que irradiaba el octágono estalló cuando Valentina Shevchenko dominó a Zhang Weili en el evento coestelar, reteniendo el título de peso mosca femenino de UFC y alcanzando un nuevo récord de derribos.
En octubre de 2024, la UFC se asoció con IBM para aumentar la participación de los aficionados en tiempo real a través de insights y narraciones. En conjunto, IBM y la UFC crearon UFC Insights Engine, una plataforma impulsada por IA que crea insights automatizados sobre los combates y los luchadores. El equipo de producción de estadísticas de la UFC trabaja desde un panel personalizado que extrae datos clave e historias interesantes de UFC Insights Engine. Dentro de ese panel, utilizan un agente de IA impulsado por IBM watsonx Orchestrate para verificar rápidamente las estadísticas relevantes. A continuación, el modelo de IA generativa Granite de IBM genera un borrador en lenguaje natural, lo que ayuda al equipo de producción de estadísticas a dar forma a los ángulos narrativos rápidamente y en tiempo real.
Este año, IBM y la UFC están ampliando la experiencia de insights de UFC Insights Engine para incluir insights durante los combates. El primer vistazo a esta nueva característica fue en la UFC 322 en el Madison Square Garden en la primera ronda, cuando Shevchenko se convirtió en la primera mujer en la historia de la UFC en conseguir 60 derribos en su carrera. Los espectadores pudieron ver esto de primera mano en una imagen que se muestra a la izquierda de la pantalla con la primera estadística de insights en la pelea. Esta característica también será visible en otros próximos eventos de lucha.
“Hasta ahora solo hemos estado haciendo insights previos a los combates, así que la creación de insights en vivo es un gran cambio para nosotros”, dijo Jonathan Collins, gerente principal de IBM y Americas Build Engineering, en una entrevista con IBM Think.
El nuevo pipeline de insights proporcionará a los aficionados puntos de datos interesantes durante la transmisión, como actualizaciones de registros históricos o estadísticas críticas. Imaginemos que un luchador está a punto de batir un récord histórico de nocauts. Con el nuevo Insights Engine, el equipo de producción de estadísticas de la UFC ya habrá puesto en cola insights relevantes para cuando se rompa el récord en tiempo real. Luego, ese insight se proporciona al equipo de contenido y transmisiones de la UFC para compartirlo públicamente en las transmisiones.
“UFC Insights Engine creado con IBM watsonx es un paquete complejo de IA que profundiza para descubrir nuevos insights en tiempo real para los aficionados en segundos”, dijo Alon Cohen, vicepresidente ejecutivo de innovación de TKO.“Cualquiera que utilice herramientas de IA sabe que normalmente puede profundizar o acelerar, pero no ambas cosas. Sin embargo, al colaborar con IBM en estas nuevas estadísticas durante los combates, hemos optimizado Insights Engine para lograr ambas cosas, lo que supone un auténtico cambio revolucionario”.
“Los fanáticos de la UFC son extremadamente conocedores y apasionados por el deporte. Eso ha sido útil para nosotros porque muchas de nuestras ideas publicadas están orientadas a los aficionados, y muchas de ellas van a las redes sociales”, señaló Anand Das, arquitecto de soluciones de IA en IBM, durante una entrevista con IBM Think. “Los aficionados nos dicen qué tipo de ideas prefieren, y nosotros iteramos a partir de ahí”.
Insights Engine está respaldado por productos de IA de toda la cartera de IBM. Cada producto de IBM funciona en conjunto; watsonx.data optimiza los datos sin procesar de la UFC, luego watsonx.ai extrae insights de los datos sin procesar y, finalmente, con la ayuda de watsonx.governance, los entrega de una manera explicable y transparente.
Los insights durante los combates son parte del objetivo de la UFC de mejorar la experiencia para todos los stakeholders. Los equipos de contenido y difusión de la UFC informan haber visto lo exitosa que es la solución de IBM, ya que ha generado un aumento triple en el volumen de insights, y desde el lanzamiento de la plataforma, ha reducido el tiempo para generar insights en aproximadamente un 40 %, liberándolos para tareas más creativas.
“Siempre estamos mejorando, incluso desde el punto de vista previo a cada combate”, dijo Collins. “Tenemos una serie de pipelines, y siempre estamos buscando innovar y mejorar la transmisión y la experiencia de los aficionados”. Insights Engine está construido con tecnologías en watsonx Orchestrate, incluida una interfaz conversacional unificada donde los investigadores de la UFC pueden hacer preguntas complejas y analizar tendencias que se transforman en insights personalizados para los aficionados. La orquestación integra herramientas avanzadas, como pipelines de texto a SQL impulsados por los principales modelos de lenguaje grandes (LLM) de código abierto, incluidos IBM Granite y Llama, entrenados con los datos históricos enriquecidos de la UFC.
Los aficionados de todo el mundo que asistieron o sintonizaron la UFC 322 en el Madison Square Garden vieron por primera vez las características más recientes de insights. Con más de 40 eventos en vivo al año, transmitidos a más de 950 millones de hogares, es probable que los fanáticos de la UFC vean la solución en acción muy pronto.
